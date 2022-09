Ezekkel a takarítási tippekkel csökkentheted a rezsiszámlád

Tűzhely, sütő

A tűzhelyet és sütőt is tisztítsuk meg rendszeresen kívül-belül. A koszos tűzhely elnyeli a hőt, a tiszta pedig visszaveri, ahogy azt kell! Ha a tűzhely gázlángja sárga, és nem kék, akkor az égés nem tökéletes, alacsony hatásfokú, ilyenkor vegyük igénybe szakember segítségét!

A sütőajtó megfelelő záródásáról is győződjünk meg! Az elektromos sütőben lehetőleg készítsünk több adag ételt, vagy süssünk többféle fogást egyszerre! Arról se feledkezzünk meg, hogy az eszköz lassan hűl ki, így azt a sütés utolsó 10-15 percére nyugodtan lekapcsolhatjuk.

Rendszeresen tisztítsuk meg a tűzhelyet! Fotó: Pixabay

Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütő egy nagyon kedvező fogyasztású konyhai gép, de a benne lévő ételfoltok elnyelik a mikrohullámokat, így a teljesítmény csökken, ezáltal nő a fogyasztás. A forgótányéron, vagy a készülék belső falain lévő kosz gyorsan, könnyedén fellazítható: tegyünk a mikróba egy tálba vizet, melegítsük 5 percig, hagyjuk állni további 2 percig. A felületen lévő szennyeződés fellazul és könnyen eltávolítható.

Ételfoltok miatt csökken a mikrók teljesítménye. Fotó: Pexels

Porszívó

A porszívó szűrőit gyakran tisztítsuk, ugyanez igaz a porzsákra is. Ha ezt nem tesszük meg rendszeresen, akkor csökken teljesítményt és szívóerőt fogunk tapasztalni, így jóval tovább tart majd a porszívózás, ami több áramfogyasztást is jelent. A porszívók típustól függően viszonylag nagy fogyasztók, ezért a kisebb szőnyegeket kirázhatjuk, kiporolhatjuk kültéren. A rutinszerű takarításakor inkább söpörjünk fel a porszívózás helyett, így még több energiát takaríthatunk meg.

A porszívók sokat fogyasztanak, ezért érdemesebb a seprűt használni. Fotó: Pixabay

Vízforraló, kávéfőző

A kávéfőzőt és vízforralót rendszeresen vízkőtelenítsük ecet vagy citromsav segítségével. Ezzel meghosszabbíthatjuk az eszközök élettartamát, és a hatásfokuk is olyan lesz, mint újkorukban. A vízforralót használhatjuk a főzéshez használt víz felforralására, így a rosszabb hatásfokú tűzhelyet vagy mikrohullámú sütőt jóval kevesebb ideig kell használni.

Mindenképpen vízkőtelenítsük a vízforralónkat. Fotó: Pixabay

Portörlés

Ha egymás után a portörlést és a porszívózást is napirendre tűzzük, mindig a portörléssel kezdjünk, hiszen a felkevert por úgyis a földön végzi. A portörlésnél fontos megjegyezni, hogy a mikroszálas kendők felettébb hatékony takarítóeszköznek számítanak, mivel még a baktériumokat eltávolítják, és más kendőhöz képest több port és piszkot tudunk velük feltörölni.

A mikorszálas kendők még a baktériumokat is eltávolítják. Fotó: Pexels