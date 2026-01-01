Mit tegyünk, ha szilveszter után kóbor kutyát találunk?

A szilveszteri petárdázás és tűzijáték nemcsak az embereknek lehet kellemetlen – sok házi kedvenc számára kifejezetten rémisztő élmény. Ilyenkor gyakori, hogy kutyák, cicák kiszabadulnak otthonról félelmükben, és messzire kóborolnak. Ha szilveszter után egy zavart, nyakörves, vagy épp mikrocsip nélküli kóbor kutyát találsz az utcán, fontos, hogy tudd, mit kell tenned, mert a gyors és helyes reakció akár az elkóborolt kisállat életét is megmentheti.

Ezek a teendők, ha szilveszter után kóbor kutyát találunk az utcán

Fotó: savitskaya iryna / Shutterstock

Ha kóbor kutyát találsz, lassan, megfontoltan közelítsd meg.

Ha az állat együttműködő, érdemes egy nyugodt, zárt helyre vinni.

A helyi állatvédők segíthetnek az kutya azonosításában és elszállításában.

A talált kutyának valószínűleg van gazdája, ezért nem szabad azonnal örökbe fogadni.

Amíg megérkezik a segítség, gondoskodj a négylábúról.

Ne közelíts hirtelen, előbb figyelj, ha kóbor kutyát találtál

Egy rémült állat kiszámíthatatlanul viselkedhet. Ne próbálj azonnal rávetődni vagy megragadni. Figyeld meg messziről: van-e nyakörve, bilétája, esetleg sántít-e, fél-e az emberektől. Ha le tudod olvasni a biléta adatait, egyből hívd a rajta szereplő számot. Ha nincs, csak lassan, óvatosan közeledj, és kínálj fel vizet, ételt, ha van nálad.

Próbáld biztonságos helyre vinni

Ha az állat engedi, és biztonságosan meg tudod fogni, vidd egy nyugodt, zárt helyre, például garázsba, előszobába, vagy akár az autódba, ha éppen máshol vagy. Ne hagyd kint a hidegben, különösen, ha fázós, rövid szőrű kutyáról vagy kiscicáról van szó. Ha nem tudod hová vinni, hívj segítséget (állatmentőt vagy helyi menhelyet).

Értesítsd a helyi állatvédőket vagy gyepmestert

A legtöbb városban, településen működik állatmenhely vagy gyepmesteri szolgálat, akik segítenek a talált állat elszállításában, azonosításában. Ők rendelkeznek chipleolvasóval is, így ha az állat be van chipelve, percek alatt előkerülhet a gazdája. Érdemes ilyenkor posztolni a helyi, kerületi Facebook csoportokban is.

Ne vidd rögtön haza örökbe

Sokan jóindulatból azonnal befogadják a talált kutyát, cicát, de fontos tudni még ha hónapok múlva jelentkezik is a valódi gazda, jogilag vissza kell adni. Érdemes legalább két hétig találtként kezelni az állatot, és megpróbálni felderíteni ki lehet az igazi tulajdonosa.