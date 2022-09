Nincs türelmi idő: Már büntetik az új parkolási szabályok szerint az autósokat!

Derült égből villámcsapásként vezették be Budapesten az új parkolási rendszert és díjakat hétfőn. Ezentúl a belső kerületekben Pesten és Budán is este 10-ig fizetni kell, mégpedig 600 forintot óránként. Maximum 3 órát lehet parkolni, valamint több területet is bevontak most már a fizetősök közé – és már büntetnek is.