Nincs több balszerencse, újabb csodás magyar siker született az úszó-vb-n

Kós Hubert a vasárnapi napon a legerősebb számában bizonyíthatott a budapesti rövid pályás úszó-világbajnokságon. A 21 éves sportoló 200 méter háton igazi erődemonstrációt tartott a döntőben, és világbajnoki csúccsal, 1:45.65-ös idővel szerzett aranyérmet.

Kós Hubert világbajnok lett 200 méter háton Fotó: Hegedüs Róbert

"A legjobb érzés a magyarok előtt nyerni. A győzelemről szólt most minden, legközelebb mehetek a világcsúcsra. Nincs sokszor olyan az ember életében, hogy több ezer magyar ember előtt úszhat. Kicsit fáj a két század, de Ryan Lochte csúcsát megdöntöttem, ami majdnem olyan, mint a világcsúcs. A saját versenyemet tudtam teljesíteni, így sikerült ez jól. Nem gondoltam, hogy ilyen közel fogok kerülni a világcsúcshoz, de ez csak a hab a tortán. Mondhatjuk azt, hogy kissé rövid pályás specialista is lettem" - nyilatkozta Kós Hubert a győzelme után, emellett a magyar szurkolóknak is üzent.

Nagyon köszönöm, hogy kijöttetek, hatalmas élmény volt számomra, köszönöm, hogy itt vagytok. Hajrá magyarok!

Kós Hubert a csúcsra ért

Kós eddig két alkalommal is kissé balszerencsés volt a Duna Arénában, szerdán 100 méter háton nagyon kevesen múlott a győzelem, 50 méter háton pedig éppen csak lecsúszott a dobogóról.

Korábban Kós és a 4x200 méteres női gyorsváltó szerzett egy-egy ezüstérmet, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson lett világbajnok.