Cicabiztos karácsonyfa – nem kell lemondanod az ünnepi hangulatról

Az ünnepi hangulathoz elengedhetetlen a karácsonyfa. Igen ám, de ha macska van a háznál, a legtöbbször a nappali igazi harctérré változik. Ha érdekelnek a tippek és praktikák, hogy cicabiztos karácsonyfa lehessen az otthonodban idén karácsonykor, akkor olvass tovább!
Nem hibáztathatjuk a cicánkat. Gondoljunk csak bele, a macskák imádnak fára mászni, koptatni a körmüket a fakérgen. Karácsonykor nemcsak újdonság, hogy egy fenyő köszönti a cicánkat a nappaliban, de mi még rá is teszünk egy lapáttal. Tele aggatjuk rengeteg csilli-villi, lógó, csüngő, fénylő dísszel. Melyik macska tudna ennek ellenállni? Mit tehetünk akkor? Mi a cicabiztos karácsonyfa titka? Lássuk!
Nem csak a karácsonyfatalp a fontos. Ha kell, a plafonhoz is rögzítsd a fát, vagy kösd ki valahova, hogy még akkor se boruljon fel, ha kis kedvencünk netán ráveti magát és megpróbálja megmászni.
Alapfelszerelés! Ezzel védhetjük és egyben díszíthetjük a karácsonyfa alsó részét. Ezeket tehát akaszthatjuk a karácsonyfa alsó részére, de azért ne legyenek túl hívogatóak kis kedvencünknek.
A cicák nem bírják a citrusos illatokat. Ha egy kis citromos vizet permetezel a fa aljára, az biztos távol tartja majd, de elérhetőek már macskariasztó sprék is.
A karácsonyi időszak alapvetően a szeretetről és a békéről szól, hogy együtt a család, aminek a cicánk is a része. Tégy meg minden óvintézkedést, hogy ne kelljen lerágnod a körmöd, hogy mikor történik meg a baj. De végső soron, egy felborított karácsonyfa árán is megéri, hogy az a kis szőrmók minden nap a közelünkben legyen.
Cicabiztos karácsonyfa:
