Tedd újra szerelmessé – Ezek a legszexibb fehérneműk, amelyekért megőrülnek a férfiak Valentin-napon

Ideje beszerezni egy igazán ütős Valentin-napi ajándékot! Egy szexi fehérnemű egyszerre játékos és határozott, nőies és elegáns. Több mint egy egyszerű ruhadarab: üzenetet hordoz. A férfiak szerint pedig van néhány olyan fazon és stílus, amely különösen ellenállhatatlanná teszi a nőket. Mutatjuk, melyek a pasik legnagyobb kedvencei!

Szexi fehérneműk, amikkel minden férfit leveszel a lábáról Valentin-napon.

Az örök klasszikus, a fekete csipke.

A vágykeltő vörös.

A titokzatos, áttetsző anyagok.

A finoman nőies szépségek.

A top 3 szexi fehérnemű a férfiak szerint

Fekete csipke fehérnemű

A fekete csipke a férfiak körében időtlen kedvenc. A klasszikus, ami nem hivalkodó, nem kiabál figyelemért, mégis magára vonzza a tekinteteket, hiszen egyszerre sejtelmes és kifinomult. A csipke finom mintái csak részben láttatják azt, amire a leselkedő férfi tekintetek vágynak, és épp ez teszi igazán izgalmassá ezeket a darabokat.

Vörös fehérnemű

Egy piros fehérnemű azonnal magára vonzza a tekintetet. A vöröset tudatalattink a vágy és a szenvedély színeként azonosítja. Ebben az esetben nem a forma, a szabás vagy a díszek a döntőek, hanem az árnyalat ereje. Önbizalmat, határozottságot sugároz. Azt üzeni: pontosan tudod, mire vágysz te, és mire vágyik a férfi.

Áttetsző anyagok

A férfiak szerint az áttetsző fehérneműknek különleges vonzereje van. Nem mutatnak meg mindent, de sokat sejtetnek. Igazi játszmát teremtenek a hálószoba falai között Valentin-napon, amely során a képzelet és a látvány csap össze. Az apró részletek által keltett feszültség szinte tapinthatóvá válik.

+ 1 Babydoll és szatén

A lazábban a testre hulló szatén anyagokból készült fehérnemű- és babydoll kombinék érzéki hatásukkal és nőiességükkel hatnak a férfi vágyra. A puha anyagok finom mozgása, a test kontúrjainak kiemelése sok férfi szerint sokkal vonzóbb, mint a szorosabb vagy provokatívabb darabok.

Melyik a legszexibb fehérnemű a férfiak szerint?

A szexi fehérneműk titka valójában az önbizalomban rejlik. Egy melltartó vagy bugyi akkor lesz igazán vonzó és vágykeltő, ha a viselője magabiztos, és nem csak egy szerepet próbál magára erőltetni. Valentin-napon csak olyat viselj, amiben te is jól érzed magad, hiszen a vonzerő kulcsa a természetesség. Az tesz majd a legellenállhatatlanabbá, ha látszik: jól érzed magad a bőrödben.