Gondoltad volna? Ezek a furcsa öltözködési szabályok érvényesek Disneylandben

Disneyland sokak bakancslistáján szerepel, és nem kell ahhoz gyereknek lenni, hogy vágyakozzunk akár csak egy napra is önfeledt lurkónak lenni. A tűzijátékok, jelmezes felvonulások, interaktív élmények, hullámvasutak, kalózhajók, mesebeli várak és más szórakoztató elemek valóban a „Föld legboldogabb helyévé” varázsolják Disneylandet – legyen akár az Egyesült Államokban, Párizsban, vagy Tokióban.
A gigantikus szórakoztató központnak azonban komoly szabályai is vannak, amelyeket szigorúan be is tartatnak azért, hogy a park mindenki számára biztonságos és élvezhető legyen. Ennek egy jelentős részét az öltözködési szabályok teszik ki (ami persze nem meglepő, ha tudjuk, hogy még a repülőgépeken is van dress code). De vajon melyek ezek?
A következőben felsoroljuk, melyek azok a kötelezően betartandó szabályok, amelyekre feltétlenül érdemes odafigyelni azért, nehogy megtagadják a parkba való belépést. A lista nem teljes körű.
Az olyan speciális alkalmakra, mint az Oogie Boogie Bash – Disney Halloween Party, szintén speciális szabályok vonatkoznak. Ez esetben mindenki öltözhet a kedvenc karakterének, de nem fényképezkedhet, illetve nem adhat autogramot. A jelmezek legyenek családbarát megjelenésűek, nem lehetnek sértőek, vagy kifogásolhatóak, nem tartalmazhatnak fegyvernek látszó kiegészítő kelléket, nem tartalmazhatnak éles, hegyes tárgyakat, amelyek másokat megsérthetnek
13 év alatt a jelmez, illetve a félmaszkok (amely nem takarja el az egész arcot, illetve a szemet szabadon hagyja) viselése megengedett. 14 év felett derék fölött végződő köpeny, tematikus pólók sapkák elfogadhatóak, ahogy néhány olyan kiegészítő is, mint az átlátszó szárnyak, műanyag fénykardok és hasonló jelmez kiegészítők.
Természetesen azok számára, akik valamely szabályt megszegték, lehetőség van átöltözni, illetve jelmezüket a megengedettek alapján módosítani. Elvégre senki nem szeretne hiába utazni, hiába spórolni és hiába álmodozni egy felejthetetlen Disneyland kalandról (ahol néha még megmagyarázhatatlan jelenségek is előfordulnak), hogy aztán minden álma kútba essék egy szerencsétlenül megválasztott öltözet, vagy jelmez miatt. Inkább kétszer is gondoljuk meg, hogy miben akarjuk felkeresni a helyszínt.
Az alábbi videóban bepillantást nyerhetsz Disneyland mindennapjaiba:
