Szerelmeslevéllel jelentkezett a tündéri magyar úszónő

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 09:30
győri úszó seEurópa-bajnokság
Nehéz időszak után talál újra örömöt az úszásban. Sebestyén Dalma számára szerelmeslevéllel ért fel a rövidpályás Eb.
Nem feltétlenül az eredmények szintjén, de bizonyos szempontból különösen fontos mérföldkövet jelentett Sebestyén Dalma számára a lublini rövidpályás úszó-Európa-bajnokság. 

Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

A Győri Úszó SE elit versenyzője egy érzelmes Instagram-bejegyzésben elárulta: az egy évvel korábbi, budapesti rövidpályás világbajnokság óta most először vett részt válogatott megmérettetésen, és bár a hazai világverseny semmihez sem fogható, egy másik szemüvegen keresztül összehasonlítva számára ég és föld volt a különbség az akkori és a mostani viadal között.

Sebestyén Dalma: Egyfajta szerelmeslevél

"Ugyan a lendületem most a középdöntőig repített el, nekem ez mégis többről szólt.

Erre a versenyre egyfajta szerelmeslevélként tekintek az úszás felé. Hiszen a tavalyi 'víz közelébe se akarok menni' időszak után újra egy tehermentes örömforrásra leltem a sportomban.

Ugyan klisének tűnik, de minden gát, akadály – ki, minek nevezi – ha idővel is, de legyőzhető. És egy ilyen csapattal a hátam mögött, mint a Győri Úszó SE pedig tudom, hogy a nehezebb napokon/heteken se vagyok soha egyedül. Köszönöm mindenkinek, aki ezen az úton velem volt! Folyt. köv…" – üzente a junior Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok úszónő a rövidpályás úszó-Eb után.

 

