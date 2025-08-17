UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt az újabb úszóbotrány, a magyar olimpiai bajnok edzője sem maradt ki

Michael Phelps
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 15:40
úszásKós Hubertedző
Az olimpiai bajnok Michael Phelps kritikája a szövetség vezetésére és annak kudarcaira irányul. Úszóháborúját a Kós Hubert felkészítéséért felelős Bob Bowman is támogatja.
B.
A szerző cikkei

Lesújtó véleménnyel van az amerikai úszószövetség vezetőiről a huszonháromszoros olimpiai bajnok Michael Phelps, aki még a szingapúri világbajnokság alatt robbantotta ki az úszóháborút egy Ryan Lochte-val közös posztban. Minden idők legsikeresebb olimpikonja most újabb posztban írta le a véleményét, amit Kós Hubert edzője is megosztott.

Kós Hubert edzője támogatja Michael Phelps úszóháborúját
Az olimpiai bajnok Kós Hubert felkészítéséért felelős Bob Bowman támogatja Michael Phelps úszóháborúját Fotó: AFP

Bár volt némi negatív visszhangja a múltkori bejegyzésemnek, a legtöbb visszajelzés megegyezik az én véleményemmel. Örülök, hogy ezzel szélesebb körű párbeszéd indult arról, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a USA Swimmingnek. Először is szeretném világossá tenni, hogy a legnagyobb tisztelettel vagyok az amerikai úszók iránt, akik részt vettek a világbajnokságon. Kritika semmiképpen sem érheti őket, tudom, milyen keményen dolgoznak, és mekkora megtiszteltetés számukra, hogy képviselhetik az amerikai válogatottat

- idézi Magyar Nemzet Phelps szavait, aki hozzátette, kritikája a rendszerre, annak vezetésére és annak kudarcaira irányul.

Kós Hubert edzője is megosztotta Phelps levelét

A huszonháromszoros olimpiai bajnok úszóháborúját korábbi edzője, Bob Bowman is támogatja, aki jelenleg az olimpiai bajnok Kós Hubert felkészítéséért felel. A tréner még a saját oldalán is megosztotta az úszó nyílt levelét.

Az amerikai válogatott 2016-ban a megszerezhető érmek 57 százalékát megnyerte. Nyolc évvel később viszont ez már csak 44 százalék volt. Ráadásul minden idők legsikeresebb olimpikonjának a véleményére még csak nem is kíváncsiak a szövetségben. Phelps szerint a pénz is probléma, de a rossz ellenőrzési rendszer és a gyenge vezetés okozza a legnagyobb gondot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu