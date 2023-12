"Akár nyerhet is az olimpián" - Michael Phelps edzője segíti az ifjú magyar világbajnokot

A 200 háton világbajnok úszó, Kós Hubert jelenleg az Egyesült Államokban a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps korábbi edzője, Robert Bowman irányításával készül, az ünnepekre sem tért haza. Azt már korábban eldöntötték, hogy a dohai világbajnokságot kihagyja, most pedig azt is elárulta, hogy a tervek szerint az olimpiáig hátralévő időben Amerikában készül.

Kós Hubert Fotó: MTI

"Lesz két egyetemi verseny, március elején és végén. Utána szerintem egyből ráfordulunk a nagymedencés felkészülésre. Ha jól tudom, két ilyen versenyem lesz még, de lehet, hogy csak egy. Aztán irány Párizs!" - magyarázta Kós szerdán a BVSC-Zugló honlapjának.

Hargitay Andrást, Magyarország első úszó-világbajnokát többek között arról kérdeztük, lát-e közös pontot a legendás úszókapitányunk, Széchy Tamás és Bowman között.

- Nos, egyrészt nem ismerem Bowman módszereit, másrészt úgy tudom, Széchy Tamás eleinte ódzkodott attól, hogy a KSI-sek mellett más magyar klubok versenyzőit is felkészítse - mondta a korábbi szövetségi kapitány. - Aztán rájött: nemzeti érdek, ha nekik is segít. Ugyanígy Bowman pár éve nem szívesen vállalta be arizonai egyetemi klubjában külföldiek tréningezését, most pedig tessék, Kóson kívül a francia csillag, Léon Marchand is neki köszönheti szárnyalását.

Hargitay szerint Kós Hubert sokat köszönhet a szüleinek.

- Hubert szorgalmára soha nem lehetett panasz. A Jövő Bajnokai-program talentumai sorában rótta a hosszokat, de inkább a szülei voltak azok, akik erőltették, hogy vegye igazán komolyan az úszást. A szerencsés momentum az, amikor Bowmanhez került az Arizona Egyetemre, aztán aranyérmet szerzett 200 háton a fukuokai vb-n, majd a Greensborough-i US Openen december elején nyert 100 és 200 háton, megelőzve a négyszeres olimpiai bajnok Ryan Murphy-t is.

Kós Hubert bejelentette, hogy 100 és 200 méter háton biztosan indul a jövő nyári párizsi olimpián, 200 vegyesen viszont biztosan nem.

"Szerintem nagy meglepetés már nem lesz. Maximum egy 100 pillangó. Az biztos, hogy a 100 és 200 méter hátat szeretném úszni az olimpián, mert ezt a két számot úsztam a világbajnokságon is. Remélem, ezekben meg tudom mutatni, mennyit dolgoztam, és miért voltam itt karácsonykor is és edzek az amerikaiakkal" - nyilatkozta szerdán Kós Hubert.

Hargitay érmet remél Párizsban a fiatal úszótól.

- 200 háton dobogós lehet, de akár nyerhet is – zárta Hargitay.