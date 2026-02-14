Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
8 új + 6 régi: modern és klasszikus ajándékok Valentin-napra

Valentin nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 18:35
társasjátékdigitálisajándék
A modern élet modern szokásokat, és akár olyan újdonságokat is magával hozhat, a hagyományosak mellett, mint az elektronikus meglepetések. Az év legromantikusabb ünnepéhez közeledve, ilyen ötleteket, gyűjtött össze a Fanny magazin. Jöjjenek a digitális és társasjátékos ajándékok Valentin-napra!
  • 8 digitálisan elkészíthető ajándék, amivel meglephetjük a párunkat.
  • 6 párkapcsolati társasjáték, ami emlékezetes közös pillanatokat ígér. 

Itt a szerelmesek ünnepe, ilyenkor pedig a legtöbb pár készül valamilyen meglepetéssel a másiknak. Van, aki a hagyományos ötleteket helyezi előtérbe, míg más a digitális megoldásokat preferálja. Egy biztos: a célzott ajándékok Valentin-napra kifejezhetik az érzéseinket.

Átadott ajándékok Valentin-napra: fiatal nő átöleli a párját, a háttérben piros lufik.
Mindegy, milyen típusúak az ajándékok Valentin-napra, a lényeg, hogy személyre szóló meglepetéssel készüljünk
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Digitális ajándékok Valentin-napra, ha a modern megoldások hívei vagyunk

  1. Egy örök klasszikus
    Régi, de egyáltalán nem idejétmúlt dolog a lejátszási lista készítése. Akár digitális zeneszolgáltatón, akár a telefonon vagy számítógépen hozzuk létre, egy helyre kerülhetnek azok a dalok, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak hozzánk, jelentéssel bírnak, nosztalgiát ébresztenek.
  2. Meglepetések sora egész nap
    Kreálhatunk virtuális randicsomagot is, melynek lényege, hogy üzenetekben küldünk el élményajándékokat. Különleges dolog lehet, ha például pár óránként kap tőlünk emailt a párunk, amiben felajánlunk masszázst, finom vacsorát vagy egyéb kedvességet.
  3. Lepjük meg a hangunkkal
    Jó módszer lehet a távkapcsolatban élő, vagy a Valentin-napot nem együtt töltő párok számára egy romantikus hangüzenet elkészítése. Ebben beszélhetünk az érzéseinkről, felidézhetjük a számunkra legkülönlegesebb emlékeket, vagy egyszerűen csak elmondhatjuk, mennyire fontos nekünk a másik.
  4. Művészetet ajándékba 
    Aki kreatív személyiség, és erős az alkotásban, akár digitális képeslapot, illetve rajzot, festményt is készíthet. Ehhez felhasználhatunk közös fotót, megjeleníthetünk vizuálisan olyan dolgokat is, melyeket szeret a másik, de akár felvázolhatunk jövőbeli terveket is.
  5. Összesíthetjük a tartalmakat
    Ha sok felvétel lapul a mobiltelefonunkon vagy számítógépünkön, és értünk a videókészítéshez, meglephetjük a szerelmünket egy saját filmmel is, amivel felidézhetjük a legszebb vagy legviccesebb pillanatokat.
  6. Főszerepben a fényképek
    Fotókból is összeállíthatunk diaszerű felvételt vagy videót. Ez időigényes folyamat, de megéri, hiszen már a fényképek kiválogatása is olyan folyamat, aminek segítségével közelebb kerülhetünk a szerelmünkhöz.
  7. Hálás lehet nekünk a szolgáltatásokért
    Habár nem feltétlenül kreatív dolog az ajándékba adott előfizetés, mégis nagy örömöt okozhatunk a szerelmünknek azzal, ha meglepjük a kedvencével. Például egy online konditermi bérlettel, extra streaming szolgáltatással vagy bármilyen ajándékkártyával.
  8. Próbára tenni az emlékezetét
    Online kvízkészítő programokkal személyre szóló kérdéssort is összeállíthatunk, melynek középpontjában a közös emlékek és életesemények, de akár vicces történetek is állhatnak. A kvíz kitöltése garantáltan romantikus, ugyanakkor humoros pillanatokat is ígérhet.
Egy pár szív formájú lufi mögött, a háttérben még több lufi
Sok pár imádja a társasjátékokat, ezek nemcsak tökéletes ajándékok, de emlékezetes élmények okozói is lehetnek
Fotó: My Ocean Production /  Shutterstock 

6 romantikus társasjáték azoknak, akik közös szórakozásra vágynak

Egyre népszerűbbek a párokat egymáshoz közel hozó, és egyben szórakoztató játékok, amikkel Valentin-napon meglephetjük a másikat. 

Felfedhetjük rejtett oldalunk

A Szeretetkert például egy olyan kártyajáték, amiben 278 kártyán összesen 407 kérdés és 164 kérés szerepel, ezek mind abban segítenek, hogy még jobban megismerjük egymást az élet különféle területein, és a teljesen új, eddig ismeretlen részleteket is felfedjünk. A kártyajáték applikációként is megvásárolható.

Önismeretet kaphatunk

Az Egymás szemében elnevezésű párkapcsolati játék szintén a kártyák segítségével vihet új energiákat a szerelmi életünkbe. Itt a kérdésekre adott válaszokból az derülhet ki, hogy milyennek látjuk a másikat, illetve mennyire ismerjük őt. Találhatunk a jelenlegi életünkkel, a közös múlttal és a jövővel kapcsolatos kérdéseket is, és bizony olyan témakörök is szóba jöhetnek, amikről még sosem beszéltünk. Ezzel a paklival nagyobb önismeretre is szert tehetünk.

Versengés más párokkal

A Páros Játszma egy vetélkedő, amit 2-4 pár játszhat, és amivel kiderülhet, igaz-e a hosszú párkapcsolatban élőkre, hogy még egymás gondolatait is ismerik. Komoly és vicces kérdések egyaránt várnak, ráadásul nekünk kell kitalálni a társunk válaszait, így az sem kizárt, hogy konfliktusok kerülnek a felszínre. Főleg, hogy álmok, vágyak és bosszantó dolgok is kimondásra kerülhetnek. A párismereti felnőtt társasjáték nyertese az lesz, aki a többi pár előtt ér a célba.

Lehet, hogy nem is arról van szó

A Hátsó gondolatok felnőtt társas egyszerre pikáns és humoros játék, ami könnyed formában szórakoztat. A jelszó: „Rossz az, aki rosszra gondol” – itt ugyanis zavarba ejtő feladványok várnak, melyek egyben becsapósak is, hiszen nem mindig arról van szó, amire szemérmetlen módon gondolnánk. A 18 év felettieknek szóló játékot 2-6 fő játszhatja, a magyar nyelv színességének és kétértelműségének köszönhetően pedig biztosan könny szökik majd a szemünkbe a nevetéstől.

A való élet kerül komikus keretbe

A Fog of Love egy kifejezetten könnyen tanulható játék, csupán 2 fő részére. A 17 éves kortól ajánlott társas a történetmesélésen, szerepjátszáson és az egyidejű akciókon alapul. A pár tagjai önálló karaktereket alkotnak, akik találkoznak, szerelembe esnek, majd belevágnak életük nagy kalandjába: egy kicsit sem hétköznapi párkapcsolatba. A romantikus komédiák hangulatát idéző játszma hullámvasútra ültet: nevetni és kompromisszumot kötni is tudni kell.

Felfokozott hangulatban

A Monogamy meglehetősen tüzes pillanatokat ígér a nagykorú szerelmespároknak, mivel elsősorban a szenvedélyt helyezi előtérbe. Ezzel a táblával garantáltan feldobhatjuk a Valentin-napot, de bármelyik másik estét is. A kétszemélyes játék amellett, hogy szórakoztató, a szerelem érzését és a vágyakozást is felébresztheti. A kihívásoktól a párok jobban megismerhetik egymást, főleg, hogy olyan feladatok is várnak, amiket napokkal, akár hetekkel később kell végrehajtani. 
 

A Valentin-napi ajándékok garantáltan összehoznak, legyen szó ékszerről vagy éppen szexi fehérneműkről, esetleg arról, amit a mesterséges intelligencia javasol. Inkább egy ellenálhatatlan desszerttel hódítanál, esetleg a DIY ötletek híve vagy? Készíts a kedvesednek saját kezűleg ajándékot. Ehhez a következő videóban is találhatsz ötleteket:

