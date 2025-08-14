UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Könnyek és libabőr - Ha Jakabos Zsu videója nem indít meg, akkor semmi

Jakabos Zsuzsanna
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 18:35
Nelly FurtadoSziget Fesztivál
Micsoda érzelmeket csalt ki úszónőnkből Nelly Furtado! Így bulizott Jakabos Zsuzsanna a Sziget Fesztiválon.
Akár vonz a Sziget Fesztivál, akár nem, és akár szereted Nelly Furtadót, akár nem – Jakabos Zsuzsanna Instagramon posztolt videoösszeállítása biztosan kedvet csinál mindkettőhöz. 

Jakabos Zsuzsannát érzelmi hullámvasútra vitték Nelly Furtado dalai a Szigeten
Jakabos Zsuzsannát érzelmi hullámvasútra vitték Nelly Furtado dalai a Szigeten
Fotó:  Szabolcs László / Bors

Az Európa-bajnok, ötszörös olimpikon úszónő szívét nagyon megérintették a kanadai énekesnő-dalszerző slágerei, amelyek a minap a Szigeten mindenkit visszarepítettek a 2000-es évek elejére. 

Elvarázsolta a koncert a Szigeten

Ahogy a felvételeken jól látszik: a féktelen örömtől az önfeledt táncon át a libabőrig, sőt a kicsorduló könnyekig mindent előhoztak Zsuból az ismerős dallamok.

Az alábbi Instagram-posztra kattintva nézheted végig Jakabos Zsu videóját:

Jakabos posztjára a lelkesedés és szeretet kifejezésére használt hangulatjelekkel reagált többek között egykori versenyzőtársa és barátnője, Hosszú Katinka is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
