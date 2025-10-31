Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Halloween a magyar sztárvilágban: jelmezek, amik már most elvarázsolják a közönséget

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 18:40
A magyar sztárvilág újra megmutatja, mennyire kreatív is tud lenni. Ezek a legjobb átalakulások Halloween napján, amelyek garantáltan inspirációt nyújtanak mindenkinek!

Az őszi szezon egyik legizgalmasabb időszaka végre elérkezett: itt a Halloween! A sztárok minden évben kitűnnek extravagáns és figyelemfelkeltő jelmezeikkel, idén sem lesz ez másként. A magyar hírességek már most leleplezték jelmezötleteiket, amik garantáltan felkeltik a rajongók érdeklődését is. Összeállításunkban megmutatjuk, kik és milyen különleges átalakulásokkal készülnek az ünnepre! 

Halloween jelmezben Tolvai Reni
Tolvai Renáta Halloween jelmeze különleges és szexi egyszerre (Fotó: Instagram/ Tolvai Reni)

Halloween és a magyar sztárok sötét oldala

Tolvai Reni idén egy igazán ijesztő, mégis látványos jelmez mellett döntött: a halott szépségkirálynő karakterét választotta. A sápadt smink, a vérvörös részletek és a díszes koronával kombinált elegáns, mégis kísérteties ruha tökéletesen visszaadja az elhunyt királynő tragikus szépségét. Halloween estéjén garantáltan minden tekintet rá szegeződik majd, hiszen a jelmez egyszerre félelmetes és lenyűgöző, így Reni igazi központi figura lesz az ünnepi buliban.

Kulcsár Edina idén Joker karakterét választotta, és az általa posztolt smink már most borzongató hatást keltett a követőkben. A szépségkirálynő fotója nemcsak az ikonikus arcfestést, hanem a karakter pszichológiai mélységét is visszaadja, így Halloween estéjén garantáltan középpontba kerül. A drámai smink és az aprólékosan kidolgozott részletek tökéletesen illeszkednek az ünnep sötét, izgalmas hangulatához, így Edina Joker-sminkje már most inspirációt nyújthat mindenkinek, aki ikonikus átalakulásra vágyik.

Halloween jelmezben Kulcsár Edina
Kulcsár Edina Instagram oldalán mutatta meg ijesztő mosolyát (Fotó: Instagram/ Kulcsár Edina)

Palvin Barbi sem marad adós a drámai átalakulással: az operaház fantomját idézi meg jelmezében, különleges frizurával és elegáns öltözékkel varázsolja el közönségét. A modell posztjai már most arról árulkodnak, hogy nem csupán egy jelmezről van szó, hanem egy komplett vizuális élményről. A sötét, misztikus hangulat és a kifinomult kiegészítők tökéletesen illeszkednek az ünnep hangulatához, így Halloween estéjén Barbi alakítása garantáltan elbűvöli majd a közönséget, miközben a félelem és elegancia tökéletes párosítását mutatja.

Halloween jelmezben Palvin Barbi
A Victoria Secret angyala különleges ruhát választott idén Halloweenre (Fotó: Instagram/Palvin Barbara)

Ádám Sofi a fekete boszorkány szerepében hódít: sötét, misztikus hangulatú öltözékével, a karakterhez illő kiegészítőkkel, minden bizonnyal elvarázsolja a Halloween-parti résztvevőit. A hosszú, fekete fátyol, a titokzatos kereszt és a sötét smink kombinációja igazi misztikus aurát kölcsönöz neki, miközben a karakter részletei gondosan kidolgozottak. Halloween estéjén Sofi alakítása garantáltan inspirációt ad mindenkinek, aki merész és izgalmas jelmezre vágyik.

Halloween jelmezben Sofi
Sofi, Németh Vini exe boszorkányként varázsolja el a közönséget (Fotó: Instagram/ Sofi)

Köllő Babett arcfestése szintén feltűnő: a vérfoltokkal kombinált elegáns smink igazán drámai hatást kelt, és tökéletesen illeszkedik Babett stílusához és a Halloween hangulatához. A karakterhez választott öltözék egyszerre letisztult és látványos, így Babett garantáltan lenyűgöz bárkit, aki csak találkozik vele a misztikum estélyén. A rajongók pedig már most izgatottan várják, milyen teljes vizuális élményt nyújt majd az ünnepen.

Halloween jelmezben Köllő Babett
Köllő Babett nem bonyolította túl idei jelmezét (Fotó: Instagram/ Köllő Babett)

Kapi Levente inkább a kreatív, művészi vonalat választotta: festménybe illő maszkja és öltözéke különleges fotósorozatot inspirált, amely már a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. A részletgazdag, festői hatású jelmez és a gondosan megválasztott kiegészítők együttese nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem a Halloween hangulatát is tökéletesen visszaadja. A kreatív koncepció miatt Levente alakítása garantáltan a buli egyik legemlékezetesebb és legfotózottabb momentuma lesz, inspirációt adva mindenkinek, aki szeretné kiemelni egyedi stílusát az ünnepen.

Halloween jelmezben Kapi Levente
Kapi Levente Instagram oldala művészi irányt vett (Fotó: Instagram/ Kapi Levi)

Szőke Rebi DJ jelmeze egyszerre figyelemfelkeltő és különleges: a fotón leginkább a ruha részletei látszanak, amelyek egyedivé és stílusossá teszik az átalakulást. A merész szabásvonalak és az élénk színek tökéletesen kiemelik a karakter hangulatát, így a jelmez már most inspirációt nyújt mindenkinek, aki kreatív, vizuális szempontból izgalmas Halloween-megjelenésre vágyik. Az anyagok és a textúrák kombinációja különleges látványt kölcsönöz a jelmeznek, miközben a részletek gondosan kidolgozottak. 

Szőke Rebi Halloween jelmeze
Szőke Rebeka, Orbán Olivér párja szexi bohóc jelmezbe bújik idén (Fotó: Instagram/ Szőke Rebeka)

Inspiráció a rajongóknak: hogyan varázsoljuk egyedivé a saját Halloweenünket

Nemcsak Magyarországon, hanem világszerte rengeteg sztár készül extrém átalakulásokkal Halloween alkalmából. Profi sminkesek és stylistok segítségével a jelmezek gyakran teljes performansszá válnak, inspirációt adva mindenkinek, aki különleges megjelenésre vágyik.

Az idei trendek között a klasszikus horror karakterek, filmes ikonok és misztikus átalakulások dominálnak. Bárki meríthet a sztárok ötleteiből, kombinálhatja a klasszikus és modern elemeket, és saját, egyedi karaktert hozhat létre. A lényeg, hogy a jelmez egyfajta önkifejezés legyen, miközben megadja a Halloween igazi hangulatát.

 

