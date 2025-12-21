Nincs ünnepi hangulat könyv nélkül! – karácsonyi könyvajánló az olvasás szerelmeseinek

Az év végi hajtás közben a könyvek tökéletesek a lelassulásra és kikapcsolódásra. Ha nem érzed még a karácsonyi hangulatot, és szeretnél ünnepi hangulatba kerülni, vagy csak a tökéletes ajándékot keresed, ez a karácsonyi könyvajánló neked szól!

A karácsonyi könyvajánlóba olyan izgalmas történeteket gyűjtöttünk össze, amelyek ajándékként is megállják a helyüket.

A könyv az egyik legszebb ajándék, amit adhatunk.

A felnőtteknek tartalmas, meghitt perceket kínál a mindennapokban.

A gyerekek számára közös, minőségi időt teremt, emellett a fantáziájukat és a szókincsüket is gazdagítja.



Karácsonyi könyvajánló kicsiknek és nagyoknak



Devney Perry: Shield of Sparrows – Pacsirták oltalma (éldekorált)

"Egykor az istenek szörnyekkel sújtották az öt királyságot, hogy emlékeztessék az embereket jelentéktelen mivoltukra. Nekem azonban nem volt szükségem az istenekre, hogy tisztában legyek saját jelentéktelenségemmel. Mellőzött hercegnőként egyetlen kötelességem volt: viselni a koronát és engedelmeskedni a királynak. De mi történik akkor, ha elutasítom a nekem szánt szerepeket? Mi történik akkor, ha saját szabályaim szerint élek?"

Alexandra Warxick: Északi szél

Erdőszéli Wren jól ismeri a szenvedést. Szülei halálával neki kell gondoskodnia húgáról és magáról a kíméletlen és végeláthatatlan tél közepette, de ha a legendáknak hinni lehet, otthonukat még nagyobb veszély fenyegeti.

Tengerecki Pál: Kaláka zenéskönyv

Generációk nőttek fel Bőrönd Ödönt, a Pinty és pontyot és Tengerecki Pált dudorászva! Most könyvben is megjelennek Tamkó Sirató Károly legismertebb gyerekversei a Kaláka megzenésítésében. A kötetben 21 vers olvasható, Herbszt László illusztrációival, CD-melléklettel jelenik meg.

Zsoldos Péter: A Viking visszatér

A 25. század emberiségének legnagyobb kalandja, az első csillagközi expedíció a végéhez közeledik a Tau Ceti rendszerében, amikor egy váratlan katasztrófa idő előtt leszállásra kényszeríti a lakható bolygók után kutató űrhajósokat.

