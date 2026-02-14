8 új + 6 régi: modern és klasszikus ajándékok Valentin-napra

6 romantikus társasjáték azoknak, akik közös szórakozásra vágynak

Egyre népszerűbbek a párokat egymáshoz közel hozó, és egyben szórakoztató játékok, amikkel Valentin-napon meglephetjük a másikat.

Felfedhetjük rejtett oldalunk

A Szeretetkert például egy olyan kártyajáték, amiben 278 kártyán összesen 407 kérdés és 164 kérés szerepel, ezek mind abban segítenek, hogy még jobban megismerjük egymást az élet különféle területein, és a teljesen új, eddig ismeretlen részleteket is felfedjünk. A kártyajáték applikációként is megvásárolható.

Önismeretet kaphatunk

Az Egymás szemében elnevezésű párkapcsolati játék szintén a kártyák segítségével vihet új energiákat a szerelmi életünkbe. Itt a kérdésekre adott válaszokból az derülhet ki, hogy milyennek látjuk a másikat, illetve mennyire ismerjük őt. Találhatunk a jelenlegi életünkkel, a közös múlttal és a jövővel kapcsolatos kérdéseket is, és bizony olyan témakörök is szóba jöhetnek, amikről még sosem beszéltünk. Ezzel a paklival nagyobb önismeretre is szert tehetünk.

Versengés más párokkal

A Páros Játszma egy vetélkedő, amit 2-4 pár játszhat, és amivel kiderülhet, igaz-e a hosszú párkapcsolatban élőkre, hogy még egymás gondolatait is ismerik. Komoly és vicces kérdések egyaránt várnak, ráadásul nekünk kell kitalálni a társunk válaszait, így az sem kizárt, hogy konfliktusok kerülnek a felszínre. Főleg, hogy álmok, vágyak és bosszantó dolgok is kimondásra kerülhetnek. A párismereti felnőtt társasjáték nyertese az lesz, aki a többi pár előtt ér a célba.

Lehet, hogy nem is arról van szó

A Hátsó gondolatok felnőtt társas egyszerre pikáns és humoros játék, ami könnyed formában szórakoztat. A jelszó: „Rossz az, aki rosszra gondol” – itt ugyanis zavarba ejtő feladványok várnak, melyek egyben becsapósak is, hiszen nem mindig arról van szó, amire szemérmetlen módon gondolnánk. A 18 év felettieknek szóló játékot 2-6 fő játszhatja, a magyar nyelv színességének és kétértelműségének köszönhetően pedig biztosan könny szökik majd a szemünkbe a nevetéstől.

A való élet kerül komikus keretbe

A Fog of Love egy kifejezetten könnyen tanulható játék, csupán 2 fő részére. A 17 éves kortól ajánlott társas a történetmesélésen, szerepjátszáson és az egyidejű akciókon alapul. A pár tagjai önálló karaktereket alkotnak, akik találkoznak, szerelembe esnek, majd belevágnak életük nagy kalandjába: egy kicsit sem hétköznapi párkapcsolatba. A romantikus komédiák hangulatát idéző játszma hullámvasútra ültet: nevetni és kompromisszumot kötni is tudni kell.

Felfokozott hangulatban

A Monogamy meglehetősen tüzes pillanatokat ígér a nagykorú szerelmespároknak, mivel elsősorban a szenvedélyt helyezi előtérbe. Ezzel a táblával garantáltan feldobhatjuk a Valentin-napot, de bármelyik másik estét is. A kétszemélyes játék amellett, hogy szórakoztató, a szerelem érzését és a vágyakozást is felébresztheti. A kihívásoktól a párok jobban megismerhetik egymást, főleg, hogy olyan feladatok is várnak, amiket napokkal, akár hetekkel később kell végrehajtani.

