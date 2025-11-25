Erről még biztos nem hallottál – Kiderült, mi az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványossága

Valószínűleg mind úgy vagyunk egy-egy utazással, hogy indulás előtt számba vesszük az úti cél leghíresebb nevezetességeit, hogy ott tartózkodásunk alatt mit szeretnénk látni. Ilyenkor az embernek azonnal a kötelező látnivalók jutnak eszébe elsőként, de mi van akkor, ha már nagyjából mindet láttuk korábban? Cikkünkben az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságait vesszük górcső alá.

Az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságai még véletlenül sem azok, amelyekre mindenki gondolna...

Fotó: Shutterstock

Ezek az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságai a TripAdvisor szerint

Ilyenkor elővesszük a legismertebb utazási közösségi platformokat, mint például a TripAdvisort, és azon is körülnézünk, véleményeket és ajánlókat böngészünk az újabb helyi látnivalók érdekében.

Az egyik brit, független utazási ügynökség most a TripAdvisor adatai alapján összeállította azokat a látványosságokat az Egyesült Királyságban, amelyek a legtöbb ötcsillagos értékelést kapták, és az első helyen végzett nevezetesség mindenkit meglepett.

A legnagyobb meglepetésre az ötcsillagos értékelések 98,1%-a egy skóciai helyszínt jelölt meg a legnépszerűbb látványosságként, mégpedig az Ascent Aviationt, amely amellett, hogy egy pilótaképző központ, egy repülésszimulátort is találunk itt, amelyet gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatnak, igaz, 14 év alatt szülői segítséggel. A szimulátorban 26 ezer repülőtéren lehet fel-, illetve leszállni, miközben a vendég úgy érezheti magát, mintha egy igazi pilótafülkében lenne. A helyszín tökéletes úti cél a repülés, a repülőgépek szerelmesei számára.

A második helyen is egy skóciai helyszín végzett, ezúttal egy gasztronómiai úti cél, az Edinburgh közelében található kelet-lothian-i Glenkinchie whisky lepárló, amelyre a vélemények 91,1%-a érkezett. A helyszínen bejárhatjuk a lepárlót, megismerhetjük a single malt whisky készítésének folyamatát, majd a bárban kóstolón lehet részt venni, végezetül pedig egy üveg italt is kaphatunk ajándékba.

Skócián kívüli helyszínek

A dobogó legalsó fokára a Tyne and Wear megyei Victoria alagút került, amely a szavazatok 90,5%-át kapta meg. Az 1840-es években épült földalatti vasúti pályán szenet szállítottak, majd a második világháború idején légoltalmi óvóhelyként szolgált. Ma privát, vezetett túrák keretében lehet megismerni az alagút történetét.