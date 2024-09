Elindult a visszaszámlálás, Cseh László visszatér

"Cseh Laci visszatér a rövidpályás vb-re (nagykövetnek)" – hirdeti a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) annak alkalmából, hogy 100 nappal a 17. rövidpályás úszó világbajnokság rajtja előtt sajtótájékoztatót tartott az esemény szervező bizottsága. Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár, Wladár Sándor, a MÚSZ és a szervező bizottság elnöke, Szántó Dávid, a Budapest2024 operatív vezetője mellett részt vett Cseh László is.

Wladár Sándor elnök és Cseh László (jobbra), a rövidpályás úszó-vb nemzetközi nagykövete Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Cseh az esemény nemzetközi nagykövete, aki versenyzőként ötször döntött világrekordot a 25 méteres medencében rendezett viadalokon.

Cseh László sokat vár Kós Huberttől

A sportág olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok ikonja elmondta:

– Mindig különleges érzés hazai pályán versenyezni. Nekem először 2006-ban adatott meg a Margitszigeten, aztán még többször is: utoljára, legalábbis nézők előtt, a 2017-es világbajnokságon, ami pályafutásom egyik meghatározó élménye volt. Óriási lökést ad a versenyzőknek az a hangulat, ami a Duna Arénában fogad minket, ez még a külföldieknek is élmény, rólunk nem is beszélve – emelte ki Cseh Laci, hozzátéve: a 25-ös medencében elsősorban azok érvényesülhetnek, akik kiválóan fordulnak és delfineznek a víz alatt. Cseh szerint a hosszabb ideje Amerikában készülő, és az úszásnak ebben a részében Bob Bowmannél óriásit fejlődő Kós Hubert a szurkolók ezreitől hajtva kiváló eredményeket érhet el decemberben.

Az év legjelentősebb hazai úszóeseménye december 10-én kezdődik a Duna Arénában, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében.

A hatnapos viadallal Magyarország a világ úszósportjában elsőként teljesíti a “rendezői Grand Slamet”, azaz látja vendégül a World Aquatics (korábban FINA) legjelentősebb eseményeit: a vizes világbajnokságot, a junior úszó világbajnokságot, az úszó Világkupát és most a rövidpályás úszó világbajnokságot.

– Csak a MÚSZ jelenlegi csapatának ez lesz a tizenkettedik világversenye, amit együtt szervezünk; más országok évtizedek alatt jutnak el idáig, ha eljutnak egyáltalán. A vizes Grand Slam elérése hatalmas teljesítmény, de hadd mondjam azt, hogy ez az egész ország és az egész úszósport sikere és büszkesége. Azért nyerhettük el és szervezhettük meg ezeket az eseményeket, mert Magyarországnak egészen különleges viszonya van a sporthoz. Ebben benne van a magyar úszósport fantasztikus múltja és jelene, benne van a kormányzat sport iránti szilárd elkötelezettsége, a szurkolók által teremtett, mindenkit magával ragadó hangulat, a világ legjobb uszodakomplexuma, a Duna Aréna, és benne van a szervezőcsapat elkötelezettsége. Mi minden egyes alkalommal igyekszünk még magasabbra állítani a mércét, de bizonyosan sosem adni alább annál a színvonalnál, amelynek köszönhetően a különböző világbajnokságok után rendszeresen azt hallhattuk: ez volt minden idők legjobb eseménye – fogalmazott Wladár Sándor, a MÚSZ és a szervező bizottság elnöke.