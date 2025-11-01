Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ég a gyertya, ég: Így szabadulj meg könnyedén a lecseppent gyertyaviasztól

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 16:15
A viasz lecsepegése szinte elkerülhetetlen ősszel, akár otthonunkban, akár a temetőkben. Akármennyire is igyekszünk felfogni a gyertyaviaszt, óhatatlanul is megtörténhet a baj, ilyenkor pedig jól jön pár tanács, mi tévők legyünk. Mutatjuk a 10 legjobb tippet, hogyan lehetséges a viasz eltávolítása.

Ősszel előkerülnek a hangulat- és illatgyertyák, hogy meghittebbé tegyük a borongós, hideg napokat. Fontos azonban, hogy ha véletlenül gyertyaviasz kerül valamire, óvatosan távolítsuk el. Mi oldja a viaszt, hogyan kell kiszedni ruhából, vagy éppen a bútorról? Ezekkel a praktikákkal neked sem lesz többé kihívás a viasz eltávolítása!

 gyertyaviasz eltávolítása közel sem egyszerű
Fotó: 36106

Hogyan lehetséges a viasz eltávolítása különböző felületekről?

Te is keresed a gyertyaviasz oldószerét, a megoldást, amivel a kicsöppent gyertya eltávolítható? Akkor a legjobb helyen jársz! Bár elsőre menthetetlennek tűnik a bútor, miután viasz cseppent rá, nem szabad pánikba esni. Mutatjuk a leghatékonyabb trükköket, amivel könnyedén eltávolíthatjuk a lecseppent viaszt, anélkül, hogy kárt tennénk bármiben is.

1. Soha ne kezdjük kapargatni

Az asztalra, polcra, bármilyen fa felületre cseppent viasznak ne essünk neki késsel, mert könnyen megkarcolhatjuk a tisztítandó felületet. Inkább olvasszuk fel hajszárítóval, és töröljük át ecetes vízzel, így sokkal eredményesebb lesz a viasz eltávolítása fémről, csempéről és fáról is.

2. Beleragadhat a szálak közé

Bár a gyertyaviasz eltávolítása ruhából nem tűnik egyszerűnek, vannak nagyon hatékony praktikák hozzá. Gyakran előfordul, hogy véletlenül a polár anyagú, bolyhos takarónkra cseppen a forró viasz. Ilyenkor tegyük be a fagyasztóba egy órára. Miután megfagyott, könnyen le tudjuk kaparni.

3. Segíthet a forró áztatás

Jó hír, hogy a gyertyaviasz eltávolítása üvegről is lehetséges nagyon egyszerűen! Az üveg- vagy fém gyertyatartókat mártsuk annyi forró vízbe, amennyi ellepi őket. Miután a víz kihűlt, a viasz könnyebben lecsúszik róluk.

4. Hűsítsük le egy adag jégkockával

Ha szőnyegre, kárpitra cseppent, fontos, hogy nem szabad dörzsölni, mert ezzel tönkretesszük az anyag szálait. Tegyünk zacskóba néhány jégkockát, helyezzük a pecsétre, és miután megdermedt, könnyebb lesz a viasz eltávolítása a szőnyegből.

A gyertyaviaszt nehéz kiszedni a textilből
A gyertyaviaszt nehéz kiszedni a textilből
Fotó: HalynaRom

5. Fújjunk rá meleg levegőt

A bőrbútorokon még csak feszegetni sem tanácsos a megdermedt cseppet, mivel könnyen elszakadhat. Hajszárítóval melegítsük meg annyira, hogy elváljon az anyagtól, a zsírt pedig meleg mosószeres vízzel törölgessük le.

6. Sütőpapíron keresztül

A falra cseppent viaszra tegyünk sütőpapírt, és azon keresztül, alacsony hőfokon vasaljuk át a területet – a viasz megolvad, és a papírba szívódik.

7. Tegyük ki az erkélyre

A viasszal összekent terítőt tegyük ki egy-két órára az erkélyre, majd a hideg-hatástól megdermedt foltot könnyen letörhetjük egy szivaccsal.

8. Többet árt, mint használ

Amikor a ruhánkra cseppen, automatikusan nyúlunk a törlőkendőért, csakhogy ezzel jobban benyomkodjuk a textilszálak közé. Várjuk meg, amíg megdermed, ezután fagyasztással szabaduljunk meg tőle.

9. Segíthet rajta a szappanos víz

A cipőn lévő viaszfoltot melegítsük meg hajszárítóval, és fokozatosan töröljük le. Ezután töröljük le a zsírt szappanos vízzel.

10. Vigyázzunk a sérülésekkel

A viasz eltávolítása kőről nagyon fontos, mert az anyag akár maradandó károkat is okozhat benne. Ezért a kőpadlóra, sírkőre ömlő viaszt gyorsan szedjük le fa- vagy műanyag kaparóval, nehogy beszivárogjon a kő porózus szerkezetébe. Közben vigyázzunk, hogy ne karcoljuk meg a felületet. 

 

