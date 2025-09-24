Gólyahír: bejelentette csodababája érkezését a híres olimpikon

A BBC Sport műsorvezetője és az olimpiai bajnok sportoló, Rebecca Adlington csodálatos hírt jelentett be: a párjával gyermeket várnak.

Babát vár a híres olimpiai sportoló / Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

A 36 éves olimpiai aranyérmes úszónő, aki korábban nyíltan beszélt a vetéléseiről, az Instagramon osztotta meg a fantasztikus hírt. Rebecca, aki jelenleg Andy Parsons-szal él házasságban, azt írta:

Szeretnénk bejelenteni, hogy babát várunk. Az elmúlt 19 hónap egy érzelmileg és fizikailag is megterhelő hullámvasút volt, de ez a terhesség egy valódi csoda. Bár sokáig gondolkodtunk, hogy megosszuk-e ezt a hírt, végül úgy döntöttünk, őszinték szeretnénk maradni az utunkkal kapcsolatban, és gondolunk azokra is, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül.

A sportolónő hozzátette, hogy minden egyes nap hálásak az NHS (az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) csapatának, akik támogatták őket, és nem feledkeznek meg azokról az édesanyákról sem, akik szintén nehéz úton jártak vagy járnak még mindig, ahogyan korábban ők is.

Az olimpiai sportoló nehéz időkön ment keresztül

Rebecca és Andy egy kétéves kisfiú, Albie szülei, de a sportolónő előző házasságából, Harry Needs úszóval, született egy nyolcéves lánya is, Summer.

A kétszeres olimpiai aranyérmes úszónőnek korábban két vetélése is volt: 2022-ben 12 hetesen veszítette el a babáját, amikor moláris terhességet diagnosztizáltak nála, és sürgősségi műtétre volt szükség. 2023-ban pedig a terhesség ötödik hónapjában vesztették el gyermeküket, akit Harpernek neveztek el. A szülés után tudatták velük, hogy a babának sajnos nincs pulzusa.

Rebecca elmondta, sokáig magát hibáztatta a vetélések miatt, és gyakran érezte magát lelkileg rosszul. Most azonban rajongók ezrei küldenek gratulációt és bátorító üzeneteket az örömhírt bejelentő poszt alá - írja a Metro.