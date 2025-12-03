Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Cicabiztos karácsonyfa – nem kell lemondanod az ünnepi hangulatról

Cicabiztos karácsonyfa – nem kell lemondanod az ünnepi hangulatról

karácsonyfa
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 18:15
tippek-trükkökháziállatcica
Ha cica van a háznál, a karácsonyfa potenciális veszélyforrás. Ezért ebben a cikkben cicabiztos karácsonyfa tippeket hoztunk, hogy elkerülhesd a „cicabaleseteket” az ünnepek alatt.
Bors
A szerző cikkei

Az ünnepi hangulathoz elengedhetetlen a karácsonyfa. Igen ám, de ha macska van a háznál, a legtöbbször a nappali igazi harctérré változik. Ha érdekelnek a tippek és praktikák, hogy cicabiztos karácsonyfa lehessen az otthonodban idén karácsonykor, akkor olvass tovább!

Cicabiztos karácsonyfa
A cicabiztos karácsonyfa titka az alsó ágak üresen hagyása.
Fotó: Rolli J /  Shutterstock 
  • Így tedd biztonságossá a karácsonyfádat a cicád számára.
  • A cicabiztos karácsonyfa titka, hogy rögzítsd a fát.
  • A díszeket ne érje el és törésbiztos díszeket használj.
  • Illóolajokat is bevethetsz.

Nem a cica hibája, hogy kíváncsi 

Nem hibáztathatjuk a cicánkat. Gondoljunk csak bele, a macskák imádnak fára mászni, koptatni a körmüket a fakérgen. Karácsonykor nemcsak újdonság, hogy egy fenyő köszönti a cicánkat a nappaliban, de mi még rá is teszünk egy lapáttal. Tele aggatjuk rengeteg csilli-villi, lógó, csüngő, fénylő dísszel. Melyik macska tudna ennek ellenállni? Mit tehetünk akkor? Mi a cicabiztos karácsonyfa titka? Lássuk!

A cicabiztos karácsonyfa titka: rögzítsd a fát

Nem csak a karácsonyfatalp a fontos. Ha kell, a plafonhoz is rögzítsd a fát, vagy kösd ki valahova, hogy még akkor se boruljon fel, ha kis kedvencünk netán ráveti magát és megpróbálja megmászni. 

Ezeket a díszeket ne aggasd a fa alsó részére

  • Gömb: mintha szándékosan labdákat aggatnál a fa aljára, amit egyszerűen elérhet és hamar elkezdhet vele játszani. A fa közepétől felfelé ajánlott a felaggatásuk.
  • Jégcsapdísz: az ilyen csillogó, lógó díszek is biztosan felkeltik a macska figyelmét, ezért van ezeknek jobb helyük is, fentebb.
  • Angyalhaj: a biztos katasztrófa záloga. Nem csak játszadozik vele, de le is tudja nyelni. Cicások inkább hanyagolják!  

Törésbiztos díszek

Alapfelszerelés! Ezzel védhetjük és egyben díszíthetjük a karácsonyfa alsó részét. Ezeket tehát akaszthatjuk a karácsonyfa alsó részére, de azért ne legyenek túl hívogatóak kis kedvencünknek. 

Illóolajokat is bevethetsz

A cicák nem bírják a citrusos illatokat. Ha egy kis citromos vizet permetezel a fa aljára, az biztos távol tartja majd, de elérhetőek már macskariasztó sprék is. 

Ne aggód túl

A karácsonyi időszak alapvetően a szeretetről és a békéről szól, hogy együtt a család, aminek a cicánk is a része. Tégy meg minden óvintézkedést, hogy ne kelljen lerágnod a körmöd, hogy mikor történik meg a baj. De végső soron, egy felborított karácsonyfa árán is megéri, hogy az a kis szőrmók minden nap a közelünkben legyen. 

Cicabiztos karácsonyfa:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu