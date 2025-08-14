Könnyek és libabőr - Ha Jakabos Zsu videója nem indít meg, akkor semmi

Akár vonz a Sziget Fesztivál, akár nem, és akár szereted Nelly Furtadót, akár nem – Jakabos Zsuzsanna Instagramon posztolt videoösszeállítása biztosan kedvet csinál mindkettőhöz.

Jakabos Zsuzsannát érzelmi hullámvasútra vitték Nelly Furtado dalai a Szigeten

Fotó: Szabolcs László / Bors

Az Európa-bajnok, ötszörös olimpikon úszónő szívét nagyon megérintették a kanadai énekesnő-dalszerző slágerei, amelyek a minap a Szigeten mindenkit visszarepítettek a 2000-es évek elejére.

Elvarázsolta a koncert a Szigeten

Ahogy a felvételeken jól látszik: a féktelen örömtől az önfeledt táncon át a libabőrig, sőt a kicsorduló könnyekig mindent előhoztak Zsuból az ismerős dallamok.

Az alábbi Instagram-posztra kattintva nézheted végig Jakabos Zsu videóját:

Jakabos posztjára a lelkesedés és szeretet kifejezésére használt hangulatjelekkel reagált többek között egykori versenyzőtársa és barátnője, Hosszú Katinka is.