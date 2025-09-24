Bangkok közepén megnyílt a föld: óriási vízzel teli kráter bénította meg a várost

Szerdán hajnalban Bangkok belvárosában drámai jelenetek játszódtak le, amikor egy forgalmas út hirtelen beszakadt a Vajira Kórház előtt. A földben egy körülbelül 50 méter mély, vízzel teli kráter nyílt meg, amely magával rántott több villanyoszlopot, és komoly fennakadást okozott a város közlekedésében. A szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, de három jármű megsérült, és több épületet is evakuálni kellett.
A közösségi médiát percek alatt ellepték a felvételek: autók próbáltak tolatva menekülni, miközben a járdán rohanva kerestek biztonságot a gyalogosok. A földomlás következtében eltört vízvezetékekből ömlő víz gyorsan elárasztotta a gödröt, ami így még félelmetesebb látványt nyújtott. A helyszínt azonnal lezárta a rendőrség és a városi katasztrófavédelem, egy teherautó pedig szó szerint a szakadék szélén egyensúlyozott.
Személyi sérülésről nem érkezett hír, de a környező rendőrőrsöt és több lakóházat is kiürítettek. A Vajira Kórház közleményben tudatta, hogy ideiglenesen felfüggesztették a járóbeteg-ellátást, amelyet a helyzet rendeződése után indítanak újra.
Bangkok kormányzója, Chadchart Sittipunt elmondta: a földcsuszamlás hátterében a napok óta tartó heves esőzések és egy szivárgó vízvezeték állhatott. A talajt alulról kimosó víz lassan gyengítette meg az út szerkezetét, mígnem az egyszerűen összeomlott.
A katasztrófavédelem vezetője, Suriyachai Rawiwan hozzátette: a víz nemcsak a földet mosta ki, hanem az alatta épülő metróalagútba is betört. Ez a beruházás a Mass Rapid Transit Authority állami közlekedési projektje, amely most vizsgálatot indított, hogy pontosan mi okozta a katasztrófát.
A helyi lakók közül többen pánikról számoltak be: „Olyan volt, mintha villanyoszlop dőlt volna ki, és az egész lakásom beleremegett” – mesélte egy kórházi dolgozó, akit a reggeli morajlás ébresztett fel. Nem véletlen, hogy sokan a klímaváltozást és a város gyors terjeszkedését teszik felelőssé. Hasonló kráterek ugyanis gyakran a természetes kőzetek beomlása miatt alakulnak ki, ám a csapadékos időjárás és az intenzív urbanizáció jelentősen növeli a kockázatot.
Nem ez az első hasonló tragédia az ázsiai nagyvárosokban. Idén tavasszal Szöulban egy motoros vesztette életét, amikor egy 50 méternél is mélyebb víznyelő nyílt meg alatta. A férfit csak másnap reggel találták meg a föld alatti üregben.
Most Bangkok szerencsés volt, hiszen emberéletben nem esett kár. A történtek ugyanakkor ismét rámutattak: a víznyelők valós és egyre gyakoribb veszélyek a sűrűn lakott metropoliszokban. A városvezetés ígéretet tett, hogy szigorúan kivizsgálja a történteket, a Vajira Kórház pedig reméli, hamarosan folytathatja megszokott működését.
