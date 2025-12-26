Ünnepi másnaposság? Ez az 5 lépés segíthet!

Minden ital ártatlannak tűnik, egészen addig, amíg észbe nem kapsz, és iszonyatos fejfájással, ünnepi másnapossággal ébredsz.

Így enyhíthetjük az ünnepi másnaposságot / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ha szívesen meginnál egy-két ünnepi italt, de másnap is emberként szeretnél működni, egy egészségügyi szakértő szerint létezik megoldás. Sophie Gaughan, az XO Fitness egészség és jólléti szakértője öt lépésből álló rutint vázolt fel az ünnepi másnaposság enyhítésére.

Így enyhíthetjük az ünnepi másnaposságot

Az első lépés a hidratálás és az elektrolitok pótlása, amely Gaughan szerint a másnaposságból való felépülés középpontjában áll, mégis gyakran alábecsülik.

Az alkohol arra ösztönzi a szervezetet, hogy folyadékot és esszenciális ásványi anyagokat veszítsen, ami fejfájáshoz, izomfáradtsághoz és a jól ismert kimerültséghez vezet. Az elektrolitokkal történő rehidratálás olyan támogatást ad a szervezetnek, amit a sima víz önmagában nem tud

- magyarázta.

A következő lépés a reggeli, de nem egy nagy, zsíros sült krumplira kell gondolni.

A nehéz, zsíros ételek helyett a ropogós textúrák gyengéd, mégis élénkítő módon rázhatják fel az érzékeket

- mondta Gaughan.

A szakértő könnyű pirított kovászos kenyeret, uborkát és rizssüteményt ajánl, fehérjeforrással kiegészítve, például mogyoróvajjal, joghurttal vagy tojással.

Ezután jöhet a hideg-meleg terápia, ami elsőre bonyolultnak hangzik, valójában azonban nagyon egyszerű. Egy meleg zuhany segít ellazítani az izmokat, majd hideg vízzel érdemes felfrissíteni az arcot, a csuklót és a nyakat.

Miután nagyjából visszanyerted a normális kerékvágást, érdemes beiktatni egy házi fejbőrmasszázst is.

Az ujjbegyek apró, körkörös mozdulatai serkentik a véráramlást a fejben és a nyakban, enyhítve a megzavart alvás és a kiszáradás után felgyülemlett feszültséget

- tette hozzá a szakértő.

Végül, de nem utolsósorban, az utolsó lépés egy rövid, körülbelül kétperces kapcsolat a természettel. Ez lehet akár csak annyi, hogy kilépsz a kertbe vagy kinyitod az ablakot - írja a LadBible.

Már egy rövid természetközeli pillanat is enyhítheti az ingerlékenységet, csökkentheti a túlterheltség érzését, és tompíthatja a másnapossággal gyakran együtt járó mentális ködöt

- mondta Gaughan.