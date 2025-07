Ezeket mindenképpen vidd magaddal ha fesztiválra készülsz, hogy spórolj a költségeken

Sokan úgy gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy eljussanak egy izgalmas, több napos fesztiválra, pedig ez nem lehetetlen. A Fanny magazinnak köszönhetően most nemcsak azt tudhatod meg, hogyan juthatsz olcsón belépőjegyekhez, hanem azt is, mire figyelj, ha benned is felmerül a kérdés: mit vigyek fesztiválra? Megmutatjuk, miket érdemes magaddal vinni, és hogyan csökkentheted a költségeidet anélkül, hogy lemondanál a jó élményekről.

Mutatjuk, miket vigyél magaddal, ha fesztiválra mész, hogy lefaragj a költségeken Fotó: Artie Medvedev / Shutterstock

Így spórolj a fesztiválokon

1. Költekezzünk tudatosan!

Ha autóval megyünk egy vidéki fesztiválra, fontoljuk meg a telekocsizást; akár mi csatlakozunk valakihez, akár mi viszünk másokat, sokat megtakaríthatunk a benzinköltségen.

2. Határozuk meg a keretet

Sokat segíthet, ha meghatározunk egy költségkeretet, hogy mennyit szeretnénk költeni ételre és italra napi szinten. Ha meghatározunk például legfeljebb napi 20 ezer forintot ilyen célokra, az még nem is túl sok, és nem is fogjuk magunkat kellemetlenül érezni.

3. Pakoljunk be mindent a bőröndbe

A rendezvények területén mindent meg lehet venni, ami kimaradt véletlenül a bőröndből, de borsos áron juthatunk hozzá. Meleg pulcsit a hűvös éjszakákra, napszemüveget és naptejet mindenképpen vigyünk magunkkal.

4. Ezeket hagyjuk otthon, ha fesztiválra megyünk

Felesleges tabletet, laptopot magunkkal cipelni egy fesztiválra, hiszen könnyen lábuk kelhet, elég egy mobiltelefon is, és készpénz se legyen nálunk túl sok, a legtöbb rendezvényen úgyis csak kártyával lehet fizetni az ételért-italért.

5. Jobban járunk a kuponokkal

Sok fesztivál saját mobilalkalmazással nyújt kedvezményeket a helyben vásárlásra, de online kuponokat is beszerezhetünk a benti fogyasztásra.

Egyszerű és apró dolgokon is spórolhatsz egy fesztiválon, hogy több maradjon a zsebedben

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

6. Tartós élelmiszer, ami sokáig eláll

Ha a fesztivál szabályzata engedi, vigyünk magunkkal nem romlandó élelmiszert, így legalább az első napon megspórolhatjuk az étkezés árát.

7. Töltsük fel újra a vízkészletet

Újratölthető kulaccsal felszerelkezve nem kell megvennünk a drága ásványvizet, ha a fesztiválon biztosított az ingyenes ivóvíz-ellátás.

8. Keressünk egyet a közelben

Nem muszáj minden étkezést a fesztivál területén megoldani, a reggelin például rengeteget spórolhatunk, ha kimegyünk a legközelebbi boltba, és ott veszünk magunknak ennivalót. Korán reggel még biztosan nem maradunk le semmilyen programról.