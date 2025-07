A légi közlekedés legsötétebb rejtélyei: az Air India szabotázs-botránya nem az első

A repülés mára az egyik legbiztonságosabb közlekedési módnak számít, mégis akadnak olyan katasztrófák, amelyek évekkel később is borzolják a kedélyeket. Az Air India nemrég bekövetkezett balesete nemcsak egy újabb tragédia a repüléstörténelemben, hanem egy rejtélyes, sőt szándékos szabotázsakció gyanúját is felvetette. A világ légi közlekedését időről időre megrázó események – mint az MH370 eltűnése, a Germanwings katasztrófája vagy a TWA 800 robbanása – azt mutatják, hogy nemcsak műszaki hibák, hanem emberi tényezők és titokzatos körülmények is vezethetnek végzetes végkifejlethez. Az Air India szabotázs-botránya nyomán alább bemutatjuk a történelem három legrejtélyesebb légi katasztrófáját!

A történelem legsötétebb légi katasztrófáinak listája bővült az Air India szabotázsával Fotó: AFP

Az Air India szabotázsának rejtélye

Az Air India 171-es járatának június 12-i tragédiája nemcsak a légi katasztrófák listáját bővítette, hanem újra megkérdőjelezte a repülőterekbe és repülésbe vetett bizalmunkat. A Boeing 787‑8 Dreamliner röviddel a felszállás után zuhant le Ahmedabadban: a fedélzeten 242 ember volt, közülük mindössze egy élte túl a katasztrófát. A légi hatóságok, köztük az Indiai Repülőgép-baleseteket Vizsgáló Iroda (AAIB), az amerikai NTSB, valamint brit szakértők együtt vizsgálják az esetet. A tragédia ugyanakkor felveti a kérdést: honnan érdemes kezdeni egy légi katasztrófa kinyomozását? A terrortámadástól kezdve a ritka műszaki hibán át a szabotázsig minden lehetőséget alaposan meg kell vizsgálni.

A feketedoboz adatait június 24-e óta elemzik, elsőként a repülési és pilótakabin-adatrögzítőt sikerült kibontani. A három hónapon belül várható hivatalos jelentés kulcsfontosságú lehet az igazság feltárásában.

Szabotázs, vagy szimultán műszaki hiba?

India polgári légi közlekedési minisztere, Murlidhar Mohol nem zárta ki a szabotázs lehetőségét. Az indiai hatóságok különösen rendkívülinek nevezik, hogy mindkét hajtómű egyszerre állt le – ilyen még soha nem fordult elő korábban. Átvizsgálják a hajtóműveket, üzemanyag-rendszert, futómű beállításokat, karbantartási naplókat és repülőtéri kamerafelvételeket is.