Szakértő elárulja: Egyetlen egyszerű napi szokás akár 11 évvel meghosszabbíthatja az életed – ráadásul teljesen ingyen

Egy új tanulmány szerint nem drága edzőtermi bérlet vagy kemény edzésprogram szükséges ahhoz, hogy valaki a nyolcvanas éveiig megőrizze egészségét. A British Journal of Sports Medicine kutatása kimutatta: a rendszeres, alacsony intenzitású séta naponta összesen 160 percben akár 11 évvel növelheti a várható élettartamot a 40 év felettiek körében.

Séta segít a hosszú életben.

Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

A séta mindenre alkalmas

A vizsgálat aktivitásmérő eszközökkel zajlott, így pontosabb képet adott arról, mennyit mozognak valójában az emberek. A kutatók hangsúlyozták, hogy nem három órányi sportolásról van szó, minden apró mozdulat számít: a lépcsőzés, a házimunka, a kutyasétáltatás vagy akár a telefonálás közbeni járkálás.

A legkevésbé aktívak esetében ez a szint ugrásszerű változást hozhatna: a hetvenes évekből a nyolcvanas évek közepéig tolhatná ki a várható élettartamot. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: az ülő életmód mára az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat lett, a sok ülés pedig növeli a szívbetegség, a stroke és a diabétesz esélyét.

Télen különösen nehéz megőrizni az aktivitást, hiszen a hideg és a korai sötétedés sokakat visszatart. Hosszú távon azonban a mozgás elmaradása gyengíti a szívet, emeli a vérnyomást és nehezíti a testsúly megtartását.

A szakértők szerint érdemes kisebb blokkokban gyűjteni a napi 160 percet – otthon is megoldható, akár egy egyszerű sétapaddal vagy futópaddal a tévé előtt. A lényeg, hogy rendszeresen mozogjunk.

A kutatás üzenete világos: a séta nem csupán kellemes kikapcsolódás, hanem évekkel hosszabbíthatja meg az életet, írja a Mirror.