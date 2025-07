Ma 90 éve fizettek először a parkolásért - Ennyivel kell többet kicsengetni egy óráért ma

A parkolás mindennapjaink elengedhetetlen része, amit ma már számos innováció és technológia segít megkönnyíteni – de mindez 90 évvel ezelőtt kezdődött egy egyszerű, mégis forradalmi találmánnyal. Július 16-án ünnepeljük az első parkolóóra, az ikonikus „Black Maria” nevű szerkezet telepítésének 90. évfordulóját, amely 1935-ben látta meg a napvilágot Oklahoma Cityben.

„Találmányom a parkoló vagy más olyan hely foglaltságának vagy használatának idejét méri, amelynek használatáért időalapú járulékos díjat kívánok felszámítani.” - Carl Magee szabadalmi bejelentésének szövege a parkolás problémáinak megoldására

Fotó: FPG / Getty Images

Ez a kis idegesítő szerkezet nem feltétlenül azért született, hogy pénzt szedjen az autósoktól, hanem hogy megoldja a város szívében egyre súlyosbodó parkolóhely-problémát: a sok, órákon át foglalt hely miatt nem lehetett elég gyorsan és gördülékenyen parkolni.

A parkolás kezdetei: hogyan született meg az első parkolóóra?

Az ötlet a helyi ügyvédhez és újságíróhoz, Carl Magee-hez kötődik. Az üzlettulajdonosok panaszai hatására Magee egy egyszerű, de ötletes megoldáson dolgozott. Az általa tervezett mechanikus parkolóóra azt mérte, mennyi ideig foglalják az autók a helyet, és érmék bedobásához kötötte a megállást. A sofőr bedobott 5 centet, ami akkoriban nem is volt magas összeg – annak idején ez magyar pénzre átszámítva nagyjából 22 fillérnek felelt meg, ami ma az inflációval számolva körülbelül 374 forintnak felel meg.

Magee célja nem a gyors pénzszerzés volt, hanem a forgalom élénkítése, hogy a hosszútávon ellehetetlenített parkolóhelyek felszabaduljanak, így több vásárlónak legyen esélye megállni.

Mennyibe kerül ma parkolni Magyarországon?

Ha ma megnézzük, mennyi a parkolási díj nálunk, jól látszik, hogy az akkori 374 forint körüli árhoz képest a budapesti belvárosi zónákban az óradíjak szinte duplája vagy akár több is lehet: 600 forint körül mozognak az árak városrésztől függően. Vidéken is hasonló a helyzet, Győrtől Debrecenig 450-650 forint körüli összegben találjuk a díjakat, a népszerű turisztikai helyek – Siófok vagy Balatonfüred – pedig még ennél is magasabb díjakkal dolgoznak.

Múltidéző bedobós parkolóórák

Azok az idők, amikor az autósoknak aprópénz után kellett kotorászniuk a zsebükben vagy a tárcájukban, ráadásul előfordult, hogy nem is volt kéznél a szükséges érme, mára elmúltak. Magyarországon már jó ideje eltűntek a hagyományos érmebedobós parkolóórák, a városi parkolás főleg digitális fizetéssel, mobilappokkal vagy kártyás megoldásokkal zajlik. Ezek kényelmesebbek és gyorsabbak, így nem csoda, hogy a bedobós órák ma már csak múzeumi tárgyakként élnek tovább.