Mondatok, amik meghatározzák gyermeked jövőjét

Sokkal nagyobb a hatásunk a gyermekekre, mint azt valaha is gondolnánk. Öt erőteljes, de hatásos mondattal bárki hozzájárulhat a gyermeke jövőjének pozitív alakulásához.

Ezekkel a mondatokkal te is hozzájárulsz a gyermeked jövőjéhez / Fotó: Freepik.com

5 mondattal a gyermeked jövőjéért

Az életben nem csak a tetteink számítanak és nem csak a tetteinkkel lehetünk hatással másokra. A szavaink, dicséreteink, a biztatások vagy akár a kritikák is mély nyomot hagyhatnak bárkiben.

A pszichológiai kutatások szerint alapvetően formálhat minket az is, ahogyan a gyermekünkkel bánunk, hatással lehet az önbizalmunkra, a kudarctűrő képességünkre és befolyással bír a hosszútávú személyiségünkre is.

5 egyszerűnek tűnő mondattal hatalmas befolyással bírhatunk a gyermekünk jövője felett.

Minden olyan mondat, amit egy gyerekhez intézünk formálja az önértékelését, szokásait, világképét - számol be róla a Life.hu. Nem lehetünk állandóan tökéletesek, de fontos, hogy tudatosan kommunikáljunk és szeretetteljes légkört teremtsünk. Hosszú távon meghatározhatja a gyermeked jövőjét már egy egyszerű mondat is.

„Hiszek benned!”

Egy gyermek számára hallani azt, hogy bíznak benne nem csak ő sejti, hogy ok van rá, hatalmas motiváció. A Michigan State University kutatása szerint azok a gyermekek, akik rendszeresen érzik, hogy támogatják őket, sokkal kitartóbbak és önállóbbak lesznek, ha egy kihívás elé kerülnek a jövőben. Ez vagy akár a „Meg tudod csinálni” mondattal jelzed, hogy te mellette állsz és bízol benne.

„Szeretlek, akármi történik!”

Ez a feltétel nélküli szeretet, amit a gyermekek éreznek és igényelnek alapvető a lelki fejlődésben. Az American Psychological Association kutatása szerint a feltétel nélküli szeretet az érzelmi biztonságot erősíti, csökkenti a szorongást és hozzájárul egy stabil önértékeléshez. Mert a gyermeknek is fontos, hogy tudja, nem az számít hogyan teljesít, hanem hogy szeretik őt és mellette vannak.

„Hogyan gondolkodsz erről?”

Az ilyesfajta önreflexív kérdések segítenek, hogy a gyermek kifejlesszen egy úgynevezett kritikus gondolkodásmódot. A Stanford University kutatása szerint, ha bevonod a gyermeked a döntéshozatalba és egy adott probléma megoldásába, segíti, hogy sokkal kreatívabbak és magabiztosabbak legyenek, ha saját választásról van szó.