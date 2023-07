Milák Kristóf túl későn döntött, így fotózták le Japánban

A legnagyobb sztárja nélkül utazott el a magyar úszóválogatott a vizes világbajnokságra. A tavaly az év sportolójának választott Milák Kristóf júniusban bejelentette, nem érzi magát olyan formában, hogy ott legyen Fukuokában. A teljes évet kihagyja, itthon készül a 2024-es, olimpiai esztendőre.

Milák utoljára az országos bajnokságon versenyzett / Fotó: Somogyi Hírlap

Pedig Japánban is nagyon készültek a sportág egyik nagy királyára. Az eseményt népszerűsítő plakáton továbbra is rajta van Kristóf, a szervezők is valószínűleg "időn túl" tudták meg, nem érkezik meg a magyarok olimpiai bajnoka - írja a Magyar Nemzet. A képen Kristóf olyan sztárúszók mellett kapott helyet, mint Sarah Sjöström, David Popovici, Siobhan Haughey és a helyi japán hősök (Mizunuma Naoki, Imai Runa, Irie Rioszuke).

Az említett plakát / Fotó: Szabó Miklós, Nemzeti Sport

Az ő hiányában is lesz kinek szurkolni szerdán, a 200 pillangó magyar idő szerint 13.53-kor kezdődő döntőjében, hiszen Milák edzőtársa, Márton Richárd – aki a tavalyi római Eb-n ezüstérmes volt – egyéni csúccsal és a hatodik legjobb idővel bejutott a fináléba.