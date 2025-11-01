Ég a gyertya, ég: Így szabadulj meg könnyedén a lecseppent gyertyaviasztól

Ősszel előkerülnek a hangulat- és illatgyertyák, hogy meghittebbé tegyük a borongós, hideg napokat. Fontos azonban, hogy ha véletlenül gyertyaviasz kerül valamire, óvatosan távolítsuk el. Mi oldja a viaszt, hogyan kell kiszedni ruhából, vagy éppen a bútorról? Ezekkel a praktikákkal neked sem lesz többé kihívás a viasz eltávolítása!

Makacs foltot tud hagyni, gyertyaviasz eltávolítása közel sem egyszerű

Fotó: 36106

Hogyan lehetséges a viasz eltávolítása különböző felületekről?

Te is keresed a gyertyaviasz oldószerét, a megoldást, amivel a kicsöppent gyertya eltávolítható? Akkor a legjobb helyen jársz! Bár elsőre menthetetlennek tűnik a bútor, miután viasz cseppent rá, nem szabad pánikba esni. Mutatjuk a leghatékonyabb trükköket, amivel könnyedén eltávolíthatjuk a lecseppent viaszt, anélkül, hogy kárt tennénk bármiben is.

1. Soha ne kezdjük kapargatni

Az asztalra, polcra, bármilyen fa felületre cseppent viasznak ne essünk neki késsel, mert könnyen megkarcolhatjuk a tisztítandó felületet. Inkább olvasszuk fel hajszárítóval, és töröljük át ecetes vízzel, így sokkal eredményesebb lesz a viasz eltávolítása fémről, csempéről és fáról is.

2. Beleragadhat a szálak közé

Bár a gyertyaviasz eltávolítása ruhából nem tűnik egyszerűnek, vannak nagyon hatékony praktikák hozzá. Gyakran előfordul, hogy véletlenül a polár anyagú, bolyhos takarónkra cseppen a forró viasz. Ilyenkor tegyük be a fagyasztóba egy órára. Miután megfagyott, könnyen le tudjuk kaparni.

3. Segíthet a forró áztatás

Jó hír, hogy a gyertyaviasz eltávolítása üvegről is lehetséges nagyon egyszerűen! Az üveg- vagy fém gyertyatartókat mártsuk annyi forró vízbe, amennyi ellepi őket. Miután a víz kihűlt, a viasz könnyebben lecsúszik róluk.

4. Hűsítsük le egy adag jégkockával

Ha szőnyegre, kárpitra cseppent, fontos, hogy nem szabad dörzsölni, mert ezzel tönkretesszük az anyag szálait. Tegyünk zacskóba néhány jégkockát, helyezzük a pecsétre, és miután megdermedt, könnyebb lesz a viasz eltávolítása a szőnyegből.

A gyertyaviaszt nehéz kiszedni a textilből

Fotó: HalynaRom

5. Fújjunk rá meleg levegőt

A bőrbútorokon még csak feszegetni sem tanácsos a megdermedt cseppet, mivel könnyen elszakadhat. Hajszárítóval melegítsük meg annyira, hogy elváljon az anyagtól, a zsírt pedig meleg mosószeres vízzel törölgessük le.