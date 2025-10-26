BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hozzuk össze a családot: társasjátékok őszi estékre kicsiknek és nagyoknak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 15:45
Ideje kiélvezni a bekuckózós őszi estéket, amiben az egész család örömét lelheti! Főleg a következő izgalmas és kalandokkal teli társasjátékokkal, melyek mellett a nevetés és a közös pillanatok kerülhetnek főszerepbe. A Fanny magazin ajánlója.

Egyre korábban sötétedik, de ez még nem jelenti azt, hogy vége a napnak! Az őszi esték is rejthetnek magukban izgalmakat, például közös családi társasjátékokkal és jókedvvel teli pillanatokat. Az ilyen élmények garantáltan összehozzák a családot. 

A társasjátékok közül a Családban marad névre hallgató társasjáték doboza.
A Családban marad az egyik legszórakoztatóbb társasjátékok közé tartozik, és őszinte pillanatokat eredményezhet.
Fotó: körvonal

A legjobb családi társasjátékok az őszi estékre

Ez az 5 izgalmas társasjáték összekovácsolja a családot és garantáltan sok nevetést hoz.

Beszélgessünk egy jót!

Ez a különleges társasjáték tökéletes beszélgetésindító családi estékhez. Nemcsak segít megérteni egymás történeteit és kimondani a régóta halogatott gondolatokat, hanem közelebb hozza a generációkat is – hogy ne csak együtt legyünk, hanem valóban kapcsolódjunk egymáshoz.

Családban marad, 7900 Ft

További információ: ITT

A nagyi régi kredence elnevezésű társasjáték doboza.
Ez a társasjáték a régi időket idézi meg a család számára. 
Fotó: reflexshop

Kincskeresős kalandok

Gyerekkorunkban annyi apróságnak tulajdonítottunk hatalmas jelentőséget. Most ezt az érzést idézhetjük fel: ezzel a társassal visszarepülhetünk az időben, és gyermekeinket is magunkkal vihetjük egy különleges felfedezőútra, hogy új kincseket találjunk, és megtöltsük velük a nagyi régi kredencét.

A nagyi régi kredence, 5000 Ft

További információ: ITT

Az erdő névre keresztelt társasjáték doboza.
Az erdő az a társasjáték, ami a természetbe repíthet. 
Fotó: JátékShop

A legzöldebb küldetés

A hidegebb hónapokban sem kell nélkülöznünk az erdők titokzatos, csodálatos világát, ugyanis ezzel a stratégiai játékkal mi válogathatjuk össze álmaink erdejének lakóit. A győzelem kulcsa, hogy minél változatosabb, kiegyensúlyozott ökoszisztémát alakítsunk ki a saját kis ligetünkben.

Az erdő, 9949 Ft

További információ: ITT

A Güs - Gük csodálatos világa nevű társasjáték doboza.
Güs - Gük csodálatos világa varázslatos lesz a társasjátékot játszva. 
Fotó: Okosjáték.hu

Segítsünk a növényeknek!

Bújjunk bele egy erdei lény bőrébe, és segítsünk minél több növénynek! Ebben a játékban gyógyító kristályokat gyűjtünk, közben pedig apró segítők kísérnek céljaink elérésében. Elbűvölő grafikája kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragad egy varázslatos világba. 

Güs - Gük csodálatos világa, 12 990 Ft

További információ: ITT

Az Utazás a Föld körül társasjáték doboza.
Izgalmas társasjáték az Utazás a Föld körül. 
Fotó: Kockamanó

Járjuk be a világot!

Mi szakíthatna jobban ki minket a szürke hétköznapokból, mint egy utazás? Ezzel a társasjátékkal a családi asztalnál ülve a világ különböző pontjait barangolhatjuk be. Rajtunk múlik, milyen útvonalat választunk, milyen nevezetességeket fedezünk fel. A cél, hogy minél több élményt szerezzünk, és emléktárgyakat gyűjtsünk a bőröndünkbe.

Utazás a Föld körül, 17 990 Ft

További információ: ITT

Szívesen megnéznéd az egyik társas játékbemutatóját? Íme a videó, amiből minden részletet megtudhatsz: 

