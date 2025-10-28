Hogyan győzd le a jetlaget? Egy veterán pilóta elárulja a féltve őrzött titkot

Az utazás az egyik legnagyobb élmény, de előfordul, hogy keserű szájízt hagy maga után: nemcsak a nyaralás vége fájdalmas, hanem az is, amikor hazaérve az ember napokig forgolódik az ágyban, mert a teste más időzónában ragadt. A „jetlag” olyan állapot, amelyet mindenki ismer, aki hosszabb repülőút után próbált visszazökkenni a hétköznapokba – és amely ellen a legtöbben teljesen fegyvertelennek érzik magukat.
Most azonban érkezik a segítség valakitől, aki pontosan tudja, miről beszél: Al Smith, a British Airways tapasztalt első tisztje, több ezer órányi repüléssel a háta mögött. Smith szerint a megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk – nem kerül pénzbe, csak tudatos odafigyelést igényel.
A pilóta saját bevallása szerint hosszú évekig csak a rövid távú járatokat repülte, ahol ugyan szükséges volt korán kelni vagy későn feküdni, de a szervezet ritmusát még nem törte meg a több időzónán átívelő utazás. Amikor azonban hosszú távú járatokra került, minden megváltozott: hetente legalább egy éjszakát teljesen ébren töltött – hol Londonban, hol Tokióban, hol New Yorkban.
„A titok nem az, hogy mindig kipihent legyek, hanem hogy mindig előre tervezzek” – meséli. – „Alvás indulás előtt, rövid szunyókálás érkezés után, és ha kell, délutáni szieszta. A lényeg, hogy a pihenést mindig első helyre tegyem, bárhol is vagyok.”
Smith szerint a jetlag nem legyőzhetetlen, de szükség van néhány praktikus fogásra. Ezeket most tíz pontban össze is gyűjtötte.
