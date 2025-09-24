Bangkok közepén megnyílt a föld: óriási vízzel teli kráter bénította meg a várost

Szerdán hajnalban Bangkok belvárosában drámai jelenetek játszódtak le, amikor egy forgalmas út hirtelen beszakadt a Vajira Kórház előtt. A földben egy körülbelül 50 méter mély, vízzel teli kráter nyílt meg, amely magával rántott több villanyoszlopot, és komoly fennakadást okozott a város közlekedésében. A szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, de három jármű megsérült, és több épületet is evakuálni kellett.

Bangkok városának közepén 50 méter mély víznyelő alakult ki vízszivárgás és az esőzések miatt Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Földomlás Bangkokban: pánikban az emberek

A közösségi médiát percek alatt ellepték a felvételek: autók próbáltak tolatva menekülni, miközben a járdán rohanva kerestek biztonságot a gyalogosok. A földomlás következtében eltört vízvezetékekből ömlő víz gyorsan elárasztotta a gödröt, ami így még félelmetesebb látványt nyújtott. A helyszínt azonnal lezárta a rendőrség és a városi katasztrófavédelem, egy teherautó pedig szó szerint a szakadék szélén egyensúlyozott.

Személyi sérülésről nem érkezett hír, de a környező rendőrőrsöt és több lakóházat is kiürítettek. A Vajira Kórház közleményben tudatta, hogy ideiglenesen felfüggesztették a járóbeteg-ellátást, amelyet a helyzet rendeződése után indítanak újra.

A bangkoki Vajira Kórház járóbeteg-ellátását fel kellett függeszteni a nem mindennapi eset miatt Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az ok: eső, szivárgó vízvezeték és építkezés

Bangkok kormányzója, Chadchart Sittipunt elmondta: a földcsuszamlás hátterében a napok óta tartó heves esőzések és egy szivárgó vízvezeték állhatott. A talajt alulról kimosó víz lassan gyengítette meg az út szerkezetét, mígnem az egyszerűen összeomlott.

A katasztrófavédelem vezetője, Suriyachai Rawiwan hozzátette: a víz nemcsak a földet mosta ki, hanem az alatta épülő metróalagútba is betört. Ez a beruházás a Mass Rapid Transit Authority állami közlekedési projektje, amely most vizsgálatot indított, hogy pontosan mi okozta a katasztrófát.

A természet és a város konfliktusa

A helyi lakók közül többen pánikról számoltak be: „Olyan volt, mintha villanyoszlop dőlt volna ki, és az egész lakásom beleremegett” – mesélte egy kórházi dolgozó, akit a reggeli morajlás ébresztett fel. Nem véletlen, hogy sokan a klímaváltozást és a város gyors terjeszkedését teszik felelőssé. Hasonló kráterek ugyanis gyakran a természetes kőzetek beomlása miatt alakulnak ki, ám a csapadékos időjárás és az intenzív urbanizáció jelentősen növeli a kockázatot.