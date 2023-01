Légikatasztrófák, eltűnő városok és idegenek – ezt ígérik az időutazók 2023-ra

2022 igencsak mozgalmas év volt. Vannak, akik azt állítják, egyes eseményeit előre látták, míg mások azzal gyűjtenek maguk köré követőket a közösségi oldalakon – mostanában jellemzően a TikTok-on –, hogy azt mondják magukról: a jövőből jöttek, így pontosan tudják, mi vár ránk az elkövetkező időszakban. Sőt, nem is restek megosztani velünk jóslataikat. Ezen – lássuk be, néhol sci-fiket, néhol összeesküvés-elméleteket idéző – jövőképekből szemezgettük ki, mi is történik majd 2023-ban.

Vajon milyen rejtélyes események történnek 2023-ban? Fotó: Pixabay

Ez vár ránk 2023 első felében az időutazók szerint

Január: Egy utasszállító gépnek nyoma vész a rettegett Bermuda-háromszögben. Ez a légikatasztrófa ráadásul rögtön január elsején fog megtörténi.

Február: Egy új idegen faj űrhajója landol az 51-es körzet közelében.

Március: Egy TikTok-felhasználó jóslata szerint ekkor fog egymásnak esni Oroszország és az USA, azaz kitör a III. világháború

Április: 28-án egy meteor fog becsapódni Amszterdamba, elpusztítva a város nagy részét. Egyébként ugyanerre a hónapra egy másik "időutazó" azt jósolja: a Disney fel fog vásárolni egy másik nagy stúdiót.

Május: Egy gigászi, 230 méter magas cunami letarolja Kaliforniát, főleg San Franciscót.

Június: Hét ember rejtélyes körülmények közt a földre zuhan úgy, hogy nem repülőből zuhantak ki.