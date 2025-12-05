6 ajándék ötlet, amit soha ne adj senkinek karácsonykor

Macerás folyamat kitalálni, ki minek örülne. Most abban segítünk, hogy mi az, aminek biztosan nem örül szívből senki. Van ugyanis 6 ajándék ötlet, ami mindenki fejében megfordul utolsó kétségbeesésében, de tiltólistás. Lehet jobb, ha inkább semmit nem viszel, mint hogy ezekkel állíts be szenteste.
Valaki persze örül neki, de a többséget zavarba is hozhatja, ha túl drága ajándékot adsz neki. Lehet, hogy ő nem tudja viszonozni a gesztust és ezért úgy érezheti, hogy tartozik neked. Mindig mérd fel a helyzetet, hogy a másik mit “tud” jó szívből elfogadni és mi az, ami már inkább kellemetlenül érintheti.
Egy minőségi parfüm még érthető választás lenne, de a dezodor és egyéb tisztálkodási szerek már kifejezetten bunkóságnak számíthatnak egy ajándékozásnál. Pláne, hogy azt sem tudod, hogy tetszeni fog-e neki az illat, vagy esetleg allergiás-e a termékre. Hanyagold!
Tipikus utolsó perces ajándék. Ordít róla, hogy valószínűleg nem sokat törted a fejed azon, hogy minek örülne idén. A szupermarketben vagy benzinkúton levetted a polcról és ennyi. Kifejezetten erőltetettnek tűnhet, ha még egy cuki plüss nyuszit is belegyömöszöltél, jelezvén, hogy mennyire “próbálkozol”. Tudsz ennél jobbat!
Hasonlóan a bögréhez, nem túl kreatív ötlet. Ráadásul nem csak egy ajándékot kap tőled az illető, hanem egy feladatot is, hogy találjon bele való képet. Lehet mosolyogva átvenné, még meg is köszönné, de belül valószínűleg nem repes az örömtől.
Ha valaki sportoló, valószínűleg dugig van sportruhákkal, és maga szereti kiválasztani a méretének és anyagának megfelelő darabokat. Ha pedig nem sportol, ezt veheti egy finom jelzésnek, hogy szerinted ideje lenne elkezdeni. Ne csináld.
Ez is elég gyenge, maximum egy plusz karácsonyi ajándéknak fér el egy másik mellett, ha nagyon akarod, de önmagában egy gyertya – legyen bármilyen luxi gyertya – nem egy teljes értékű ajándék.
Tegyük fel, hogy nyáron voltál valami egzotikus helyen nyaralni és hoztál haza szuveníreket. Ezeket nyaralás után add át, semmiképpen ne karácsonykor. Illetlenség ennyit várni, csak azért, hogy ne kelljen új ajándékot venned.
