"Megaláznak egy magyar sikeredzőt" - Tisztázta a Milák Kristóf-Virth Balázs kérdést az úszóelnök

Az Év sportolója választáson az Év edzője kategóriában nem került fel a tízes listára Virth Balázs, aki a tavalyi olimpián arany- és ezüstérmet szerzett Milák Kristófot készítette fel. Az egész azzal kezdődött, hogy Milák nem nevezte meg trénerének a mesteredzőt a párizsi olimpián elért arany- és ezüstérme után, és ezzel megfosztotta Virthet a jogosan neki járó életjáradéktól.

Fotó: Csudai Sándor

Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, túlcsordult a pohár ebben a témában.

"Nem is akartam többet megszólalni ebben a kérdésben, ám ez a hír nem az utolsó, hanem az a bizonyos túlcsordult csepp volt a pohárban. Erkölcsi kötelességemnek tekintem, hogy megpróbáljam tisztázni ezt az ügyet. Egy olyan edzőt aláznak meg immár sokadszorra, aki több mint húsz olimpiai, világ- és Európa-bajnoki éremhez segítette a versenyzőit. Gyurta Dániel sikerei nyilván kollektív munka eredményeként születtek meg, Milák Kristóf külön történet, de ha őket kiveszem, akkor is marad tizenkilenc érem világversenyekről, ami tisztán Balázs érdeme. Virth Balázs győzött, mégis vesztesnek, bűnbaknak akarják beállítani. S megmagyarázhatatlanul nemcsak neki, hanem kiváló, elhivatott úszóedzők egész sorának kell bűnhődnie. Virth Balázs mellett Zala György, Kovácshegyi Ferenc és Gellért Gábor sem kapott állami kitüntetést, Milák Kristóf nevelőedzőjeként a párizsi eredmények után Plagányi Zsolt sem részesült milliós jutalomban. De említhetném Egerszegi Klárát is, Egerszegi Krisztina nővérét is, kevesen tudják, hogy tízéves koráig ő foglalkozott Milák Kristóffal.

Virth Balázs jelen állás szerint százmilliós nagyságrendű juttatástól esik el a következő évtizedek során. S ez nem csupán a pénzről szó, e téren éppen Balázs már többször példát mutatott

- fogalmazott Wladár Sándor.