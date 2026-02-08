Ajándékozás családon belül és kölcsön másoknak – Ezeket érdemes tudni a vagyonátruházásról és a szívességről

Hogyan adjunk kölcsön pénzt másoknak?

A kölcsön lényege, hogy pénzt adunk át valakinek, amit egy későbbi időpontban visszafizetnek nekünk. A kulcs a visszafizetési kötelezettség, ettől kölcsön a kölcsön. Ha mi is úgy gondolunk rá, mint „segítségre”, akkor is érdemes kimondani, hogy ez nem ajándék. Meg kell jelölni a jogcímet, visszafizetési határidőt és esetleg kamatot kell kikötni.

Fontos a határidő és az ütemezés

Egy összegben vagy részletekben, meddig, milyen módon – ezek a leggyakoribb vitás pontok. Akár kiköthetjük azt is, hogy egy részlet elmaradása esedékessé és az egész követelést lejárttá teszi.

A családi béke megőrzése érdekében érdemes mindent konkrét ütemtervben rögzíteni, még akkor is, ha rugalmasak szeretnénk lenni.

Kövessük nyomon a folyamatot

A teljesítés legyen nyomon követhető. Banki utalásnál megvan a bizonylat; készpénznél legalább egy átvételi elismervény sokat ér. A bizonyíthatóság nem a bizalmatlanság jele, hanem a félreértések elkerülésének legjobb módja. Tüntessük fel a bizonylaton, hogy melyik napon mekkora összeg került visszafizetésre és lássuk el keltezéssel és két tanú aláírásával is.

Döntsünk személyesen a kamatról

Fogalmazzuk meg egyértelműen az álláspontunkat a kamat kapcsán. Ha kamatmentes kölcsönt szeretnénk, akkor rögzítsük írásban, hogy ez egy szívességi kölcsön. A kamat kérdése családon belül érzékeny téma, ezért különösen fontos az egyértelműség.

Életközösség alatti szabály is létezik

A házastársak egymás közti kölcsönszerződése csak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényes. Ez akkor is fontos, ha a pénz „csak átmenetileg” megy egyik zsebből a másikba. Nagyobb összegeknél különösen érdemes – jogilag ­okiratba foglalt – rendezett formát választani.

A részletekről se feledkezzünk meg

Fontos, hogy gondoljunk előre nem látható eseményekre is, mint például, hogy mi történik késedelemnél, lehet-e halasztást kérni, mikor mondható fel a kölcsön. A törvény rendelkezik a felmondással kapcsolatban is, de a konfliktusok elkerülése végett szerencsés, ha előre tisztázzuk ezt a kérdést is. Akár kötbér is kiköthető, aminek köszönhetően bizonyos csúszás után lejártnak tekinthetik a felek a teljes igényt.

A biztosíték kérdése kulcsfontosságú lehet

Ha szükségét érezzük, kérjünk biztosítékot. Kezes, zálog, tartozáselismerő nyilatkozat: mindez nem bizalmatlanság, inkább bölcs előrelátás. A biztosíték szót sokan rosszul értelmezik, pedig néha éppen ezzel kímélhetjük meg magunkat a felesleges kellemetlenségektől. Nem feltétlenül kell minden ügylethez, de nagyobb összegnél vagy hosszabb futamidőnél megfontolandó.

Mi a helyzet a kölcsön adózásával?

Gondoljunk az adózási oldalra is. Ha kamatot számítunk fel, az kamatjövedelem lehet, ami adó- és szocho-kötelezettséget is felvethet; ha pedig később elengedjük a tartozást, annak is lehet adózási jelentősége. Ugyanez igaz akkor is, ha a kölcsönből később „ajándék” lesz, mert elengedjük. Az ingatlannál évenként, sávosan csökken az adó alapja, lényeges, hogy ez is csak a jövedelemre vonatkozik, azaz az egykor szerzett, most eladott ingatlan értékkülönbözetén alapul.