Zuglói parkolási botrány: a budapestiek szerint nyílt titok az önkormányzat korrupciója

– Tudtuk. Természetesen mindenki lop. Egész Zugló, az egész főváros! – ilyenek voltak a vélemények, amikor a Metropol újságírója véletlenszerűen megállította az utcán parkolni készülő autósokat. A zuglóiakat felháborítja, ami most kiderült: amit a parkolóórákba dobálunk pénzt, annak a fele szocialista politikusok zsebébe vándorol. Pont, mint a filmekben: a baloldali városvezetők táskákban vették át a milliókat kávézókban, hotelekben...

A helyiek szerint Karácsony Gergely főpolgármester Budapest élén is ugyanazt folytatja, amit korábban a kerületben elkezdett.

„Korrupció mindenhol”

– El nem lehet mondani, hogy Zuglóban mennyi mocskosságot láttam, amíg itt laktam. Önkormányzati lakásunk volt, egy csőtörés miatt felújítás volt az épületben. Egy hónapig elhúzták a pár négyzetméternyi helyreállító munkákat. Azután egyszer csak az ablakom alatt a vagyonkezelő egyik alkalmazottja azt beszélte meg a kisiparossal, hogy mennyit kér vissza zsebbe tőle. Kirohantam a lakásból és megkérdeztem, hogy nem szégyellik-e magukat? Mi itt kínlódunk hetek óta és akkor itt tárgyalják meg még ezt is? De mindkettő csak a képembe röhögött.

Nincs az a pénz, amiért én itt élnék újra akár 5 percig is. Korrupció mindenhol – mondja Ildikó.

Ildikó korrupciót lát mindenütt Fotó: Metropol

„Itt mindenki lop”

– Természetesen mindenki lop. Egész Zugló, az egész főváros. Csak sétáljon el a Várna utcába, ott megtud mindent! – összegez Dénes.

Dénes sincs jobb véleménnyel a helyzetről Fotó: Metropol

Egy vallomás lebuktatta az egész korrupciós hálózatot

Ami eddig a zuglói utcákon szóbeszéd témája volt, most Fuzik Zsolt vallomásával már köztudottá is vált. Fuzik azon gyanúsítottak között van, akikre 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat.

Övé a pályázat, ha zsebbe visszaadja a nyereséget

A Magyar Nemzethez eljutott vallomás szerint, a zuglói parkolás tendert Fuzik annak fejében nyerte el, ha visszaoszt pénzt a bevételből. Legalábbis ezt kérte tőle Horváth Csaba szocialista polgármester, akinek azután rendszeresen juttatott is apanázst.

Táskában mentek a milliók a szoci vezetőknek

Kiderült az is, hogy bár Horváth találta ki a „dealt”-t, többen is érintettek voltak a „láncolatban”. Fuziknak ugyanis tejelnie kellett Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselőnek is, kettejüknek összesen 250 millió forintot fizetett ki a zuglói parkolási társaság vezetője. Tóthnak havi 10-15 milliót adott, amiből Horváth Csabát is kifizette Tóth egyfajta hálapénz gyanánt. Ugyanakkor 2019-ben, már Molnár Zsolt szocialista képviselő is becsatlakozott a vesztegetésbe, aki 40 milliót kért azért, hogy nyerő pozícióhoz juttassa Fuzik cégét egy a főváros által kiírt közbeszerzésben, ami tárgya a BKV informatika rendszerének üzemeltetése volt.

Tóth Csaba, Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc...

A pályázatot végül 70 milliónyi kenőpénzért nyerte el Fuzik, hiszen újabb személy csatlakozott a körbe: Baja Ferenc szocialista politikus személyében. Ő akkor került képbe, amikor Karácsony Gergely megnyerte a választást, ekkor a vallomás szerint 30 millió forintot kért magának, és vállalta, hogy két évig nem bolygatja meg a SYS IT Services Kft. BKV-s szerződését.

Fuzik szerint, „Baja említette, hogy jóban van a főpolgármesterrel és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak és honnan vonjanak el pénzt” – fogalmazott a hatóságnak.