Nincs ünnepi hangulat könyv nélkül! – karácsonyi könyvajánló az olvasás szerelmeseinek

Kevés dolog hangulatosabb annál, mint a karácsonyfa alatt egy érdekes könyvet lapozgatni. Ezúttal egy karácsonyi könyvajánló keretében gyűjtöttük össze a legizgalmasabb történeteket, amelyek garantáltan ünnepi hangulatba hoznak.
A felnőtteknek tartalmas, meghitt perceket kínál a mindennapokban.
A gyerekek számára közös, minőségi időt teremt, emellett a fantáziájukat és a szókincsüket is gazdagítja.
Karácsonyi könyvajánló kicsiknek és nagyoknak
Devney Perry: Shield of Sparrows – Pacsirták oltalma (éldekorált) "Egykor az istenek szörnyekkel sújtották az öt királyságot, hogy emlékeztessék az embereket jelentéktelen mivoltukra. Nekem azonban nem volt szükségem az istenekre, hogy tisztában legyek saját jelentéktelenségemmel. Mellőzött hercegnőként egyetlen kötelességem volt: viselni a koronát és engedelmeskedni a királynak. De mi történik akkor, ha elutasítom a nekem szánt szerepeket? Mi történik akkor, ha saját szabályaim szerint élek?" 6999 Ft, Alexandra Kiadó
Alexandra Warxick: Északi szél Erdőszéli Wren jól ismeri a szenvedést. Szülei halálával neki kell gondoskodnia húgáról és magáról a kíméletlen és végeláthatatlan tél közepette, de ha a legendáknak hinni lehet, otthonukat még nagyobb veszély fenyegeti. 6499 Ft, Alexandra Kiadó
Tengerecki Pál: Kaláka zenéskönyv Generációk nőttek fel Bőrönd Ödönt, a Pinty és pontyot és Tengerecki Pált dudorászva! Most könyvben is megjelennek Tamkó Sirató Károly legismertebb gyerekversei a Kaláka megzenésítésében. A kötetben 21 vers olvasható, Herbszt László illusztrációival, CD-melléklettel jelenik meg. 5499 Ft, Móra Könyvkiadó
Zsoldos Péter: A Viking visszatér A 25. század emberiségének legnagyobb kalandja, az első csillagközi expedíció a végéhez közeledik a Tau Ceti rendszerében, amikor egy váratlan katasztrófa idő előtt leszállásra kényszeríti a lakható bolygók után kutató űrhajósokat. 4999 Ft, Trend Kiadó Kft.
Janice Hallett: Karácsonyi színjáték Karácsony van Lockwoodban, ahol a Fairway Színtársulat ünnepi pantomimre készül, ám intrikák, botrányok és egy holttest borzolja a kedélyeket. Femi és Charlotte nyomozni kezdenek, miközben egyre kérdésesebb, hogy egyáltalán felgördül-e a függöny. 3990 Ft, 21. Század Kiadó
Karen Swan: Éjfélkor a hóban Clover Phillips díjnyertes rendező épp sikerei csúcsán jár, amikor találkozik Kit Foley-val, aki szörfös és snowboardos. Kit nemcsak a versenyeken elért első helyezései miatt ismert, hanem a botrányairól is hírhedt. A sportoló érintett volt egy balesetben, amely riválisának tönkretette a pályafutását. Kit soha nem beszél arról, mi történt akkor. Clover viszont eltökélt: ki akarja deríteni az igazságot, ezért a helyszínre utazik. 4890 Ft, 21. Század Kiadó
Karácsony az öböl partján Cockleberry Bayben egy pillanatra sem áll meg az élet. Az apró bolt és a parti kávézó végre jó kezekben van, így Rosa immár a nagyapja emlékére alapított jótékonysági szervezetre irányíthatja minden figyelmét – már ami megmarad neki újszülött kisbabája mellett. 6499 Ft, Pioneer Books
Claire Kingsley, Lucy Score: Koktél tűzijátékkal (éldekorált) Leah Larkin, a sikeres modell egy valóságshow-val próbálja beindítani színészi karrierjét, ám a botrányos szerep árt a hírnevének. Vőlegényével visszavonul szülővárosába, Bootleg Springsbe. A kisvárosi lét és az ott lakók kedvessége gyógyír a lelkére, és ami a legfontosabb: újra időt tölthet gyerekkori legjobb barátjával, Jameson Bodine-nal. Egyre inkább úgy érzi, eljött az ideje, hogy válasszon: a hírnév vagy a szíve útját választja. 6999 Ft, Pioneer Books
Lucy Mitchell: Karácsonyi kutyulás (éldekorált) Rachel élete válságba kerül: gyászol, munkanélküli, és közeleg a karácsony. Nővére vidéki kúriájába küldi pihenni, ahol egy szökős kutyára, kalandvágyó nagyapjára, ellenséges helyiekre és egy mogorva, de jóképű mesteremberre is vigyáznia kell. A hóviharos ünnep végül a veszteség, a szeretet és az újrakezdés történetévé válik. 5999 Ft, Pioneer Books
Christina Baehr: Wormwood-apátság Ormdale völgye nem csupán apró titkokat rejt… némelyiknek még fogai is vannak. Edith Worms levelet kap rég nem látott rokonságától, amely egy csapásra felforgatja az életét. Hamarosan egy omladozó gótikus apátságban találja magát Yorkshire vadregényes tájain, ahol az idő megállni látszik, és a múlt még mindig él. 4980 Ft, Anassa
Suzanne Collins: Futótűz Katniss és Peeta megnyerték Az Éhezők Viadalát, így ők és a családjaik megmenekültek az éhezéstől, de a fiatalok nem ülhetnek nyugodtan a babérjaikon. Vár rájuk a hosszú Győzelmi Körút, ismét csak a tévénézők árgus szeme előtt. Ám hírét veszi, hogy lázadás készül a Kapitólium ellen. Snow elnök sosem habozott lesújtani az engedetlenekre. Emberek halnak meg, családok lesznek földönfutók, Katniss és Peeta pedig újabb küzdelemre kényszerülnek, ahol a tétek még nagyobbak, mint korábban. 5980 Ft, Agave Könyvek
Bauer Barbara: A messziről jött fiú (élfestett) Bauer Barbara új regényének főhőse három generáció sorsán keresztül jut el a szegénység, a talajvesztettség, a kilátástalanság mélységéből a gazdagság és a végtelen lehetőségek határtalanságáig. Feltár előttünk egy életutat, amely bárkié lehetne. De ez a történet egyetlen kisfiúé, aki látszólag éppen olyan, mint a többiek. De valamiben mégis más. Vajon mi a sikerének és a boldogságának a kulcsa? 4999 Ft, Jaffa Kiadó
Mörk Leonóra: A herceg és a lányka Mörk Leonóra részben napjainkban játszódó, részben a múltba kalandozó, váratlan fordulatokban és zenetörténeti érdekességekben bővelkedő új regénye két megkapó szerelem sokszólamú története, amelyben Beethoven muzsikája játssza a főszerepet. 4499 Ft, Jaffa Kiadó
Polgár Tünde: Terítéken az étrendem – Így lehetsz karcsú 50 felett is A könyv célja, hogy segítsen elindítani egy egészségesebb, tudatosabb táplálkozás irányába. A kötetben tápláló reggelik, ízletes ebédek és könnyű vacsorák találhatók, de a szerző a családi összejövetelekre is ajánl tartalmas leveseket és kímélő desszerteket. Összeállított egy 4 hetes mintaétrendet is, amely remek mankó lehet a hétköznapokban. Minden napra segít irányt mutatni, hogy megkönnyítse az életet. 7790 Ft, BOOOK Kiadó
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.