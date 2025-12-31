Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a gyakori viselkedési formák tesznek valakit a legidegesítőbb utazóvá: magadra ismertél?

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 11:45
legidegesítőbb tulajdonságturista
Vannak azok a viselkedési formák, amik több embernél is kiverhetik a biztosítékot egy hosszú út során, de néha az ember saját maga lesz a bűnös anélkül, hogy észrevenné. Most azonban kiderült, hogy mik tartoznak a legidegesítőbb dolgok közé, amit az utazók gyakran megtesznek.

Sok utazó alig várja, hogy egy távoli úti célra eljutva megszabaduljon a mindennapi stressztől, ám még a leggondosabban megtervezett utak hangulatát is tönkre tehetik a kellemetlen szokásokkal rendelkező útitársak.

Kiderült, mik tartoznak a legidegesítőbb viselkedési formák közé az utazók körében.
Kiderült, mik tartoznak a legidegesítőbb viselkedési formák közé az utazók körében Fotó: Vladimir Tretyakov

Egy új felmérés feltárta azokat a turisták és utazók által tanúsított udvariatlan viselkedésformákat, amelyek világszerte a legidegesítőbbek között szerepelnek. A szakértők közel 7 000, 18 és 74 év közötti felnőtt utazót kérdeztek meg hét országból, hogy pontosan kiderüljön, mi idegesíti leginkább a nyaralókat külföldi utazásaik során.

A válaszadók három kategóriában feleltek, köztük saját, zavaró utazási szokásaikról, mások olyan viselkedéséről, amelyet személy szerint elviselhetetlennek tartanak, valamint arról, mennyire valószínű, hogy szembeszállnának egy útitárssal a viselkedése miatt.

Szemetelés, hangzavar és köhögés

A tíz legudvariatlanabb turista viselkedés élén szerepelt a szemetelés, legyen szó a közlekedési eszközön útközben vagy már úti célon, legfőképp a strandokon.

Ezt szorosan követték a nyilvános helyeken hangosan vitatkozó emberek. Azonban a hangszóróra kapcsolt telefonálás vagy videóhívást sem maradt le sokkal.

A listára további kellemetlen viselkedések is felkerültek, például amikor valaki köhög vagy tüsszent anélkül, hogy eltakarja a száját, hangosan beszél, túlságosan hátradönti az ülését, több helyet foglal el a csomagjaival, vagy büdös ételt fogyaszt szűk terekben.

Valljuk be, nem mindig a másik utazó a hibás!

A válaszadók azt is bevallották, hogy ők is szoktak olyan dolgokat csinálni, amelyek mások számára megkérdőjelezhetőek lehetnek. 

Csaknem a válaszadók fele elárulta, hogy ők is szoktak beszélgetni rendszeresen repülés közben, és ilyenkor mondhatni ők a legnagyobb vétkesek. Második helyen szorosan követte ezt a rossz szokást a cipő levétele a repülőn vagy más közlekedési eszközökön.

Ezeket követték a csak a saját nyelv használata idegen országokban, illetve a telefon bújása, ahelyett, hogy környezetüket élveznék. Ezután jöttek a ritkább bűnök, köztük az all you can eat svédasztalnál való túlevés, illetve a tengerbe, tóba vagy óceánba vizelés.

További, bevallottan zavaró szokások közé tartozik a leszállás utáni azonnal felállás, tapsolás a landoláskor, mindkét kartámasz elfoglalása folyosó- vagy ablakülésnél, valamint az ülés túlzott hátradöntése - írja a Daily Mail.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu