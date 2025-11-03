Kiszáradt az ország egyik természeti kincse, a Fátyol-vízesés – Videó

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 18:15
November 1-jén szomorú tényre derült fény: az aszályos októberi időjárás következtében kritikus szintre süllyedt a hazai folyók vízállása. Ennek következtében elapadt a szilvásváradi Szalajka-patak felső szakasza és kiszáradt a Fátyol-vízesés is.
Oroszi Rita
Az országot az elmúlt hónapban sújtó csapadékszegény időszak következtében kiszáradt Magyarország egyik leglátványosabb vízesése, a Bükki Nemzeti Park területén található szilvásváradi Fátyol-vízesés, és az azt tápláló Szalajka-patak felső szakasza.

Szeptemberben még volt víz a Fátyol-vízesésben
Szeptemberben még egy kevés víz csordogált a Fátyol-vízesésben, mára teljesen kiszáradt.
Fotó: Szekáry Zsuzsa

Egyre gyakrabban szárad ki a Fátyol-vízesés

A sajnálatos esetre Járdán János, a Tiszafüred Időjárás vezetője figyelt fel november 1-jén, a száraz patakmederről és mésztufagátakról készült fényképek és videók pedig rövid idő alatt ellepték a közösségi médiát.

Jelenlegi állapotában száraz lábbal lehet sétálni a patakmederben, sőt, még a Felső-tó medrébe is hosszan be lehet sétálni, annyira alacsony a vízállás. A helyiek szerint az utóbbi időben egyre gyakoribb a jelenség.

Az elmúlt hónapban Szilvásvárad környékén mindössze 30 milliméter eső esett, ami nagyjából 13 milliméterrel kevesebb, mint az ilyenkor szokásos csapadékmennyiség.

A helyzeten az e heti várható esőzések sem fognak érdemben változtatni, mivel a hét közepétől újra csapadékmentes időszak következik.

A Bükki Nemzeti Park ékköve

A Szilvásvárad belterületén is átfolyó Szalajka-patak környéke az ország egyik legkedveltebb kiránduló úti célja, ahol a csendes erdei környezet, a változatos flóra és fauna, illetve a patak mészkiválásai (kalcium-karbonát) által kialakított mésztufagátak sora egyedülálló látványt és élményt kínál.

A Fátyol-vízesés amikor van benne víz
A Fátyol-vízesés, amikor bőséges a vízhozam, a Bükki Nemzeti Park egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága.
Fotó: wikipedia

A Magyarországon egyedülálló Fátyol-vízesés egy 18 terasz alkotta, 17 méter hosszú mésztufagát rendszere, amely nevét is a fehér, csipkeszerű, fátyolhoz hasonló mésztufáról kapta, mások szerint a fátyolszerű vízpermet adta a nevét.

A Fátyol-vízesés az őszi színekben pompázó Bükki Nemzeti Park egyik ékköve, amely méltán koronázna meg egy kellemes kirándulást a környéken, a vízhiánytól szenvedő, száraz meder azonban egészen csalódást keltő látványt nyújt.

A patak, illetve a vízesés kiszáradása amellett, hogy a Szalajka-völgy teljes ökoszisztémáját sújtja, a régió turizmusát is komolyan érinti, sok látogató ugyanis csalódottan távozik a helyszínről. A szakemberek abban reménykednek, hogy a téli csapadék majd ismét feltölti a környező forrásokat, így a Szalajka-patak, és a Fátyol-vízesés ismét bővizű pompájában lesz majd látható. 

A szomorú látványt az alábbi videón is megnézheted:

