Könnyek és libabőr - Ha Jakabos Zsu videója nem indít meg, akkor semmi

Akár vonz a Sziget Fesztivál, akár nem, és akár szereted Nelly Furtadót, akár nem – Jakabos Zsuzsanna Instagramon posztolt videoösszeállítása biztosan kedvet csinál mindkettőhöz.
Az Európa-bajnok, ötszörös olimpikon úszónő szívét nagyon megérintették a kanadai énekesnő-dalszerző slágerei, amelyek a minap a Szigeten mindenkit visszarepítettek a 2000-es évek elejére.
Ahogy a felvételeken jól látszik: a féktelen örömtől az önfeledt táncon át a libabőrig, sőt a kicsorduló könnyekig mindent előhoztak Zsuból az ismerős dallamok.
Az alábbi Instagram-posztra kattintva nézheted végig Jakabos Zsu videóját:
Jakabos posztjára a lelkesedés és szeretet kifejezésére használt hangulatjelekkel reagált többek között egykori versenyzőtársa és barátnője, Hosszú Katinka is.
