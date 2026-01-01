Mit tegyünk, ha szilveszter után kóbor kutyát találunk?

A szilveszteri petárdázás és tűzijáték nemcsak az embereknek lehet kellemetlen – sok házi kedvenc számára kifejezetten rémisztő élmény. Ilyenkor gyakori, hogy kutyák, cicák kiszabadulnak otthonról félelmükben, és messzire kóborolnak. Ha szilveszter után egy zavart, nyakörves, vagy épp mikrocsip nélküli kóbor kutyát találsz az utcán, fontos, hogy tudd, mit kell tenned, mert a gyors és helyes reakció akár az elkóborolt kisállat életét is megmentheti.
Egy rémült állat kiszámíthatatlanul viselkedhet. Ne próbálj azonnal rávetődni vagy megragadni. Figyeld meg messziről: van-e nyakörve, bilétája, esetleg sántít-e, fél-e az emberektől. Ha le tudod olvasni a biléta adatait, egyből hívd a rajta szereplő számot. Ha nincs, csak lassan, óvatosan közeledj, és kínálj fel vizet, ételt, ha van nálad.
Ha az állat engedi, és biztonságosan meg tudod fogni, vidd egy nyugodt, zárt helyre, például garázsba, előszobába, vagy akár az autódba, ha éppen máshol vagy. Ne hagyd kint a hidegben, különösen, ha fázós, rövid szőrű kutyáról vagy kiscicáról van szó. Ha nem tudod hová vinni, hívj segítséget (állatmentőt vagy helyi menhelyet).
A legtöbb városban, településen működik állatmenhely vagy gyepmesteri szolgálat, akik segítenek a talált állat elszállításában, azonosításában. Ők rendelkeznek chipleolvasóval is, így ha az állat be van chipelve, percek alatt előkerülhet a gazdája. Érdemes ilyenkor posztolni a helyi, kerületi Facebook csoportokban is.
Sokan jóindulatból azonnal befogadják a talált kutyát, cicát, de fontos tudni még ha hónapok múlva jelentkezik is a valódi gazda, jogilag vissza kell adni. Érdemes legalább két hétig találtként kezelni az állatot, és megpróbálni felderíteni ki lehet az igazi tulajdonosa.
Amíg a hivatalos segítség megérkezik, adj az állatnak vizet, ételt, és biztosíts számára nyugodt környezetet. Egy meleg takaró, egy tálka víz és egy kis figyelem sokat számít egy rémült, kimerült állatnak. Az elkóborolt állatok megtalálása nemcsak szerencse kérdése, hanem felelősség is. Egy gyors, együttérző és tudatos reakcióval akár meg is mentheted egy négylábú életét – és segíthetsz abban, hogy egy kétségbeesett gazdi újra magához ölelhesse a kedvencét. Szilveszter után legyünk különösen figyelmesek: lehet, hogy épp rajtunk múlik egy kis élet sorsa.
Így kezeld biztonságosan a helyzetet, ha kóbor állattal találkozol:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.