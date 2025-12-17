Szerelmeslevéllel jelentkezett a tündéri magyar úszónő

Nem feltétlenül az eredmények szintjén, de bizonyos szempontból különösen fontos mérföldkövet jelentett Sebestyén Dalma számára a lublini rövidpályás úszó-Európa-bajnokság.

Sebestyén Dalma számára szerelmeslevéllel ért föl a rövipályás úszó-Eb

Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

A Győri Úszó SE elit versenyzője egy érzelmes Instagram-bejegyzésben elárulta: az egy évvel korábbi, budapesti rövidpályás világbajnokság óta most először vett részt válogatott megmérettetésen, és bár a hazai világverseny semmihez sem fogható, egy másik szemüvegen keresztül összehasonlítva számára ég és föld volt a különbség az akkori és a mostani viadal között.

Sebestyén Dalma: Egyfajta szerelmeslevél

"Ugyan a lendületem most a középdöntőig repített el, nekem ez mégis többről szólt.

Erre a versenyre egyfajta szerelmeslevélként tekintek az úszás felé. Hiszen a tavalyi 'víz közelébe se akarok menni' időszak után újra egy tehermentes örömforrásra leltem a sportomban.

Ugyan klisének tűnik, de minden gát, akadály – ki, minek nevezi – ha idővel is, de legyőzhető. És egy ilyen csapattal a hátam mögött, mint a Győri Úszó SE pedig tudom, hogy a nehezebb napokon/heteken se vagyok soha egyedül. Köszönöm mindenkinek, aki ezen az úton velem volt! Folyt. köv…" – üzente a junior Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok úszónő a rövidpályás úszó-Eb után.