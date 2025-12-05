Macerás folyamat kitalálni, ki minek örülne. Most abban segítünk, hogy mi az, aminek biztosan nem örül szívből senki. Van ugyanis 6 ajándék ötlet, ami mindenki fejében megfordul utolsó kétségbeesésében, de tiltólistás. Lehet jobb, ha inkább semmit nem viszel, mint hogy ezekkel állíts be szenteste.

6 ajándék ötlet, amit soha ne adj senkinek karácsonykor

Fotó: New Africa / Shutterstock

Egy ajándék, amivel zavarba hozhatod a a másikat.

Ez az ajándék bár népszerű, bunkóságnak számít.

Ajándékok, amik azt sugallják, hogy nem igazán fecsérelted arra az időd, hogy meglepd a másikat.

Illetlen ajándékok.

Íme 6 ajándék ötlet, ami tiltólistás karácsonykor

Túlzottan drága ajándék

Valaki persze örül neki, de a többséget zavarba is hozhatja, ha túl drága ajándékot adsz neki. Lehet, hogy ő nem tudja viszonozni a gesztust és ezért úgy érezheti, hogy tartozik neked. Mindig mérd fel a helyzetet, hogy a másik mit “tud” jó szívből elfogadni és mi az, ami már inkább kellemetlenül érintheti.

Dezodor

Egy minőségi parfüm még érthető választás lenne, de a dezodor és egyéb tisztálkodási szerek már kifejezetten bunkóságnak számíthatnak egy ajándékozásnál. Pláne, hogy azt sem tudod, hogy tetszeni fog-e neki az illat, vagy esetleg allergiás-e a termékre. Hanyagold!

Bögre

Tipikus utolsó perces ajándék. Ordít róla, hogy valószínűleg nem sokat törted a fejed azon, hogy minek örülne idén. A szupermarketben vagy benzinkúton levetted a polcról és ennyi. Kifejezetten erőltetettnek tűnhet, ha még egy cuki plüss nyuszit is belegyömöszöltél, jelezvén, hogy mennyire “próbálkozol”. Tudsz ennél jobbat!

Karácsonyi bögrével nem fogsz sikert aratni, elég „letudós" ajándék ötlet

Fotó: PhotoJuli86 / Shutterstock

Képkeret

Hasonlóan a bögréhez, nem túl kreatív ötlet. Ráadásul nem csak egy ajándékot kap tőled az illető, hanem egy feladatot is, hogy találjon bele való képet. Lehet mosolyogva átvenné, még meg is köszönné, de belül valószínűleg nem repes az örömtől.

Edző ruha

Ha valaki sportoló, valószínűleg dugig van sportruhákkal, és maga szereti kiválasztani a méretének és anyagának megfelelő darabokat. Ha pedig nem sportol, ezt veheti egy finom jelzésnek, hogy szerinted ideje lenne elkezdeni. Ne csináld.

Gyertya

Ez is elég gyenge, maximum egy plusz karácsonyi ajándéknak fér el egy másik mellett, ha nagyon akarod, de önmagában egy gyertya – legyen bármilyen luxi gyertya – nem egy teljes értékű ajándék.