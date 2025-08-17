Itt az újabb úszóbotrány, a magyar olimpiai bajnok edzője sem maradt ki

Lesújtó véleménnyel van az amerikai úszószövetség vezetőiről a huszonháromszoros olimpiai bajnok Michael Phelps, aki még a szingapúri világbajnokság alatt robbantotta ki az úszóháborút egy Ryan Lochte-val közös posztban. Minden idők legsikeresebb olimpikonja most újabb posztban írta le a véleményét, amit Kós Hubert edzője is megosztott.

Az olimpiai bajnok Kós Hubert felkészítéséért felelős Bob Bowman támogatja Michael Phelps úszóháborúját Fotó: AFP

Bár volt némi negatív visszhangja a múltkori bejegyzésemnek, a legtöbb visszajelzés megegyezik az én véleményemmel. Örülök, hogy ezzel szélesebb körű párbeszéd indult arról, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a USA Swimmingnek. Először is szeretném világossá tenni, hogy a legnagyobb tisztelettel vagyok az amerikai úszók iránt, akik részt vettek a világbajnokságon. Kritika semmiképpen sem érheti őket, tudom, milyen keményen dolgoznak, és mekkora megtiszteltetés számukra, hogy képviselhetik az amerikai válogatottat

- idézi Magyar Nemzet Phelps szavait, aki hozzátette, kritikája a rendszerre, annak vezetésére és annak kudarcaira irányul.

Kós Hubert edzője is megosztotta Phelps levelét

A huszonháromszoros olimpiai bajnok úszóháborúját korábbi edzője, Bob Bowman is támogatja, aki jelenleg az olimpiai bajnok Kós Hubert felkészítéséért felel. A tréner még a saját oldalán is megosztotta az úszó nyílt levelét.