Milák Kristóf emberi és vezetői kihívásokat okoz, nem kertel a Honvéd ügyvezetője

Kristóf mindig ad egy olyan kihívást, nekem, nekünk, aminek szeretnénk megfelelni. Talán ha nem is álmatlan éjszakákat okoz, de emberi és vezetői kihívásokat mindenképpen. Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne, ha használná. Itt nem okvetlenül csak arról van szó, hogy a Budapesti Honvédnak hozzon eredményeket. Ez sokkal többről szól. Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént. Mi azt szeretnénk, ha Kristóf ebben tudná megtalálni azt az életszépséget, amit egy ilyen tehetség mellett kötelező lenne, vagyis minden logikus gondolkozás szerint meg lehetne találni. Ő még az úszásban nem találta meg, ő még azt érzi, hogy nem szereti az úszást. Minden élsportoló szembe tud fordulni a sportágával, amíg csinálja. Most úszik, edz rendesen, januártól megkezdte az edzéseket. Készül, és azt gondolom, ha Milák Kristóf készül, akkor nem a döntőben való részvételre készül, hanem a dobogóra való felállásra