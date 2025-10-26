Hozzuk össze a családot: társasjátékok őszi estékre kicsiknek és nagyoknak

Egyre korábban sötétedik, de ez még nem jelenti azt, hogy vége a napnak! Az őszi esték is rejthetnek magukban izgalmakat, például közös családi társasjátékokkal és jókedvvel teli pillanatokat. Az ilyen élmények garantáltan összehozzák a családot.
Ez az 5 izgalmas társasjáték összekovácsolja a családot és garantáltan sok nevetést hoz.
Ez a különleges társasjáték tökéletes beszélgetésindító családi estékhez. Nemcsak segít megérteni egymás történeteit és kimondani a régóta halogatott gondolatokat, hanem közelebb hozza a generációkat is – hogy ne csak együtt legyünk, hanem valóban kapcsolódjunk egymáshoz.
Családban marad, 7900 Ft
Gyerekkorunkban annyi apróságnak tulajdonítottunk hatalmas jelentőséget. Most ezt az érzést idézhetjük fel: ezzel a társassal visszarepülhetünk az időben, és gyermekeinket is magunkkal vihetjük egy különleges felfedezőútra, hogy új kincseket találjunk, és megtöltsük velük a nagyi régi kredencét.
A nagyi régi kredence, 5000 Ft
A hidegebb hónapokban sem kell nélkülöznünk az erdők titokzatos, csodálatos világát, ugyanis ezzel a stratégiai játékkal mi válogathatjuk össze álmaink erdejének lakóit. A győzelem kulcsa, hogy minél változatosabb, kiegyensúlyozott ökoszisztémát alakítsunk ki a saját kis ligetünkben.
Az erdő, 9949 Ft
Bújjunk bele egy erdei lény bőrébe, és segítsünk minél több növénynek! Ebben a játékban gyógyító kristályokat gyűjtünk, közben pedig apró segítők kísérnek céljaink elérésében. Elbűvölő grafikája kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragad egy varázslatos világba.
Güs - Gük csodálatos világa, 12 990 Ft
Mi szakíthatna jobban ki minket a szürke hétköznapokból, mint egy utazás? Ezzel a társasjátékkal a családi asztalnál ülve a világ különböző pontjait barangolhatjuk be. Rajtunk múlik, milyen útvonalat választunk, milyen nevezetességeket fedezünk fel. A cél, hogy minél több élményt szerezzünk, és emléktárgyakat gyűjtsünk a bőröndünkbe.
Utazás a Föld körül, 17 990 Ft
Szívesen megnéznéd az egyik társas játékbemutatóját? Íme a videó, amiből minden részletet megtudhatsz:
