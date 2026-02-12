Kitört a botrány a légitársaságnál: durva, mit etettek a személyzettel

Három légiutas-kísérőt kellett kórházba szállítani, miután THC-t tartalmazó gumicukorral bedrogozták őket. Szerencse, hogy csak a repülőgép landolását követően fogyasztották el a droggal átitatott édességek, különben óriási lehetett volna a baj.

Bedrogozták a repülőgép személyzetét

Fotó: Monkey Business Images / Shutterstock

Habár a személyzet hamar munkába tudott volna állni az eset után, a British Airways vezetősége inkább úgy döntött, új személyzetet keres a visszafelé induló járatra. Azonnal hajtóvadászatot indítottak annak az utasnak a felkutatására, aki kiosztotta a droggal kevert édességeket. Nincs arra utaló jel, hogy a személyzet bármely tagja tudtában lett volna annak, mit fogyaszt.

Bedrogozták a személyzetet

Nem egyedi, hogy egy utas édességgel köszöni meg a személyzet munkáját:

Ebben az esetben isteni szerencse, hogy a szóban forgó édességeket csak azután osztották szét a személyzet között, miután megérkeztek az Egyesült Államokba.

A leszállás után, a személyzeti buszon bontották fel, és a fáradt dolgozók hálásan falták az édességeket. Szinte azonnal rájöttek, hogy valami nincs rendben. Mire a csoport megérkezett a hotelbe, három dolgozó, akik több édességet ettek, teljesen elveszítették az irányítást önmaguk felett és bepánikoltak.

Az állapotuk tovább romlott, ezért három érintettet kórházba szállítottak kezelésre.

Az orvosok később megállapították, hogy az édességek egyenként akár 300 mg THC-t is tartalmazhattak, ami a legerősebb marihuánás édességek kategóriája.

Egyesek viccesnek találhatják ezt az esetet, de a British Airways nagyon komolyan kezeli a helyzetet. Ha egy teljes személyzet válna cselekvőképtelenné a levegőben, miután drogokat fogyasztott, annak beláthatatlan következményei lennének. A vezetőség megpróbálja felkutatni azt az utast, aki bedrogozta a személyzetet. Az utas több rendőrségi váddal is szembenézhet.

