Egyesek a hajtogatásra, mások a vállfára esküsznek. Te melyik csoportba tartozol? Olvass tovább és kiderül, milyen új szokások révén érheted el, hogy a ruháid tovább bírják, így időt és pénzt takaríthatsz meg. Lássuk a ruhatárolás szabályait!

Hajtogatva vagy vállfán? Fogadjunk eddig rosszul csináltad – A helyes ruhatárolás szabályai

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A helyes ruhatárolás szabályai

Vállfára: ingek, blúzok, zakók, kabátok

Nem mindegy milyen vállfát választasz! Többet számít, mint elsőre gondolnád. Már a teregetésnél is fontos, hogy olyan vállfát válasz, ami követi például az ing, zakó vagy kabát vállvonalát. Ne akarj egy nagy télikabátot egy kis műanyag vállfára ráerőszakolni, mert épp az volt szabadon. Még ha az a gyenge kis vállfácska el is bírj a nehéz kabátot, akkor is könnyen eldeformálódhat, behorpadhat. Válasz megfelelő, strapabíró darabot.

Az ingeket, blúzokat mindig gombold be miután vállfára tetted, így megmarad a gallérjuk formája, és nem nyúlnak ki.

Hajtogasd inkább

Nem minden ruhadarab való vállfára, még akkor sem, ha úgy jobban mutatnak a szekrényedben. Majd gyönyörködhetsz bennük, amikor hordod őket. Ha pedig helyesen tárolod ezeket a ruhadarabokat, ezt többször is megteheted majd.

Hogy melyek ezek a ruhadarabok? Például a kötött pulóverek. Ha vállfán lógnak, hamar elveszíthetik az alakjukat, és a vállrészen szörnyű „nyúlások” alakulhatnak ki. Ugyanez igaz a gyapjúból készült darabokra is. Inkább polcon, vagy jól rendezett fiókban legyenek.

Farmerok: ezeket bátran hajtogasd a rövidnadrágokkal és edzőruhákkal együtt. Ezek a ruhadarabok jól bírják a „gyűrődést”.

Bors tipp: a ruhák cipzárját mindig húzd fel és gombold be, így elkerülheted az esetleges deformálódást.

Ha reggel egy örökkévalóságnak tűnik két egyforma zoknit megtalálni, használj fehérnemű rendszerező

Fotó: New Africa / Shutterstock

Minden anyag más bánásmódot igényel

A könnyű, gyűrődő anyagú ruhákat, mint a selyem vagy a len, célszerű vállfán tartani, hogy ne gyűrődjenek össze. Nadrágok és szoknyák esetében szintén jó megoldás a vállfa, de érdemes a nadrágokat úgy felakasztani, hogy ne kelljen kettéhajtani őket – ez megkíméli a szárakat a gyűrődéstől.

Fehérnemű, harisnyák

Ezek a ruhadarabok mindenképpen kapjanak külön fiókot a szekrényedben. Már többféle fehérnemű rendszerező is elérhető, amiben szépen, rendszerezetten tárolhatod őket, így a reggeli rohanásban sem kell azzal vacakolnod, hogy hol egy pár fekete zokni és merre van a hozzá való kedvenc melltartód.