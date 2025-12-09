Halálos tévedést követ el a sofőrök többsége télen - csoda, ha élve megússzák

A mindennapos pörgésben sokak számára fel sem tűnik, ha a hideg hónapok beköszöntével úgy ülnek a volán mögé, hogy magukon hagyják a vastag, téli öltözéket. Ha pedig fel is tűnik, nincsenek tisztában azokkal a veszélyekkel, amelyek miatt egyáltalán nem tanácsos télikabátban vezetni.
A Német Autóklub (ADAC) cikke szerint szervkárosodás, de még belső vérzés veszélye is fennáll, ha téli kabátban ülünk a volán mögé – már ha mindezt a szabályokat betartva tesszük és bekapcsoljuk a biztonsági övet is. Mindezt egy kifejezetten erre a célra kitalált törésteszt is alátámasztja. Ennek alkalmával egy vastag, téli ruhát viselő felnőtt és egy gyerek baba volt beszíjazva az ülésbe, illetve egy gyerekülésbe. Az autójukat ezután 16 km/h sebességgel állították meg a szakemberek, úgy mintha városi forgalomban egy hátulról történő ütközés érte volna őket.
A teszt során
már 16 km/h sebességnél is teljesen másként viselkedik a biztonsági öv, ha télikabát, illetve vastag ruha volt a tesztbábukon.
Miután az öv nem illeszkedett rájuk tökéletesen a réteges öltözet miatt, ezért a keresztirányú heveder mélyen belevágott a bábuk gyomrába, súlyos máj-, illetve lépsérüléseket, valamint belső vérzést okozva.
A németek következtetése egyértelmű: a kipárnázott téli ruha miatt a biztonsági öv nem feszül rá megfelelően a testre, így amikor az öv megfeszül, hatalmas ütést mér a testre, miközben összenyomja a párnázott ruházatot. A németek szerint így egyértelmű, hogy
érdemes levenni, vagy legalább kicipzárazni a télikabátot, ha autóba ülünk.
Bár a KRESZ jelenleg nem tiltja a télikabátban való autókázást, azért a németek precizitását ismerve érdemes lehet megfogadni a tanácsukat – ha már ennyit dolgoztak vele.
