Így úszhatod meg a parkolási bírságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 09:00
elkerülésparkolási bírság
Nincs annál bosszantóbb, mint amikor a kocsihoz érve egy piros csomag fogad a szélvédőn. A helyzet azonban nem mindig reménytelen, ugyanis előfordulhat, hogy elengedik a parkolási bírságot. Mutatjuk, mit kell tenned hozzá!
Bors
A szerző cikkei

Sokakkal előfordul, hogy a nagy sietség közepette elfelejtenek parkolást indítani, miután nagy nehezen benyomorították az autójukat az utolsó helyre az utcában. Visszaérve a kocsihoz aztán egy aligha kedves kis „mikuláscsomag” fogadja őket egy több ezer forintos parkolási bírsággal. Pótdíjat ugyanakkor olyan esetekben is kiszabhatnak, amikor megváltottuk a jegyünket, ám valamit elrontottunk. Habár bizonyított szabálytalanság esetén nincsenek kiskapuk, bizonyos esetekben a fizetés elkerülhető.

Parkoló automata használata a parkolási bírság elkerülése érdekében
A parkolási bírság többféleképpen elkerülhető
Fotó: Climber 1959 /  Shutterstock 

Így kerülhető el a parkolási bírság

  1. Véletlenül elírtuk a rendszámot
    Előfordulhat, hogy a mobilparkolás elindításakor elütjük a rendszámot, és amikor visszatérünk az autóhoz, már ott vár minket a parkolási bírság. Ilyenkor érdemes felvenni a kapcsolatot a parkolási társaság ügyfélszolgálatával, mivel gyakran méltányosságból elengedik a pótdíjat.
  2. Rossz a dátum
    Ha akár a jegyen, akár a bírságon téves az időpont vagy a dátum, és tudjuk igazolni jeggyel vagy a mobilappal, hogy fizettünk a parkolásért, akkor érdemes vitatni a követelést. Ilyen adminisztratív hibánál a parkolási társaság kivizsgálja az ügyet.
  3. Versenyfutás az idővel
    Ha lejárt a parkolójegyünk, és egy óránál kevesebb időre váltottuk meg, akkor 5 percünk van meghosszabbítani a parkolást. Ha viszont több, mint egy órára, akkor 15 percen belül kell új jegyet venni, hogy megússzuk a büntetést. Ilyenkor ha mégis megbüntetnek, mutassuk be az ügyfélszolgálatnak a jegyet.
  4. Méltányosságból is elengedhetik
    Egyes parkolási társaságok felé érdemes kérelmet benyújtani a bírság elengedésére, ha például véletlenül egy másik, a családban lévő autó rendszámát adtuk meg, vagy ha kórházi kezelés közben büntettek meg bennünket.
  5. Hibásan szerepel a cím
    Amennyiben a felszólításon hibásan szerepel a cím, és emiatt nem kapjuk meg időben a levelet, akkor az is lehet egy ok a parkolási bírság vitatására.
  6. Sietnünk kell az automatához
    Megeshet, hogy az alatt büntetnek meg bennünket, amíg az automatához megyünk; ilyenkor jó tudni, hogy ha az ellenőrzés és a díjfizetés között nem telt el 5 perc, akkor vitathatjuk a bírságot.
  7. Nem látszanak a részletek
    Abban az esetben, ha mozgásban korlátozott személy eredeti, érvényes parkolási igazolványát elhelyezte a szélvédőn, de nem teljes egészében látható, mentesülhet a pótdíj és a várakozási díj megfizetése alól, amennyiben bemutatja a kártyát az ügyfélszolgálaton.
  8. Melyik lesz a kettő közül?
    Ha két parkolási zóna határán állunk meg, könnyen előfordulhat, hogy rossz társaságnak fizetünk – akár mi tévedünk, akár az applikáció jelöli rossz helyen az autót. Ilyen esetben is érdemes megpróbálni kérelmezni a bírság elengedését.
  9. Hosszú az elévülési idő
    A közigazgatási bírságok – és ebbe beletartozik a parkolási bírság is – 4 év 6 hónap után évülnek el, de csak akkor, ha ez idő alatt nem próbálkoznak a behajtással. Nem érdemes kivárásra játszani, idővel ugyanis végrehajtás alá vonják, és sokkal többe fog kerülni.

A tájékoztatás nem teljes körű!

