Nagy a baj a népszerű turistaparadicsomban, heves viharok, földcsuszamlások okoztak katasztrófát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 09:50
A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett a medréből.
Bors
A szerző cikkei

A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett medréből Észak-Olaszországban, egy német turistát magával sodort az áradat - írja az MTI.

Térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn több olasz településen / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Különböző településeken, így Milánó és a Comói-tó közötti Cabiate városában, térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn. A régióban földcsuszamlások is előfordultak. Több vasútvonalon, közte a Como-Chiasso vonalon is megszakadt a közlekedés.

A meteorológusok további esőzéseket vetítenek előre a következő napokra.

A mentőszolgálat helikoptereket vetett be, hogy segítsen azoknak, akik otthonukban rekedtek a víz miatt. Több mint egy tucat nyaralót mentettek ki egy kempingből, akiket éjszaka ért meglepetésként az esőzés.

 

Egy német nőt elsodort a víz a Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből. Az intenzív keresés ellenére estére sem találták meg.

A tűzoltóság szerint ő és férje a Valla folyó közelében lévő kempingben parkolta le a lakókocsijukat. A nő gyalog próbált elmenekülni a víz elől, de megcsúszott és elsodorta az ár. Férje, aki egy kutyát tartott a kezében, biztonságba tudott menekülni.

Lombardia fővárosa, Milánó is érintett volt. A Seveso folyó ott is kilépett medréből. A városi tanács óvatosságra intette a lakosokat és a látogatókat a folyó közelében.

 

