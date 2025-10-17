Amikor a gyerek hibázik vége a világnak?

Van az a pillanat, amikor a gyerek hibázik, és te pontosan tudod, mit kellett volna tennie. (Na, jó, a legtöbb közös pillanatunk ilyen) Csak ott állsz, és érzed, ahogy az egész tested megfeszül: „most mondjam, vagy hagyjam?” Mondjuk, amikor elrontja a matekfeladatot, vagy amikor a cipőjét harmadszor is fordítva húzza fel, hiába mondtad neki reggel, délben és este is. Feszkós. És mégis ezek a pillanatok tanítják a legtöbbet. Nem neki, nekünk.

Amikor a gyerek hibázik, valójában a világot próbálgatja. Felfedezi, mit bír el, hol a határ, meddig tart a türelem (a tiéd és az övé is). De a legtöbbünk fejében ott visszhangzik saját gyerekkorunk egyik legtöbbet hallott mondata: „Vigyázz, el ne rontsd!” – mintha a hiba valami szégyen lenne. Aztán mire szülő lesz az ember, és a saját gyereke elront valamit, az a kis hang újra megszólal bennünk. Mert nemcsak a hibát látjuk, hanem a saját gyerekkori félelmünket is rápanírozzuk erre az egész helyzetre és máris kész a katasztrófa-vizualizáció: „Mi lesz, ha nem lesz elég jó a gyerek?” (Abban, amit éppen csinálni próbál, mindegy, hogy mi ez, ami számára és számunkra fontos, de hibát hibára vét közben)

Pedig ha jobban belegondolunk, mi is minden fontos dolgot a hibáinkból tanultunk meg. Biciklizni, főzni, szeretni. Nem elsőre ment, de attól lettünk ilyen ügyesek a végére. Szóval el kell tudnunk viselni a gyerekeink hibáit a saját múltbéli hibáinkon túl és bonyolódik a helyzet, mert ráadásul a gyerekek egymás hibáit sem bírják el.

A mai gyerekek különösen ki vannak hegyezve egymás hibáira. Elég egy elrontott szó a felelésnél, egy bénább mozdulat a tornaórán, és máris jön a nevetés, a csúfolódás, a szemforgatás. Mintha a másik hibája valami gyengeség lenne, amit azonnal le kell leplezni. De vajon honnan jön ez a megsemmisítő reflex? Talán onnan, hogy ők is azt látják: hibázni veszélyes. Hogy a hibáért ma is sokszor megszégyenítés jár – iskolában, online, néha otthon is. Hogy a segítség ötlete helyett gyorsabban kapcsol be náluk a kinevetés. Pedig a hibát látó gyerekből lehetne a segítő gyerek is. Csak ehhez előbb mi, felnőttek kell, hogy másképp reagáljunk. Hogy ne a „Mit rontottál el?” legyen az első kérdés, hanem a „Segíthetek?”