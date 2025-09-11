Az életeddel játszol! Dubaj szigorú szabályokat vezetett be a turistákkal szemben

Dubaj csillogása és luxusa világszerte vonzza a turistákat: a sivatagi szafarik, a felhőkarcolók, a prémium bevásárlóközpontok és a fehér homokos tengerpartok szinte garantáltan elvarázsolják a látogatókat. Dubaj szigorú szabályai azonban elrettentőek is lehetnek! Összeszedtünk minden olyan fontos szabályt, amelyről minden oda utazónak tudnia kell.
A város, amely az Egyesült Arab Emírségek egyik legfejlettebb és legdinamikusabb metropolisza, szigorú szabályrendszerrel működik. A közelmúltban az Egyesült Királyságot megrázta a hír, hogy Mia O’Brien-t, a 23 éves liverpooli joghallgatót életfogytiglani börtönre ítélték Dubajban egy „nagyon ostoba hiba” miatt.
Mia anyja, Danielle McKenna így nyilatkozott: „Ez egy fiatal lány, aki sosem követett el semmi rosszat, és most éppen azért fizet, mert egyszer viszont rossz döntést hozott.” A részleteket nem hozták nyilvánosságra, de az eset rávilágít arra, milyen fontos tisztában lenni a helyi törvényekkel, mielőtt valaki Dubajba utazik.
Az alkoholfogyasztás Dubajban szigorúan szabályozott. Nyilvános helyen inni tilos, és közterületen részegnek lenni is büntethető. Bár a jogszabályok szerint a legális életkor 21 év, és 2020 óta már nem szükséges engedély a fogyasztáshoz, az alkohol kizárólag privát térben fogyasztható. A nyilvános káromkodás, trágár gesztusok vagy túlzott testi közelség komoly büntetést vonhat maga után. Ittas vezetés vagy fiatalkorúak italozása esetén a hatóságok szinte „nulla toleranciával” lépnek fel.
Bár nincs konkrét törvény, amely pontosan meghatározná a turisták ruházatát, a helyiek és a jogszabályok szerint a kihívó öltözet kerülendő. A nőknek érdemes vállat és térdet takaró ruhát viselni a bevásárlóközpontokban, a fürdőruha csak strandon vagy medencénél elfogadott. Tilos a „cross-dressing” (amikor férfiak női ruhát, vagy nők túl férfias öltözetet viselnek), a provokatív vagy átlátszó ruházat, illetve a monokinizés pedig súlyos következményekkel járhat.
Dubajban a házasságon kívüli szex illegális, bár a gyakorlatban a konszenzuson alapuló kapcsolatok ritkán vezetnek vádemeléshez. Nyilvános csókolózás vagy túlzott testi közelség viszont még mindig megbotránkoztató cselekedetnek számít, ami esetlegesen letartóztatással járhat.
A drogokkal kapcsolatos szabályok rendkívül szigorúak: a legkisebb mennyiség birtoklása is komoly büntetést vonhat maga után, míg a kereskedelem vagy csempészet akár halálbüntetéssel is járhat. Érdemes tudni, hogy a hatóságok a vérben kimutatott drogokat is birtoklásnak tekintik, így az alkoholos befolyásoltsághoz hasonlóan itt sem létezik kiskapu.
Mia O’Brien története figyelmeztető példa arra, hogy Dubajban a törvények minden látogatóra érvényesek, és egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhat. Az eset világosan jelzi: a város nemcsak a fényűzés és luxus birodalma, hanem egy olyan hely is, ahol a törvény betartása elengedhetetlen a biztonságos és élvezetes utazáshoz, kint tartózkodáshoz.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.