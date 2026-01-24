Mit tegyünk, ha nem tudjuk befizetni a számlákat?

Sok oka lehet annak, ha nem tudjuk fizetni a számlákat, ilyenkor azonban komolyabb következményekkel is számolhatunk. Hogy megelőzzük a bajt, érdemes tudatosan állni a kérdéshez.
A legrosszabb dolog, amit tehetünk számlatartozás esetén, hogy ha nem beszélünk a szolgálgatóval, hiszen így elesünk azoktól a lehetőségektől, amik ilyenkor mentőövet adhatnak. Az egyik ilyen a részletfizetés, melyet lejárt tartozásra vagy leolvasás utáni elszámoló számlára kérhetünk. 2025 óta pedig az MVM-nél és az E.ON-nál azokra a magas részszámlákra is kérhető részletfizetés, amik a rezsicsökkentett sáv feletti fogyasztás miatt keletkeztek.
Amennyiben anyagi okok miatt nem tudjuk fizetni a számlákat, érdemes védendő fogyasztói státuszt kérnünk; az elbírálás ideje alatt és jogosultság esetén nem kapcsolják ki az áramot, gázt. Ehhez első körben szerezzük be a nyomtatványt a szolgáltató honlapjáról; ezt a helyi járási hivatal vagy önkormányzat tölti ki, és igazolja, hogy jogosultak vagyunk-e a védett státuszra.
Ha megkapjuk, kérhetünk kedvezményes részletfizetést és igényelhetünk előre fizetős mérőórát, melyet díjmentesen szerel fel a szolgáltató. Fontos azonban, hogy ilyenkor a feltöltések egy részét (25-50%-át) az adósság törlesztésére könyveli le a szolgáltató. Jelentős hátralék esetén pedig a szolgáltató feltételként szabhatja az előre fizetős mérőóra felszerelését a kikapcsolás elkerülésére.
Amennyiben bajba kerültünk a rezsiszámlával, érdemes a helyi polgármesteri hivatal szociális osztályát megkeresni. Sok önkormányzatnál ugyanis igényelhető települési támogatás a lakhatási költségekhez. A helyi család- és gyermekjóléti szolgálatnál is tudnak segíteni abban, milyen támogatást igényelhetünk. Budapesten pedig a Hálózat Alapítvány támogatását is kérhetjük a közüzemi számlatartozás rendezésében; de itt is feltétel a szociális rászorultság.
Nemcsak a kikapcsolás miatt okozhat problémákat az elmaradt rezsiszámla, de idővel a szolgáltatók jogi útra is terelik, és a folyamatban minden egyes lépésnek magasak a költségei. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedése után elindul a végrehajtási eljárás, és már nemcsak a tartozást kell kifizessük, de a közjegyzői díjat, a késedelmi kamatot és a végrehajtási jutalékot, költségeket is. Így egy pár tízezer forintos számla akár a kétszeresére is növekedhet, és ha ingatlanunk van, a tulajdoni lapra terhelhetik a tartozást.
A megelőzéshez elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság. Érdemes figyelemmel követni a fogyasztásunkat, és ha havi diktálásnál a téli fűtésszámla túl magasra rúg, érdemes átállni átalányra, így nyáron fizetjük meg a téli fogyasztás egy részét, és kisebb az anyagi terhelés. Figyeljünk a fogyasztási szokásainkra is, sokszor a túlfűtés, az éjjel égve hagyott lámpák vagy a nem energiatakarékos eszközök, például hősugárzók dobják meg a fogyasztást.
Sokszor nem is anyagi probléma áll a késedelem mögött, hanem az, hogy a sok teendő miatt elmarad a díj rendezése. Erre a legegyszerűbb megoldás a csoportos beszedési megbízás; a szolgáltató és a bank elintézi egymás között a díjfizetést, csak fedezetet kell biztosítanunk.
Ha fix díja van egy rezsiszámlának – ilyen például a közös költség vagy a bérleti díj – állítsunk be a bankszámlánkon automatikus utalást a fizetésnap másnapjára, így biztosan rendezésre kerül az összeg.
Minden szolgáltatónál van lehetőség papír alapú csekk helyett E-számla regisztrációt kérni; így az e-mailjeink között könnyen visszakereshetjük a fizetési értesítést, nem dobjuk ki véletlenül a reklámújságokkal együtt.
A mobilunk mindig nálunk van, érdemes a Díjnet vagy a banki alkalmazások rezsiszámla-beolvasó funkcióit használni, így minden esedékes számlát és elmaradást egy felületen fogunk látni.
Amennyiben feledékenyek vagyunk, érdemes havonta egy fix napot (például 10.-ét) a számlafizetésre szánni, amikor csak a pénzügyekkel foglalkozunk, és minden számlát rendezünk. Írjuk be a naptárba is ezt a napot.
Sokszor azért csúszunk meg a számlákkal, mert nincs idő kivárni a sort a postán, de nem is kell: okostelefonnal és mobilbankkal egy másodperc beolvasni a számlán lévő QR-kódot és kifizetni az összeget.
A legtöbb mobilbanki alkalmazásban beállíthatók push-üzenetek vagy SMS értesítést, melyek azonnal jelzik, ha teljesült egy csoportos beszedési megbízás, így arról is időben értesülünk, ha valami miatt nem sikerült levonni az összeget.
Vannak bankok, melyek össze vannak kötve bizonyos szolgáltatókkal, ilyenkor a mobilalkalmazás jelzi, ha új számla vár befizetésre. Díjneten is be lehet állítani, hogy a számlákat ne csak e-mailben, hanem közvetlenül a netbankunkba is megkapjuk.
Ha ragaszkodunk a sárga csekkekhez, legyen számukra egy külön mappánk, de tökéletes megoldás az is, ha a még be nem fizetetteket mágnessel a hűtőre rögzítjük.
Amennyiben mindent automatikusan vonnak a számlánkról, akkor is érdemes legalább hetente egyszer megnézni, az összes kifizetés teljesült-e a folyószámláról.
Érdemes létrehozni egy puffer számlát, vagyis tartsunk egy kisebb összeget egy külön alszámlán, így ha magas rezsiszámla érkezik, gond nélkül ki tudjuk egyenlíteni hó végén is.
Spórolási tippekre lenne szükséged? Nem is gondolnád, de a Z-generációtól is van mit tanulni a témában! De érdekes lehet a japán takarékoskodási módszer, a Kakeibo is, vagy az a praktika, amivel akár 50%-al is csökkentheted a havi kiadásaidat. Megtakarítani jól bevált eszközökkel érdemes, ezek megtalálására pedig azoknak is érdemes időt fordítani, akiknek alapvetően nehezebben megy a pénz félretevése.
