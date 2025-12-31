Ezek a gyakori viselkedési formák tesznek valakit a legidegesítőbb utazóvá: magadra ismertél?

Sok utazó alig várja, hogy egy távoli úti célra eljutva megszabaduljon a mindennapi stressztől, ám még a leggondosabban megtervezett utak hangulatát is tönkre tehetik a kellemetlen szokásokkal rendelkező útitársak.

Kiderült, mik tartoznak a legidegesítőbb viselkedési formák közé az utazók körében Fotó: Vladimir Tretyakov

Egy új felmérés feltárta azokat a turisták és utazók által tanúsított udvariatlan viselkedésformákat, amelyek világszerte a legidegesítőbbek között szerepelnek. A szakértők közel 7 000, 18 és 74 év közötti felnőtt utazót kérdeztek meg hét országból, hogy pontosan kiderüljön, mi idegesíti leginkább a nyaralókat külföldi utazásaik során.

A válaszadók három kategóriában feleltek, köztük saját, zavaró utazási szokásaikról, mások olyan viselkedéséről, amelyet személy szerint elviselhetetlennek tartanak, valamint arról, mennyire valószínű, hogy szembeszállnának egy útitárssal a viselkedése miatt.

Szemetelés, hangzavar és köhögés

A tíz legudvariatlanabb turista viselkedés élén szerepelt a szemetelés, legyen szó a közlekedési eszközön útközben vagy már úti célon, legfőképp a strandokon.

Ezt szorosan követték a nyilvános helyeken hangosan vitatkozó emberek. Azonban a hangszóróra kapcsolt telefonálás vagy videóhívást sem maradt le sokkal.

A listára további kellemetlen viselkedések is felkerültek, például amikor valaki köhög vagy tüsszent anélkül, hogy eltakarja a száját, hangosan beszél, túlságosan hátradönti az ülését, több helyet foglal el a csomagjaival, vagy büdös ételt fogyaszt szűk terekben.

Valljuk be, nem mindig a másik utazó a hibás!

A válaszadók azt is bevallották, hogy ők is szoktak olyan dolgokat csinálni, amelyek mások számára megkérdőjelezhetőek lehetnek.

Csaknem a válaszadók fele elárulta, hogy ők is szoktak beszélgetni rendszeresen repülés közben, és ilyenkor mondhatni ők a legnagyobb vétkesek. Második helyen szorosan követte ezt a rossz szokást a cipő levétele a repülőn vagy más közlekedési eszközökön.

Ezeket követték a csak a saját nyelv használata idegen országokban, illetve a telefon bújása, ahelyett, hogy környezetüket élveznék. Ezután jöttek a ritkább bűnök, köztük az all you can eat svédasztalnál való túlevés, illetve a tengerbe, tóba vagy óceánba vizelés.