Kitálalt a pilóta: ezeket a kérdéseket soha ne tedd fel a személyzetnek egy repülés során

Paul Holte, a United Airlines pilótája Instagramon borította a bilit: vannak az utasoknak olyan kérdései, amiket a légi személyzet tagjai egyszerűen már nem bírnak tovább elviselni. A repülés szerelmeseinek rossz hír, hogy a barátságos érdeklődés sokszor inkább idegesítő, mint kedves.

Az egyik legrosszabb kérdés Paul szerint a „Te vagy az "igazi" pilóta, vagy a másik fickó?”. Ez különösen sértő az első tisztekre nézve, akik gyakran több tapasztalattal bírnak, mint maga a kapitány. Hasonlóan idegesítő, amikor megkérdezik tőle, ismeri-e „azt a pilótát, akit a barátom ismer” – a Unitednél ugyanis 17 ezer pilóta dolgozik. A repült útvonalakról is felesleges a pilótákat faggatni. Holte kapitány elmondása szerint egyszer Hawaiin ébred, máskor épp Európába repül – nincsen fix járata.

Senki se próbáljon vagánykodni azzal, hogy „többet utazott nála”,

az Express értesülései szerint Paul tavaly 400 ezer mérföldet repült.

A „magától repül a gép, nem?” típusú megjegyzéseken csak nevet. A robotpilóta használata nem jelenti azt, hogy a pilóták pihenhetnek: a különböző eljárásokat és folyamatokat ellenőrizni akkor is kell, ha nem manuálisan vezetik a gépet.

UFO-t viszont tényleg látott már – legalábbis a Starlink műholdláncot, ami nagyon hasonlít rá.

A végére Paul megosztott egy fontos tippet: senki se kérje a pilótákat arra, hogy tegyék magasabb osztályra a jegyüket. Erről sosem a pilóták döntenek.

A videóra több pilóta is reagált – egyikük elárulta, őt egyszer azzal zaklatták, beszéljen a szomszéd fiának barátjával, mert az pilóta akar lenni. A légi személyzet bármennyire is kedves és udvarias, de a türelmük nekik is véges. – és most végre ki is mondták.