Gondoltad volna? Ezek a furcsa öltözködési szabályok érvényesek Disneylandben

Disneyland sokak bakancslistáján szerepel, és nem kell ahhoz gyereknek lenni, hogy vágyakozzunk akár csak egy napra is önfeledt lurkónak lenni. A tűzijátékok, jelmezes felvonulások, interaktív élmények, hullámvasutak, kalózhajók, mesebeli várak és más szórakoztató elemek valóban a „Föld legboldogabb helyévé” varázsolják Disneylandet – legyen akár az Egyesült Államokban, Párizsban, vagy Tokióban.

Disneyland bekeményített: szigorú öltözködési szabályok vannak érvényben

Fotó: Frazer Harrison / Getty Images

Disneyland és a szigorú dress code

A gigantikus szórakoztató központnak azonban komoly szabályai is vannak, amelyeket szigorúan be is tartatnak azért, hogy a park mindenki számára biztonságos és élvezhető legyen. Ennek egy jelentős részét az öltözködési szabályok teszik ki (ami persze nem meglepő, ha tudjuk, hogy még a repülőgépeken is van dress code). De vajon melyek ezek?

A következőben felsoroljuk, melyek azok a kötelezően betartandó szabályok, amelyekre feltétlenül érdemes odafigyelni azért, nehogy megtagadják a parkba való belépést. A lista nem teljes körű.

14 évesnél idősebb vendégek nem viselhetnek jelmezt

14 évesnél idősebb vendégek nem viselhetnek álarcot (kivéve orvosi maszk)

Kifogásolgató ruházat, például obszcén nyelvezet, vagy grafika

Túl szakadt, vagy hosszú ruházat, amely balesetveszélyes lehet

Olyan öltözék, amely túl sokat mutat, ami nem való egy családi környezetbe

Kifogásolható nyelvezetű, vagy mintázatú, látható tetoválások

Mezítláb

A 14 évesnél idősebbek nem viselhetnek jelmezt Disneyland területén

Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

De akkor mit lehet és mit nem?

Az olyan speciális alkalmakra, mint az Oogie Boogie Bash – Disney Halloween Party, szintén speciális szabályok vonatkoznak. Ez esetben mindenki öltözhet a kedvenc karakterének, de nem fényképezkedhet, illetve nem adhat autogramot. A jelmezek legyenek családbarát megjelenésűek, nem lehetnek sértőek, vagy kifogásolhatóak, nem tartalmazhatnak fegyvernek látszó kiegészítő kelléket, nem tartalmazhatnak éles, hegyes tárgyakat, amelyek másokat megsérthetnek

13 év alatt a jelmez, illetve a félmaszkok (amely nem takarja el az egész arcot, illetve a szemet szabadon hagyja) viselése megengedett. 14 év felett derék fölött végződő köpeny, tematikus pólók sapkák elfogadhatóak, ahogy néhány olyan kiegészítő is, mint az átlátszó szárnyak, műanyag fénykardok és hasonló jelmez kiegészítők.