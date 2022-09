Ötletek kreatív kikapcsolódáshoz (x)

Az alábbiakban nekik gyűjtöttünk össze néhány ötletet a kreatív időtöltéshez!

Felnőtt színezők

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tettek szert a felnőtt színezők, melyek részletgazdag és érdekes designjaikkal órákig le tudnak kötni bárkit. Színezés közben nagyon könnyű elfelejteni a mindennapi problémákat, hiszen egyetlen feladatunk, hogy a színekre és a kontúrokra figyeljünk, ami lehetővé teszi egyfajta “meditatív állapot” elérését. Az összetett színezők egyik legjobb része, hogy még akkor is gyönyörűt alkothatunk, ha a rajzolás és a festés sohasem tartozott az erősségeink közé, így némi önbizalomra is szert tehetünk.

Ezek között a színezők között mindenki talál stílusának megfelelőt: az állatokat ábrázoló témáktól a mandalákon át a növényi motívumokig mindenki megtalálhatja azt, amit keres.

Festés számok szerint

A festés számok szerint szintén egyre népszerűbb. Ilyenkor a kész mestermű sokkal kevésbé fog egy színezőre emlékeztetni, ehelyett egy profi festmény hatását kelti majd, ami bármely szoba díszévé válhat. Ebből a technikából is rengeteg önbizalmat meríthetünk, emellett a festés során megtanulhatjuk a megfelelő ecset- és festék használatot is.

A témáknak és a desginoknak itt aztán tényleg csak a saját fantáziánk szabhat határt, ugyanis nem egy cég kínál olyan szolgáltatást, melynek igénybevételével saját fényképeinkről is készülhet szám szerinti kifestő. Az ilyen egyedi, személyre szabható megoldás kiváló ajándék is lehet kreatív szeretteink részére, de akár mi magunk is személyesebbé tehetünk ilyenformán egy-egy emléket.

Pontpöttyöző

Ez a megoldás igen modern végeredménnyel jár, amit hosszas de igazán meditatív munka végén érhetünk csak el. A pontfestés technikájára épülő kreatív folyamat végén egy kisebb-nagyobb pontokból álló modern stílusú képet kapunk, amit távolról csodálva látunk csak igazán gyönyörűnek. Ez a technika fejleszti a koncentrációs képességet és lehetővé teszi a szinte teljes kikapcsolódást és elmerülést a kreatív munkafolymatban.

Gyémántszemes festés

Az eddig ismertetett technikák közül talán a gyémántszemes kirakó nyújtja a legszemetgyönyörködtetőbb végeredményt. Ha ezt az egyelőre még kevéssé elterjedt módszert választjuk a kreatív kikapcsolódáshoz, feladatunk az lesz, hogy egy előre “megrajzolt” képre színkód alapján eltérő színű gyémántokat ragasszunk, ami káprázatos végeredménnyel fog járni.

A számok szerinti festéshez és a pontpöttyözőhoz hasonlóan ez a technika is teljesen személyre szabható, így nemcsak az előre meghatározott témák közül válogathatunk, hanem saját fényképeinkről is csináltathatunk gyémántfestésre alkalmas vászant.

Ha igazán rákapunk a gyémántfestés ízére egészen nagy készéleteket és számtalan féle kiegészítőt is vásárolhatunk, hogy még részletesebb alkotásokat készíthessünk.

Mint az talán a rövid felsorolásból is látszik, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Ha elég szabadidővel rendelkezünk, akár több médiumot is kipróbálhatunk, hogy megtaláljuk a nekünk legszimpatikusabbat. A kreativitás, a precizitás és a koncentrációs képesség fejlesztése mellett ezek a szabadidős szórakozások kiváló stresszoldó hatással is rendelkeznek, így egy hosszú munkanap után remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, akár egy jó hangoskönyv hallgatása mellett is.