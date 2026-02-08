Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ajándékozás családon belül és kölcsön másoknak – Ezeket érdemes tudni a vagyonátruházásról és a szívességről

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 13:15
Családon belül természetes, hogy segítünk egymásnak, nagyobb értéknél azonban különösen fontos, hogy az ajándékozás jogilag is tiszta és egyértelmű legyen. A Fanny magazin Dr. Tokár Tamás ügyvédet kérdezte az ajándékozás családon belül témaköréről, de annak is utánajárt, hogyan érdemes kölcsönadni másoknak?
  • Megmutatjuk hogyan működik az ajándékozás családon belül 2026-ban
  • Összegyűjtöttük a leglényegesebb tudnivalók a pénz, gépjármű és ingatlan ajándékozása kapcsán
  • A szakértőnk kiegészítette a tudnivalók listáját a kölcsönadás szabályaival is

A polgári jogban külön fogalom az ajándékozás családon belül, ami azért is előnyös forma, mert lehetővé teszi, hogy ingyenesen, azaz mindenféle illeték nélkül ruházzuk át a tulajdont, ami a műtárgyaktól kezdve az autón át egészen az ingatlanig sokféle értéktárgy lehet. 

ingatlan ajándékozás családon belül
Az ajándékozás családon belül ingatlanokra, így lakásra és házra is kiterjedhet. 
Fotó: sooty studio /  Shutterstock 

Ajándékozás családon belül: ez a 7 legfontosabb tudnivaló

  1. Tisztázzuk a jogcímet
    A kölcsönnek kell, hogy legyen visszafizetési határideje, különben egy nyitott ügylet, határidő nélkül pedig ingyenes juttatásnak, ajándéknak minősülhet. Az ajándékozás tehát azt jelenti, hogy ingyenesen átruházunk valamilyen tulajdont egy másik személyre. Az illetékmentesség az egyenesági rokont és a testvért illeti, ezen a körön kívül az ingyenes juttatás az eladásnál is nagyobb illetéket eredményez.
  2. Írjuk meg a megállapodást
    Nem kötelező minden apróságnál, de egy komolyabb ajándéknál az írásos megállapodás később sok félreértést megelőzhet. Már egy egyszerű, dátummal és aláírással ellátott nyilatkozat is sokat számít.
  3. Pontosan mi kerüljön a szerződésbe?
    Ha szeretnénk precízek lenni, akkor érdemes a dokumentumba beleírni, mit adunk át, kinek, mikor és hogy mi az ajándék célja, mert a cél meghiúsulása esetén mód nyílhat az ajándék visszakövetelésére.
  4. Házastársak között
    Az életközösség fennállása alatt egymás közti ajándékozás csak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényes, amely az utólagos bizonyíthatóságot is szolgálja. A hétköznapi ajándékoknál ez nem probléma, nagyobb értéknél viszont nem érdemes „szívességi alapon” intézni.
  5. Figyeljünk az illetékre
    Egyenesági rokonok, testvérek, házastársak és bejegyzett élettársak között az ajándékozás illetékmentes, és az ilyen illetékmentes ajándékot nem kell külön bejelenteni a NAV-hoz.
    Ettől még érdemes előre utánanézni a 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről 17.§ a)-zs) pontjában arról, hogy az adott ügylet pontosan melyik körbe esik.
  6. Rögzítsük a kereteket
    Ingatlannál tipikus kérdés a bentlakás, a használat vagy a haszonélvezet – ezt az okiratban tisztázni kell, hogy később se legyen vita. Fontos, hogy a haszonélvezet „felülírja” a tulajdonosi használatot, amennyiben ezzel élni kíván a haszonélvező.
  7. Mikor kérhetjük vissza?
    A törvény meghatároz olyan helyzeteket, amikor az ajándék visszakövetelése felmerülhet – ezért nagy értéknél különösen fontos az átgondoltság. A cél megjelölése elengedhetetlen. Például, a házasulóknak adott ajándék esetén, ha a házasság céljára adta a szülő az ajándékot, ám az meghiúsul, kérdések merülhetnek fel akár az átadott pénz kapcsán is. Éppen ezért egyszerűbb direktben ajándékozni a saját gyereknek, mert ez ab ovo különvagyona lesz.
pénz ajándékozás családon belül
Amikor kölcsön adunk valakinek, még ha közeli jó barát is, fontos konkrét szabályokat lefektetni, különben megüthetjük a bokánkat. 
Fotó: Pro.Sto /  Shutterstock 

Hogyan adjunk kölcsön pénzt másoknak?

A kölcsön lényege, hogy pénzt adunk át valakinek, amit egy későbbi időpontban visszafizetnek nekünk. A kulcs a visszafizetési kötelezettség, ettől kölcsön a kölcsön. Ha mi is úgy gondolunk rá, mint „segítségre”, akkor is érdemes kimondani, hogy ez nem ajándék. Meg kell jelölni a jogcímet, visszafizetési határidőt és esetleg kamatot kell kikötni.

Fontos a határidő és az ütemezés
Egy összegben vagy részletekben, meddig, milyen módon – ezek a leggyakoribb vitás pontok. Akár kiköthetjük azt is, hogy egy részlet elmaradása esedékessé és az egész követelést lejárttá teszi.
A családi béke megőrzése érdekében érdemes mindent konkrét ütemtervben rögzíteni, még akkor is, ha rugalmasak szeretnénk lenni. 

Kövessük nyomon a folyamatot
A teljesítés legyen nyomon követhető. Banki utalásnál megvan a bizonylat; készpénznél legalább egy átvételi elismervény sokat ér. A bizonyíthatóság nem a bizalmatlanság jele, hanem a félreértések elkerülésének legjobb módja. Tüntessük fel a bizonylaton, hogy melyik napon mekkora összeg került visszafizetésre és lássuk el keltezéssel és két tanú aláírásával is.

Döntsünk személyesen a kamatról
Fogalmazzuk meg egyértelműen az álláspontunkat a kamat kapcsán. Ha kamatmentes kölcsönt szeretnénk, akkor rögzítsük írásban, hogy ez egy szívességi kölcsön. A kamat kérdése családon belül érzékeny téma, ezért különösen fontos az egyértelműség.

Életközösség alatti szabály is létezik
A házastársak egymás közti kölcsönszerződése csak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényes. Ez akkor is fontos, ha a pénz „csak átmenetileg” megy egyik zsebből a másikba. Nagyobb összegeknél különösen érdemes – jogilag ­okiratba foglalt – rendezett formát választani.

A részletekről se feledkezzünk meg
Fontos, hogy gondoljunk előre nem látható eseményekre is, mint például, hogy mi történik késedelemnél, lehet-e halasztást kérni, mikor mondható fel a kölcsön. A törvény rendelkezik a felmondással kapcsolatban is, de a konfliktusok elkerülése végett szerencsés, ha előre tisztázzuk ezt a kérdést is. Akár kötbér is kiköthető, aminek köszönhetően bizonyos csúszás után lejártnak tekinthetik a felek a teljes igényt.

A biztosíték kérdése kulcsfontosságú lehet
Ha szükségét érezzük, kérjünk biztosítékot. Kezes, zálog, tartozáselismerő nyilatkozat: mindez nem bizalmatlanság, inkább bölcs előrelátás. A biztosíték szót sokan rosszul értelmezik, pedig néha éppen ezzel kímélhetjük meg magunkat a felesleges kellemetlenségektől. Nem feltétlenül kell minden ügylethez, de nagyobb összegnél vagy hosszabb futamidőnél megfontolandó.

Mi a helyzet a kölcsön adózásával?
Gondoljunk az adózási oldalra is. Ha kamatot számítunk fel, az kamatjövedelem lehet, ami adó- és szocho-kötelezettséget is felvethet; ha pedig később elengedjük a tartozást, annak is lehet adózási jelentősége. Ugyanez igaz akkor is, ha a kölcsönből később „ajándék” lesz, mert elengedjük. Az ingatlannál évenként, sávosan csökken az adó alapja, lényeges, hogy ez is csak a jövedelemre vonatkozik, azaz az egykor szerzett, most eladott ingatlan értékkülönbözetén alapul.

Annak is érdemes lehet utánanézni, hogy mi a valódi pénzügyi siker titka, és az sem árt, ha átgondolunk pár dolgot, mielőtt eláruljuk a párunknak, mennyi pénz van a bankszámlánkon. Kipróbálhatjuk más nemzetek stratégiáit, például a japán spórolási módszert, és azt is tanácsos megtanulni, hogyan takarékoskodhatunk a mindennapos bevásárlások során

Szeretnél még többet megtudni az ajándékozás témaköréről? Nézd meg ezt a videót is:

