Halálos tévedést követ el a sofőrök többsége télen - csoda, ha élve megússzák

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 14:30
Akár már egy komolyabb vészfékezés során is súlyos sérüléseket szerezhetünk, ha így ülünk autóba. Egy esetleges balesetnél pedig még súlyosabb sérülést kockáztat az, aki télikabátban vezet.
A mindennapos pörgésben sokak számára fel sem tűnik, ha a hideg hónapok beköszöntével úgy ülnek a volán mögé, hogy magukon hagyják a vastag, téli öltözéket. Ha pedig fel is tűnik, nincsenek tisztában azokkal a veszélyekkel, amelyek miatt egyáltalán nem tanácsos télikabátban vezetni.

télikabátban vezetni
Ez a hölgy semmit nem bíz a véletlenre és jól láthatóan a karácsonyi időszakban sem jut eszébe télikabátban vezetni. Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Hatalmas felelőtlenség télikabátban vezetni

A Német Autóklub (ADAC) cikke szerint szervkárosodás, de még belső vérzés veszélye is fennáll, ha téli kabátban ülünk a volán mögé – már ha mindezt a szabályokat betartva tesszük és bekapcsoljuk a biztonsági övet is. Mindezt egy kifejezetten erre a célra kitalált törésteszt is alátámasztja. Ennek alkalmával egy vastag, téli ruhát viselő felnőtt és egy gyerek baba volt beszíjazva az ülésbe, illetve egy gyerekülésbe. Az autójukat ezután 16 km/h sebességgel állították meg a szakemberek, úgy mintha városi forgalomban egy hátulról történő ütközés érte volna őket.
 

Aggasztóak az eredmények, ha téli ruhába bugyolálva balesetezünk

A teszt során

már 16 km/h sebességnél is teljesen másként viselkedik a biztonsági öv, ha télikabát, illetve vastag ruha volt a tesztbábukon. 

Miután az öv nem illeszkedett rájuk tökéletesen a réteges öltözet miatt, ezért a keresztirányú heveder mélyen belevágott a bábuk gyomrába, súlyos máj-, illetve lépsérüléseket, valamint belső vérzést okozva.

A németek következtetése egyértelmű: a kipárnázott téli ruha miatt a biztonsági öv nem feszül rá megfelelően a testre, így amikor az öv megfeszül, hatalmas ütést mér a testre, miközben összenyomja a párnázott ruházatot. A németek szerint így egyértelmű, hogy 

érdemes levenni, vagy legalább kicipzárazni a télikabátot, ha autóba ülünk.

Bár a KRESZ jelenleg nem tiltja a télikabátban való autókázást, azért a németek precizitását ismerve érdemes lehet megfogadni a tanácsukat – ha már ennyit dolgoztak vele.

 

