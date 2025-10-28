Hogyan győzd le a jetlaget? Egy veterán pilóta elárulja a féltve őrzött titkot

Az utazás az egyik legnagyobb élmény, de előfordul, hogy keserű szájízt hagy maga után: nemcsak a nyaralás vége fájdalmas, hanem az is, amikor hazaérve az ember napokig forgolódik az ágyban, mert a teste más időzónában ragadt. A „jetlag” olyan állapot, amelyet mindenki ismer, aki hosszabb repülőút után próbált visszazökkenni a hétköznapokba – és amely ellen a legtöbben teljesen fegyvertelennek érzik magukat.

A jetlag sok turista utazását, nyaralását megkeseríti, de lehet rajta segíteni.

Fotó: frantic00 / shutterstock

Évek a felhők felett – és a jetlag árnyékában

Most azonban érkezik a segítség valakitől, aki pontosan tudja, miről beszél: Al Smith, a British Airways tapasztalt első tisztje, több ezer órányi repüléssel a háta mögött. Smith szerint a megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk – nem kerül pénzbe, csak tudatos odafigyelést igényel.

A pilóta saját bevallása szerint hosszú évekig csak a rövid távú járatokat repülte, ahol ugyan szükséges volt korán kelni vagy későn feküdni, de a szervezet ritmusát még nem törte meg a több időzónán átívelő utazás. Amikor azonban hosszú távú járatokra került, minden megváltozott: hetente legalább egy éjszakát teljesen ébren töltött – hol Londonban, hol Tokióban, hol New Yorkban.

„A titok nem az, hogy mindig kipihent legyek, hanem hogy mindig előre tervezzek” – meséli. – „Alvás indulás előtt, rövid szunyókálás érkezés után, és ha kell, délutáni szieszta. A lényeg, hogy a pihenést mindig első helyre tegyem, bárhol is vagyok.”

Smith szerint a jetlag nem legyőzhetetlen, de szükség van néhány praktikus fogásra. Ezeket most tíz pontban össze is gyűjtötte.

Ha több időzónán utazol keresztbe, tudatos alvással lerövidítheted a jetlaget.

Fotó: ViDI Studio / shutterstock

10 tipp, amellyel te is legyőzheted a jetlaget

Fékezd az alkoholfogyasztást. Egy pohár bor még elmegy, de a túl sok ital csak szétzilálja az alvásritmusodat.

Ne aludj túl sokat az érkezés napján. Maximum három órát engedélyezz magadnak, és ha délután három után landolsz, inkább húzd ki estig.

Koffeinmentes tea, bármikor. Ha teakedvelő vagy, érdemes beszerezni egy jó minőségű koffeinmentes verziót, amit este is nyugodtan ihatsz.

Okosan szundikálj. Rövid, stratégiai alvások sokat segítenek – csak ne metrókocsiban tedd, különösen nem Tokióban.

Telefon lecsendesítve. Kapcsold sötét módba, állítsd be az „Alvás" vagy „Ne zavarj" funkciót. Az apró fények és rezgések is szétszedhetik az éjszakát.

Kerüld a felesleges vásárlást. Leszállás után nem kell boltokat járni, csak hogy elüsd az időt. Smith egyszer egy egész polcnyi miniatűr tusfürdőt vásárolt Seattle-ben – teljesen feleslegesen.

Ne engedd, hogy a túl hosszú alvás visszarántson. A több mint 10–12 órás ágyban fekvés nem segít, csak elnyújtja az alkalmazkodási időt.

Mozogj a szabadban. A napfény a szervezet természetes időzítője. Egy séta a parkban vagy könnyű kocogás sokkal többet ér, mint egy extra kávé.

Ne ülj az ágyra, ha ébren akarsz maradni. A kísértés nagy, de ha egyszer lefekszel, pillanatok alatt elalszol – és borul az egész terv.

