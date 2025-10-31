Halloween a magyar sztárvilágban: jelmezek, amik már most elvarázsolják a közönséget

Az őszi szezon egyik legizgalmasabb időszaka végre elérkezett: itt a Halloween! A sztárok minden évben kitűnnek extravagáns és figyelemfelkeltő jelmezeikkel, idén sem lesz ez másként. A magyar hírességek már most leleplezték jelmezötleteiket, amik garantáltan felkeltik a rajongók érdeklődését is. Összeállításunkban megmutatjuk, kik és milyen különleges átalakulásokkal készülnek az ünnepre!

Tolvai Renáta Halloween jelmeze különleges és szexi egyszerre (Fotó: Instagram/ Tolvai Reni)

Halloween és a magyar sztárok sötét oldala

Tolvai Reni idén egy igazán ijesztő, mégis látványos jelmez mellett döntött: a halott szépségkirálynő karakterét választotta. A sápadt smink, a vérvörös részletek és a díszes koronával kombinált elegáns, mégis kísérteties ruha tökéletesen visszaadja az elhunyt királynő tragikus szépségét. Halloween estéjén garantáltan minden tekintet rá szegeződik majd, hiszen a jelmez egyszerre félelmetes és lenyűgöző, így Reni igazi központi figura lesz az ünnepi buliban.

Kulcsár Edina idén Joker karakterét választotta, és az általa posztolt smink már most borzongató hatást keltett a követőkben. A szépségkirálynő fotója nemcsak az ikonikus arcfestést, hanem a karakter pszichológiai mélységét is visszaadja, így Halloween estéjén garantáltan középpontba kerül. A drámai smink és az aprólékosan kidolgozott részletek tökéletesen illeszkednek az ünnep sötét, izgalmas hangulatához, így Edina Joker-sminkje már most inspirációt nyújthat mindenkinek, aki ikonikus átalakulásra vágyik.

Kulcsár Edina Instagram oldalán mutatta meg ijesztő mosolyát (Fotó: Instagram/ Kulcsár Edina)

Palvin Barbi sem marad adós a drámai átalakulással: az operaház fantomját idézi meg jelmezében, különleges frizurával és elegáns öltözékkel varázsolja el közönségét. A modell posztjai már most arról árulkodnak, hogy nem csupán egy jelmezről van szó, hanem egy komplett vizuális élményről. A sötét, misztikus hangulat és a kifinomult kiegészítők tökéletesen illeszkednek az ünnep hangulatához, így Halloween estéjén Barbi alakítása garantáltan elbűvöli majd a közönséget, miközben a félelem és elegancia tökéletes párosítását mutatja.

A Victoria Secret angyala különleges ruhát választott idén Halloweenre (Fotó: Instagram/Palvin Barbara)

Ádám Sofi a fekete boszorkány szerepében hódít: sötét, misztikus hangulatú öltözékével, a karakterhez illő kiegészítőkkel, minden bizonnyal elvarázsolja a Halloween-parti résztvevőit. A hosszú, fekete fátyol, a titokzatos kereszt és a sötét smink kombinációja igazi misztikus aurát kölcsönöz neki, miközben a karakter részletei gondosan kidolgozottak. Halloween estéjén Sofi alakítása garantáltan inspirációt ad mindenkinek, aki merész és izgalmas jelmezre vágyik.