Erről még biztos nem hallottál – Kiderült, mi az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványossága

Valószínűleg mind úgy vagyunk egy-egy utazással, hogy indulás előtt számba vesszük az úti cél leghíresebb nevezetességeit, hogy ott tartózkodásunk alatt mit szeretnénk látni. Ilyenkor az embernek azonnal a kötelező látnivalók jutnak eszébe elsőként, de mi van akkor, ha már nagyjából mindet láttuk korábban? Cikkünkben az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságait vesszük górcső alá.
Ilyenkor elővesszük a legismertebb utazási közösségi platformokat, mint például a TripAdvisort, és azon is körülnézünk, véleményeket és ajánlókat böngészünk az újabb helyi látnivalók érdekében.
Az egyik brit, független utazási ügynökség most a TripAdvisor adatai alapján összeállította azokat a látványosságokat az Egyesült Királyságban, amelyek a legtöbb ötcsillagos értékelést kapták, és az első helyen végzett nevezetesség mindenkit meglepett.
A legnagyobb meglepetésre az ötcsillagos értékelések 98,1%-a egy skóciai helyszínt jelölt meg a legnépszerűbb látványosságként, mégpedig az Ascent Aviationt, amely amellett, hogy egy pilótaképző központ, egy repülésszimulátort is találunk itt, amelyet gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatnak, igaz, 14 év alatt szülői segítséggel. A szimulátorban 26 ezer repülőtéren lehet fel-, illetve leszállni, miközben a vendég úgy érezheti magát, mintha egy igazi pilótafülkében lenne. A helyszín tökéletes úti cél a repülés, a repülőgépek szerelmesei számára.
A második helyen is egy skóciai helyszín végzett, ezúttal egy gasztronómiai úti cél, az Edinburgh közelében található kelet-lothian-i Glenkinchie whisky lepárló, amelyre a vélemények 91,1%-a érkezett. A helyszínen bejárhatjuk a lepárlót, megismerhetjük a single malt whisky készítésének folyamatát, majd a bárban kóstolón lehet részt venni, végezetül pedig egy üveg italt is kaphatunk ajándékba.
A dobogó legalsó fokára a Tyne and Wear megyei Victoria alagút került, amely a szavazatok 90,5%-át kapta meg. Az 1840-es években épült földalatti vasúti pályán szenet szállítottak, majd a második világháború idején légoltalmi óvóhelyként szolgált. Ma privát, vezetett túrák keretében lehet megismerni az alagút történetét.
A negyedik helyen egy walesi helyszín, a torfaeni Big Pit Nemzeti Szénmúzeum végzett (89,8%). Itt egy bányász vezetésével le lehet menni a föld alá, mintegy 90 méter mélyre, ahol a vállalkozó kedvű és cseppet sem klausztrofóbiás vendégek bepillanthatnak a bányászok munkájába, megismerhetik a bányászathoz használt gépeket, illetve a bánya működését. Emellett persze felszíni látnivalók is akadnak, amelyek szintén a bánya múltjával ismertetik meg az érdeklődőket.
Az alábbi videóban pedig a negyedik helyezett látványosságot ismerheted meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.