Unod már az Activityt? Íme 6 szuper társasjáték baráti összejövetelekre

A társasjátékoknak számos pozitív előnye van, többek között fejlesztik a szociális készségeket, a kognitív képességeket, türelemre tanít, javítja a koncentrációs készséget, segít fókuszálni, együttműködésre tanít és végül, de nem utolsósorban: összehozzák a barátokat, családtagokat. Szerencsére a társasjátékok manapság újra reneszánszukat élik – létezik számos társasjáték felnőtteknek is, hiszen már rég nem csak a gyerekek kiváltsága a dobókocka és a játéktábla! Egy jól megválasztott társasjáték garantáltan feldobja még a legunalmasabbnak tűnő estét is, segít oldani a hangulatot és még azokat is bevonja a játékba, akik elsőre nemet mondtak. Ebben a cikkben ezúttal olyan játékokat gyűjtöttünk össze, amelyeket minden alkalommal bevethetőek – legyen szó egy romantikus páros estéről, családi délutánról vagy egy hétvégi baráti összejövetelről.

A társasjáték túlmutat a szórakozáson: fejleszti a társas készségeket, gondolkodást, tanulási képességeket

Fotó: Impact Photography / Shutterstock

A társasjáték, ami a te estédet is feldobja

Idézzük fel a slágereket!

A különleges partijáték az elmúlt 100 év több mint 300 nyári slágerét vonultatja fel – így felejthetetlen élményt nyújt mindenkinek, aki szereti a zenét, a nevetést és a jó társaságot.

Hitster Summer Party; Ára: 9.995 Ft

Forrás: www.regiojatek.hu

Ismerjük meg jobban egymást!

A Csapatépítő egy könnyed kártyajáték, ami azonban mély beszélgetéseket is képes elindítani. A játék során garantáltan olyan új oldalról ismeritek meg egymást, amik a monoton hétköznapok során rejtve maradnak.

Csapatépítő; Ára: 7900 Ft

Forrás: www.korvonal.hu

A víz sem akadály!

Az Activity sorozat újabb, izgalmas változata, amely még több vidámságot és nevetést hoz a játékba, ráadásul akár vizes környezetben is játszható. Vagyis ideális választás nyaralásra, strandra vagy medencés bulikra. A játék célja most is az, hogy a játékosok elmutogassák, lerajzolják vagy körülírják a kártyán lévő szavakat, kifejezéseket, miközben a csapatok versenyeznek egymással.

Activity Splash; Ára: 3.985 Ft

Forrás: www.jatekbolt.hu

Készítsünk frissítőket!

Egy igazán laza és frissítő játék, amiben a versengésnek is van helye. A lényeg, hogy ismernünk kell a fröccsöket, tuti italokat kell készítenünk, miközben nem árt résen lennünk, nehogy az ellenfelek bekavarjanak valamit.

Fröccs; Ára: 8.590 Ft

Fotó: www.reflexshop.hu