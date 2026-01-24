Mit tegyünk, ha nem tudjuk befizetni a számlákat?

6 pont arról, mit tehetünk, ha gondunk akad a számlabefizetéssel

11 praktika, amivel megelőzhetjük, hogy elfelejtődjön a kiegyenlítés

Sok oka lehet annak, ha nem tudjuk fizetni a számlákat, ilyenkor azonban komolyabb következményekkel is számolhatunk. Hogy megelőzzük a bajt, érdemes tudatosan állni a kérdéshez.

Ha nem tudjuk fizetni a számlákat, akkor se söpörjük le a témát az asztalról, mert az csak nagyobb bajt okoz.

Fotó: Elena Shishkina / Shutterstock

Nem tudjuk fizetni a számlákat? Ezek a lehetőségek segíthetnek számlatartozáskor

Hogyan kommunikáljunk a szolgáltatóval számlatartozás esetén?

A legrosszabb dolog, amit tehetünk számlatartozás esetén, hogy ha nem beszélünk a szolgálgatóval, hiszen így elesünk azoktól a lehetőségektől, amik ilyenkor mentőövet adhatnak. Az egyik ilyen a részletfizetés, melyet lejárt tartozásra vagy leolvasás utáni elszámoló számlára kérhetünk. 2025 óta pedig az MVM-nél és az E.ON-nál azokra a magas részszámlákra is kérhető részletfizetés, amik a rezsicsökkentett sáv feletti fogyasztás miatt keletkeztek.

Kinek jár és hogyan igényelhető védendő fogyasztói státusz?

Amennyiben anyagi okok miatt nem tudjuk fizetni a számlákat, érdemes védendő fogyasztói státuszt kérnünk; az elbírálás ideje alatt és jogosultság esetén nem kapcsolják ki az áramot, gázt. Ehhez első körben szerezzük be a nyomtatványt a szolgáltató honlapjáról; ezt a helyi járási hivatal vagy önkormányzat tölti ki, és igazolja, hogy jogosultak vagyunk-e a védett státuszra.

Mikor kérhető részletfizetés a rezsiszámlára?

Ha megkapjuk, kérhetünk kedvezményes részletfizetést és igényelhetünk előre fizetős mérőórát, melyet díjmentesen szerel fel a szolgáltató. Fontos azonban, hogy ilyenkor a feltöltések egy részét (25-50%-át) az adósság törlesztésére könyveli le a szolgáltató. Jelentős hátralék esetén pedig a szolgáltató feltételként szabhatja az előre fizetős mérőóra felszerelését a kikapcsolás elkerülésére.

Milyen támogatások érhetők el közüzemi számlatartozás esetén?

Amennyiben bajba kerültünk a rezsiszámlával, érdemes a helyi polgármesteri hivatal szociális osztályát megkeresni. Sok önkormányzatnál ugyanis igényelhető települési támogatás a lakhatási költségekhez. A helyi család- és gyermekjóléti szolgálatnál is tudnak segíteni abban, milyen támogatást igényelhetünk. Budapesten pedig a Hálózat Alapítvány támogatását is kérhetjük a közüzemi számlatartozás rendezésében; de itt is feltétel a szociális rászorultság.