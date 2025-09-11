Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Érdemes még az utazás előtt utánajárni Dubaj szigorú szabályainak, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket

Az életeddel játszol! Dubaj szigorú szabályokat vezetett be a turistákkal szemben

Egyesült Arab Emirségek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 19:45
börtöntörvény
Az Egyesült Arab Emírségek egyik legfényűzőbb városa lenyűgöző látnivalókkal és luxusélményekkel várja a turistákat, ám egy rossz döntés komoly következményekkel járhat. Minden látogatónak érdemes tisztában lennie Dubaj szigorú szabályaival, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket.
Bors
A szerző cikkei

Dubaj csillogása és luxusa világszerte vonzza a turistákat: a sivatagi szafarik, a felhőkarcolók, a prémium bevásárlóközpontok és a fehér homokos tengerpartok szinte garantáltan elvarázsolják a látogatókat. Dubaj szigorú szabályai azonban elrettentőek is lehetnek! Összeszedtünk minden olyan fontos szabályt, amelyről minden oda utazónak tudnia kell.

Dubaj szigorú szabályai, felhőkarcolók
Mielőtt az Egyesült Arab Emirátusokba utaznál, informálódj Dubaj szigorú szabályairól, nehogy kellemetlen élmény érjen
Fotó: wikipedia

Ezek Dubaj szigorú szabályai, amelyek megsértéséért akár börtönbüntetés is járhat

A város, amely az Egyesült Arab Emírségek egyik legfejlettebb és legdinamikusabb metropolisza, szigorú szabályrendszerrel működik. A közelmúltban az Egyesült Királyságot megrázta a hír, hogy Mia O’Brien-t, a 23 éves liverpooli joghallgatót életfogytiglani börtönre ítélték Dubajban egy „nagyon ostoba hiba” miatt.

Mia anyja, Danielle McKenna így nyilatkozott: „Ez egy fiatal lány, aki sosem követett el semmi rosszat, és most éppen azért fizet, mert egyszer viszont rossz döntést hozott.” A részleteket nem hozták nyilvánosságra, de az eset rávilágít arra, milyen fontos tisztában lenni a helyi törvényekkel, mielőtt valaki Dubajba utazik.

Alkohol és közszeméremsértés

Az alkoholfogyasztás Dubajban szigorúan szabályozott. Nyilvános helyen inni tilos, és közterületen részegnek lenni is büntethető. Bár a jogszabályok szerint a legális életkor 21 év, és 2020 óta már nem szükséges engedély a fogyasztáshoz, az alkohol kizárólag privát térben fogyasztható. A nyilvános káromkodás, trágár gesztusok vagy túlzott testi közelség komoly büntetést vonhat maga után. Ittas vezetés vagy fiatalkorúak italozása esetén a hatóságok szinte „nulla toleranciával” lépnek fel.

Öltözködés és etikett

Bár nincs konkrét törvény, amely pontosan meghatározná a turisták ruházatát, a helyiek és a jogszabályok szerint a kihívó öltözet kerülendő. A nőknek érdemes vállat és térdet takaró ruhát viselni a bevásárlóközpontokban, a fürdőruha csak strandon vagy medencénél elfogadott. Tilos a „cross-dressing” (amikor férfiak női ruhát, vagy nők túl férfias öltözetet viselnek), a provokatív vagy átlátszó ruházat, illetve a monokinizés pedig súlyos következményekkel járhat.

Intim kapcsolatok és nyilvános viselkedés

Dubajban a házasságon kívüli szex illegális, bár a gyakorlatban a konszenzuson alapuló kapcsolatok ritkán vezetnek vádemeléshez. Nyilvános csókolózás vagy túlzott testi közelség viszont még mindig megbotránkoztató cselekedetnek számít, ami esetlegesen letartóztatással járhat.

Drogok és kábítószerrel kapcsolatos szabályok

A drogokkal kapcsolatos szabályok rendkívül szigorúak: a legkisebb mennyiség birtoklása is komoly büntetést vonhat maga után, míg a kereskedelem vagy csempészet akár halálbüntetéssel is járhat. Érdemes tudni, hogy a hatóságok a vérben kimutatott drogokat is birtoklásnak tekintik, így az alkoholos befolyásoltsághoz hasonlóan itt sem létezik kiskapu.

Egyéb tudnivalók:

  • Tilalom vonatkozik a nem kijelölt helyen való gyalogos átkelésre.
  • Online posztok, amelyek a helyi kormányt, cégeket vagy személyeket kritizálják, szintén büntethetők.
  • Trágár szavak, durva gesztusok használata, valamint a kóbor macskák etetése is bírságot vonhat maga után.

Mia O’Brien története figyelmeztető példa arra, hogy Dubajban a törvények minden látogatóra érvényesek, és egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhat. Az eset világosan jelzi: a város nemcsak a fényűzés és luxus birodalma, hanem egy olyan hely is, ahol a törvény betartása elengedhetetlen a biztonságos és élvezetes utazáshoz, kint tartózkodáshoz.

