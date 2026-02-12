Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kitört a botrány a légitársaságnál: durva, mit etettek a személyzettel

Bedrogozva
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 14:00
repülőgép szerencsétlenségrepülőgépjárat
A repülőgép személyzete rémisztő tapasztalatot szerzett, miután édességet evett. Csak gumicukrot fogadtak el, később kiderült, hogy bedrogozták őket.

Három légiutas-kísérőt kellett kórházba szállítani, miután THC-t tartalmazó gumicukorral bedrogozták őket. Szerencse, hogy csak a repülőgép landolását követően fogyasztották el a droggal átitatott édességek, különben óriási lehetett volna a baj.

Bedrogozták a repülőgép személyzetét
Fotó: Monkey Business Images /  Shutterstock
Fotó: Monkey Business Images /  Shutterstock 

Habár a személyzet hamar munkába tudott volna állni az eset után, a British Airways vezetősége inkább úgy döntött, új személyzetet keres a visszafelé induló járatra. Azonnal hajtóvadászatot indítottak annak az utasnak a felkutatására, aki kiosztotta a droggal kevert édességeket. Nincs arra utaló jel, hogy a személyzet bármely tagja tudtában lett volna annak, mit fogyaszt.

Bedrogozták a személyzetet

Nem egyedi, hogy egy utas édességgel köszöni meg a személyzet munkáját:

Ebben az esetben isteni szerencse, hogy a szóban forgó édességeket csak azután osztották szét a személyzet között, miután megérkeztek az Egyesült Államokba.

– mondta az egyik érintett vizsgálóbiztos.

A leszállás után, a személyzeti buszon bontották fel, és a fáradt dolgozók hálásan falták az édességeket. Szinte azonnal rájöttek, hogy valami nincs rendben. Mire a csoport megérkezett a hotelbe, három dolgozó, akik több édességet ettek, teljesen elveszítették az irányítást önmaguk felett és bepánikoltak.

– nyilatkozta.

Az állapotuk tovább romlott, ezért három érintettet kórházba szállítottak kezelésre.

Az orvosok később megállapították, hogy az édességek egyenként akár 300 mg THC-t is tartalmazhattak, ami a legerősebb marihuánás édességek kategóriája.

Egyesek viccesnek találhatják ezt az esetet, de a British Airways nagyon komolyan kezeli a helyzetet. Ha egy teljes személyzet válna cselekvőképtelenné a levegőben, miután drogokat fogyasztott, annak beláthatatlan következményei lennének. A vezetőség megpróbálja felkutatni azt az utast, aki bedrogozta a személyzetet. Az utas több rendőrségi váddal is szembenézhet.

– mondta a The Sun-nak.

 

 

