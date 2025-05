"Itt tanult mászkálni a kislányom" – megszólalt az utolsó civil, aki elhagyta a parajdi sóbányát

A parajdi sóbánya kalandparkját működtető Nagy Levente volt az utolsó civil, aki lent volt a parajdi sóbányában.

A parajdi sóbánya utolsó civil látogatója Fotó: Facebook

20:15-kor jöttem fel. Ez volt az utolsó pillanat. A kép talán az utolsó fotó a turisztikai részlegről

– mondta megtörten Nagy Levente, aki saját kezével építette a világ egyetlen föld alatti kalandparkját a parajdi sóbányában. Most minden víz alatt van.

Ez az utolsó csapat, aki lent volt a bányában május 27-én, este Fotó: Nagy Levente Facebook oldala

2012-ben építettem a kalandparkot egy brassói bejegyzésű cégnek. 2016-ban társtulajdonos lettem. A saját kezemmel építettem, terveztem. Ez volt az egyetlen föld alatti kalandpark a világon. Az egyetlen kalandpark a világon egy sóbányában

– mondta a vállalkozó, akinek neve összeforrt a parajdi sóbánya legendás szórakoztató attrakciójával. A tragikus sorsú létesítményhez mély személyes kötődés is fűzte Leventét.

A kislányom itt tanult mászkálni, gondolom, többet nem kell, hogy mondjak

– tette hozzá a férfi.

A kalandpark rengeteg látogatót vonzott, nagyon szerették a gyerekek is Fotó: Bors

Levente meghatottan emlékezett vissza a látogatók örömére is.

Imádtam látni a sok boldog gyereket a mászkálás közben és után. Volt, aki rajzokat készített nekünk. Volt, aki már sokszor visszajárt, és a kollégák már személyesen ismerték.

Most azonban már szívszorító a látvány, az éttermek szintjén is víz áll, ott, ahol a turisták felszálltak a kisbuszokra, és ahol a kezelő részleg működött:

A víz már az étterem szintjén van. Ez az a hely, ahol a turisták ültek fel a buszra. A kezelő részleg víz alatt van

– mondta a Borsnak a férfi.

Levente szerint a mentési munkák még zajlanak, de a jövő bizonytalan:

A bányászok és a bányatársaság technikai csapata azon dolgozik, hogy egy részt megmentsen. Köszönjük a munkájukat. Ha biztonságos lesz, visszatérek, de más feltételekkel. Nem tudom, megéri-e még egyszer kockáztatni.

Az utolsó pillanatok is drámaiak voltak.

Ma este (2025.05.27) 20:15-kor én voltam a csapatommal az utolsó civil, aki elhagyta a parajdi sóbányát. Köszönöm a bányászoknak a segítséget, köszönöm az emelőkosarat, amit miattam visszaküldtek a mélybe. Köszönöm a három embernek, aki ma még lejött velem, tudva, hogy otthon izgulnak, sírnak értünk, hogy nehogy bajunk essen.

A vállalkozó nyugodt szívvel búcsúzik:

Elvesztettem egy vállalkozást, nem haragszom. Békésen fekszem le, hisz egészséges vagyok, és a családom mellettem van. Hiszem, hogy holnap egy csodálatos napra ébredünk, tele lehetőségekkel.



A parajdi sóbánya bezárása nemcsak emlékeket, hanem megélhetéseket is veszélybe sodor. A környéken sok család évek óta a turizmusból él. A szállásadók, éttermek, kézművesek most egyik napról a másikra maradtak bevétel nélkül. Elindult a #csakazértisparajd összefogás. A Facebook-csoportokban ezért egyre többen buzdítanak: ne mondja le senki az utazását, sőt, most menjen csakazértis Parajdra! Mi is arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy menjenek Parajdra, akár a bánya látogatás lehetősége nélkül is. A jelenlét és támogatás most számít igazán – így lehet segíteni a helyieket túlélni ezt a nehéz időszakot.