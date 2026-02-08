Ajándékozás családon belül és kölcsön másoknak – Ezeket érdemes tudni a vagyonátruházásról és a szívességről

A polgári jogban külön fogalom az ajándékozás családon belül, ami azért is előnyös forma, mert lehetővé teszi, hogy ingyenesen, azaz mindenféle illeték nélkül ruházzuk át a tulajdont, ami a műtárgyaktól kezdve az autón át egészen az ingatlanig sokféle értéktárgy lehet.
A kölcsön lényege, hogy pénzt adunk át valakinek, amit egy későbbi időpontban visszafizetnek nekünk. A kulcs a visszafizetési kötelezettség, ettől kölcsön a kölcsön. Ha mi is úgy gondolunk rá, mint „segítségre”, akkor is érdemes kimondani, hogy ez nem ajándék. Meg kell jelölni a jogcímet, visszafizetési határidőt és esetleg kamatot kell kikötni.
Fontos a határidő és az ütemezés
Egy összegben vagy részletekben, meddig, milyen módon – ezek a leggyakoribb vitás pontok. Akár kiköthetjük azt is, hogy egy részlet elmaradása esedékessé és az egész követelést lejárttá teszi.
A családi béke megőrzése érdekében érdemes mindent konkrét ütemtervben rögzíteni, még akkor is, ha rugalmasak szeretnénk lenni.
Kövessük nyomon a folyamatot
A teljesítés legyen nyomon követhető. Banki utalásnál megvan a bizonylat; készpénznél legalább egy átvételi elismervény sokat ér. A bizonyíthatóság nem a bizalmatlanság jele, hanem a félreértések elkerülésének legjobb módja. Tüntessük fel a bizonylaton, hogy melyik napon mekkora összeg került visszafizetésre és lássuk el keltezéssel és két tanú aláírásával is.
Döntsünk személyesen a kamatról
Fogalmazzuk meg egyértelműen az álláspontunkat a kamat kapcsán. Ha kamatmentes kölcsönt szeretnénk, akkor rögzítsük írásban, hogy ez egy szívességi kölcsön. A kamat kérdése családon belül érzékeny téma, ezért különösen fontos az egyértelműség.
Életközösség alatti szabály is létezik
A házastársak egymás közti kölcsönszerződése csak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényes. Ez akkor is fontos, ha a pénz „csak átmenetileg” megy egyik zsebből a másikba. Nagyobb összegeknél különösen érdemes – jogilag okiratba foglalt – rendezett formát választani.
A részletekről se feledkezzünk meg
Fontos, hogy gondoljunk előre nem látható eseményekre is, mint például, hogy mi történik késedelemnél, lehet-e halasztást kérni, mikor mondható fel a kölcsön. A törvény rendelkezik a felmondással kapcsolatban is, de a konfliktusok elkerülése végett szerencsés, ha előre tisztázzuk ezt a kérdést is. Akár kötbér is kiköthető, aminek köszönhetően bizonyos csúszás után lejártnak tekinthetik a felek a teljes igényt.
A biztosíték kérdése kulcsfontosságú lehet
Ha szükségét érezzük, kérjünk biztosítékot. Kezes, zálog, tartozáselismerő nyilatkozat: mindez nem bizalmatlanság, inkább bölcs előrelátás. A biztosíték szót sokan rosszul értelmezik, pedig néha éppen ezzel kímélhetjük meg magunkat a felesleges kellemetlenségektől. Nem feltétlenül kell minden ügylethez, de nagyobb összegnél vagy hosszabb futamidőnél megfontolandó.
Mi a helyzet a kölcsön adózásával?
Gondoljunk az adózási oldalra is. Ha kamatot számítunk fel, az kamatjövedelem lehet, ami adó- és szocho-kötelezettséget is felvethet; ha pedig később elengedjük a tartozást, annak is lehet adózási jelentősége. Ugyanez igaz akkor is, ha a kölcsönből később „ajándék” lesz, mert elengedjük. Az ingatlannál évenként, sávosan csökken az adó alapja, lényeges, hogy ez is csak a jövedelemre vonatkozik, azaz az egykor szerzett, most eladott ingatlan értékkülönbözetén alapul.
Annak is érdemes lehet utánanézni, hogy mi a valódi pénzügyi siker titka, és az sem árt, ha átgondolunk pár dolgot, mielőtt eláruljuk a párunknak, mennyi pénz van a bankszámlánkon. Kipróbálhatjuk más nemzetek stratégiáit, például a japán spórolási módszert, és azt is tanácsos megtanulni, hogyan takarékoskodhatunk a mindennapos bevásárlások során.
Szeretnél még többet megtudni az ajándékozás témaköréről? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.