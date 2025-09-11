Az életeddel játszol! Dubaj szigorú szabályokat vezetett be a turistákkal szemben

Dubaj csillogása és luxusa világszerte vonzza a turistákat: a sivatagi szafarik, a felhőkarcolók, a prémium bevásárlóközpontok és a fehér homokos tengerpartok szinte garantáltan elvarázsolják a látogatókat. Dubaj szigorú szabályai azonban elrettentőek is lehetnek! Összeszedtünk minden olyan fontos szabályt, amelyről minden oda utazónak tudnia kell.

Mielőtt az Egyesült Arab Emirátusokba utaznál, informálódj Dubaj szigorú szabályairól, nehogy kellemetlen élmény érjen

Fotó: wikipedia

Ezek Dubaj szigorú szabályai, amelyek megsértéséért akár börtönbüntetés is járhat

A város, amely az Egyesült Arab Emírségek egyik legfejlettebb és legdinamikusabb metropolisza, szigorú szabályrendszerrel működik. A közelmúltban az Egyesült Királyságot megrázta a hír, hogy Mia O’Brien-t, a 23 éves liverpooli joghallgatót életfogytiglani börtönre ítélték Dubajban egy „nagyon ostoba hiba” miatt.

Mia anyja, Danielle McKenna így nyilatkozott: „Ez egy fiatal lány, aki sosem követett el semmi rosszat, és most éppen azért fizet, mert egyszer viszont rossz döntést hozott.” A részleteket nem hozták nyilvánosságra, de az eset rávilágít arra, milyen fontos tisztában lenni a helyi törvényekkel, mielőtt valaki Dubajba utazik.

Alkohol és közszeméremsértés

Az alkoholfogyasztás Dubajban szigorúan szabályozott. Nyilvános helyen inni tilos, és közterületen részegnek lenni is büntethető. Bár a jogszabályok szerint a legális életkor 21 év, és 2020 óta már nem szükséges engedély a fogyasztáshoz, az alkohol kizárólag privát térben fogyasztható. A nyilvános káromkodás, trágár gesztusok vagy túlzott testi közelség komoly büntetést vonhat maga után. Ittas vezetés vagy fiatalkorúak italozása esetén a hatóságok szinte „nulla toleranciával” lépnek fel.

Öltözködés és etikett

Bár nincs konkrét törvény, amely pontosan meghatározná a turisták ruházatát, a helyiek és a jogszabályok szerint a kihívó öltözet kerülendő. A nőknek érdemes vállat és térdet takaró ruhát viselni a bevásárlóközpontokban, a fürdőruha csak strandon vagy medencénél elfogadott. Tilos a „cross-dressing” (amikor férfiak női ruhát, vagy nők túl férfias öltözetet viselnek), a provokatív vagy átlátszó ruházat, illetve a monokinizés pedig súlyos következményekkel járhat.