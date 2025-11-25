Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Erről még biztos nem hallottál – Kiderült, mi az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványossága

Egyesült Királyság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 11:15
nevezetességekTripAdvisor
Mint minden országban, Nagy-Britanniában is számos kötelező látnivaló akad, legyen szó a Towerről, vagy éppen a skóciai Edinburgh váráról. A TripAdvisor által győztesnek kikiáltott legújabb nevezetességről, az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságairól azonban talán még soha nem hallottál.
Oroszi Rita
Valószínűleg mind úgy vagyunk egy-egy utazással, hogy indulás előtt számba vesszük az úti cél leghíresebb nevezetességeit, hogy ott tartózkodásunk alatt mit szeretnénk látni. Ilyenkor az embernek azonnal a kötelező látnivalók jutnak eszébe elsőként, de mi van akkor, ha már nagyjából mindet láttuk korábban? Cikkünkben az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságait vesszük górcső alá.

Az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságai térképen
Az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságai még véletlenül sem azok, amelyekre mindenki gondolna...
Fotó:  Shutterstock 

Ezek az Egyesült Királyság legnépszerűbb látványosságai a TripAdvisor szerint

Ilyenkor elővesszük a legismertebb utazási közösségi platformokat, mint például a TripAdvisort, és azon is körülnézünk, véleményeket és ajánlókat böngészünk az újabb helyi látnivalók érdekében.

Az egyik brit, független utazási ügynökség most a TripAdvisor adatai alapján összeállította azokat a látványosságokat az Egyesült Királyságban, amelyek a legtöbb ötcsillagos értékelést kapták, és az első helyen végzett nevezetesség mindenkit meglepett.

A legnagyobb meglepetésre az ötcsillagos értékelések 98,1%-a egy skóciai helyszínt jelölt meg a legnépszerűbb látványosságként, mégpedig az Ascent Aviationt, amely amellett, hogy egy pilótaképző központ, egy repülésszimulátort is találunk itt, amelyet gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatnak, igaz, 14 év alatt szülői segítséggel. A szimulátorban 26 ezer repülőtéren lehet fel-, illetve leszállni, miközben a vendég úgy érezheti magát, mintha egy igazi pilótafülkében lenne. A helyszín tökéletes úti cél a repülés, a repülőgépek szerelmesei számára.

A második helyen is egy skóciai helyszín végzett, ezúttal egy gasztronómiai úti cél, az Edinburgh közelében található kelet-lothian-i Glenkinchie whisky lepárló, amelyre a vélemények 91,1%-a érkezett. A helyszínen bejárhatjuk a lepárlót, megismerhetjük a single malt whisky készítésének folyamatát, majd a bárban kóstolón lehet részt venni, végezetül pedig egy üveg italt is kaphatunk ajándékba.

Skócián kívüli helyszínek

A dobogó legalsó fokára a Tyne and Wear megyei Victoria alagút került, amely a szavazatok 90,5%-át kapta meg. Az 1840-es években épült földalatti vasúti pályán szenet szállítottak, majd a második világháború idején légoltalmi óvóhelyként szolgált. Ma privát, vezetett túrák keretében lehet megismerni az alagút történetét.

A negyedik helyen egy walesi helyszín, a torfaeni Big Pit Nemzeti Szénmúzeum végzett (89,8%). Itt egy bányász vezetésével le lehet menni a föld alá, mintegy 90 méter mélyre, ahol a vállalkozó kedvű és cseppet sem klausztrofóbiás vendégek bepillanthatnak a bányászok munkájába, megismerhetik a bányászathoz használt gépeket, illetve a bánya működését. Emellett persze felszíni látnivalók is akadnak, amelyek szintén a bánya múltjával ismertetik meg az érdeklődőket.

Az alábbi videóban pedig a negyedik helyezett látványosságot ismerheted meg: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
