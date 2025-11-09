Legalább 1000 turista betegedett meg, 1 pedig elhunyt a gyilkos 5 csillagos hotelben

A birminghami Elena Walsh idén augusztusban utazott a Zöld-foki-szigetekre, hogy megünnepelje férje 60. születésnapját és a fia eljegyzését. A brit család egy ötcsillagos luxushotelben szállt meg, azonban a csodálatosnak ígérkező nyaralásból hamarosan rémálom lett.

Az egyébként lenyűgöző természeti környezettel megáldott Zöld-foki-szigetek szállodái gyakran kerülnek a híradásokba, ahogy most a Riu Cabo Verde hotel is.

Halál a paradicsomban – borzalmas higiénia a hotelben

Az angol nő már az ott tartózkodásuk elején rosszul érezte magát, hányingerre és hasmenésre panaszkodott, és erős izzadás is gyötörte, ráadásul az állapota egyre rosszabb lett.

Az asszony férje elmondta, hogy soha életében nem látta még a feleségét ilyen rossz állapotban, az ellátása pedig nem volt szakszerű, ahogy ő fogalmazott, „kaotikus” volt. A családdal több órán keresztül semmit nem közöltek az asszony állapotáról, míg végül elmondták, hogy a szervei leálltak, és már semmit nem tehetnek érte. A 64 éves Elena Walshot végül augusztus 10-én halottá nyilvánították.

A teljesen összetört család, miután a szálloda katasztrofális higiéniai állapotát okolták a sajnálatos ügy miatt, egy orvosi műhibákkal foglalkozó szakemberhez, Jatinder Paul-hoz, az Irwin Mitchell iroda ügyvédjéhez fordult, aki elmondta, hogy irodája az előző három évben 200 olyan panaszost képviselt, akik mind a szóban forgó Riu Cabo Verde szállodában betegedtek meg.

Az eljárás során újabb esetek is kiderültek, így jelenleg már legalább ezer emberről lehet tudni, akik mind a Zöld-foki-szigeteken betegedtek meg a nem megfelelő higiéniai viszonyok miatt. Az ügyvéd azt is megerősítette, hogy ezek nem elszigetelt esetek voltak.

Álomnyaralásból rémálom a Zöld-foki-szigeteken

Egy másik brit nő, Jane Pressley is elhunyt, miután visszatértek a Zöld-foki-szigeteki nyaralásukból. Ez az eset még 2022-ben történt, s míg Jane férje, Michael felépült a betegségéből, az asszony állapota egyre romlott, míg végül a kórházban meghalt.

Az özvegyet ugyanaz az ügyvéd képviselte, mint aki Elena Walsh ügyét. Paul elmondta, hogy összesen 350, a Zöld-foki-szigeteken megbetegedett ember ügyét képviseli a perben, akik egyaránt a Riu Cabo Verde szállodában betegedtek meg.

A Riu Cabo Verde szálloda egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

