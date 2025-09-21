Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
12 praktika, hogy hatásos legyen a térkő gyomtalanítása

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 10:45
Ki ne vágyna arra, hogy frissen térkövezett felhajtója, kertje vagy járdája örökké olyan hibátlan maradjon, mint amikor elkészült? A gyomnövények azonban nem kímélik a fugákat, de szerencsére számos hatékony módszer létezik eredeti megjelenésük megőrzésére, vagy éppen a gyomok eltávolítására. A Fanny magazin utánajárt a legfontosabb kérdéseknek a térkő gyomtalanítása kapcsán.

A térkő nem véletlenül az egyik legnépszerűbb kültéri burkolattípus, hiszen időtálló, strapabíró, és számtalan formában, színben és vastagságban kapható. Nem mindegy azonban, milyen formát választunk, hiszen ez befolyásolja a darabok illeszthetőségét: ha több a rés, könnyebben megtelepszik a gaz. A térkő gyomtalanítása, és a folyamat nehézsége nagymértékben függ ettől a tényezőtől.

A térkő gyomtalanítása előtt gazos a terület
A térkő gyomtalanítása egyszerű módszerekkel kivitelezhető.
Fotó: nnattalli /  Shutterstock 

1. Ha van szegély, könnyebb a térkő gyomtalanítása

A térkövek között bizony hívatlan vendégek is felbukkanhatnak: gyomnövények, moha vagy apró fűszálak. Ha ezt szeretnénk megelőzni, érdemes már a kivitelezéskor előre gondolkodni. A megfelelően lerakott szegélykő vagy perem ugyanis akadályt képez a gyökerek számára, így nem tudnak áttörni a fugákba.

2. Maximális hatékonyság

Egy hatékony módszer a gyomnövények távoltartására a szárazhabarcs használata. Ez az anyag víz hatására megköt, és tartósan kitölti a réseket. Nemcsak szép, hanem rendkívül praktikus is, hiszen fizikailag zárja el a gyomok útját. Így a térkő gyomtalanítása már jóval kevesebb erőfeszítést igényel.

3. Stabilitást ad a burkolatnak

Míg a szárazhabarcs elsősorban a fugák védelmét szolgálja, a térkövek habarcsba ágyazása az egész burkolat stabilitását adja meg. Ez a megoldás tartósabbá teszi a burkolatot, és hosszú távon is rendezett, elegáns látványt biztosít.

4. Terítsünk alá egy nagy fóliát

A geotextília olyan rejtett szuperhős, amely a térkő alatt végzi a dolgát. Megakadályozza, hogy a gyökerek áttörjenek rajta, ugyanakkor átengedi a vizet, így nem okoz pangást. Fenntartható, környezetbarát választás, amely egyszerre óvja a burkolatot és a kert ökológiai egyensúlyát.

5. Fojtsuk el csírájában 

A gyomnövények legtöbbször apró magokból bújnak elő, és pillanatok alatt ellepik a fugákat. Ezt előzhetjük meg magcsírázás-gátló szerekkel, amelyek már a kezdeteknél megakadályozzák a gyomkezdemények kialakulását.

6. Húzzuk ki a gyökerét

Előfordul, hogy a gyom megjelenését már nem tudjuk megelőzni. Ilyenkor a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás a kézi eltávolítás. Ebben segítségünkre lehet egy lapos fejű csavarhúzó is. Igaz, fárasztó munka, de a végeredmény magáért beszél.

A térkő gyomtalanítása közben befújják az érintett területet
Érdemes többféle módszert is kipróbálni, majd a számunkra legmegfelelőbbet kiválasztani a térkő gyomtalanítása kapcsán
Fotó: vladdon /  Shutterstock 

7. Öntsünk rá bő, forró vizet

Egy kíméletes, mégis hatékony módszer a forró víz alkalmazása. Ha közvetlenül a gyom tövéhez öntjük, az azonnal elpusztul, miközben a környezet érintetlen marad. Vegyszermentes megoldás, amely különösen jól jön, ha kisgyerek vagy háziállat is használja a burkolatot és egyben környezetbarát módja a térkő gyomtalanításának.

8. A gőz, ami felszabadít

A víz más halmazállapotában is fegyver lehet a gyomok ellen. Egy gőzölő készülékkel ugyanis célzottan kezelhetjük a problémás részeket: a magas hő percek alatt elpusztítja a növényeket. Ez a módszer szintén remek vegyszermentes megoldás, ami látványos eredményt hoz, miközben kíméli a környezetet.

9. Vessük be a láng erejét

Hihetetlennek tűnik, de létezik lángszórós gyomirtás is. A hő megperzseli a nem kívánatos növényt, amely így elpusztul. A térkő gyomtalanítása szempontjából ez egy hatékony megoldás, de kizárólag biztonságos környezetben szabad alkalmazni, gyúlékony anyagoktól távol.

10. Kisebb helyen is hozzáfér

Ahol a fűnyíró már nem boldogul, a terület pedig túl nagy a kézi gyomláláshoz, ott jön képbe a szegélynyíró, amely kapható vezetékes és akkumulátoros változatban is. Érdemes állítható nyéllel és második markolattal rendelkező típust választani, így kényelmesen dolgozhatunk vele.

11. A modern megoldás

A speciális fugatisztító gép elegáns és kényelmes alternatíva a fárasztó kézi munkával szemben, hiszen percenként 3000 fordulatot végző korongkeféje pillanatok alatt kipucolja a fugákat. Összecsukható, kis helyen elfér, a kefe pedig egyszerűen cserélhető, így a térkő gyomtalanítása egyszerű és könnyű feladattá válik vele.

12. A természet apró ajándéka 

Nem minden zöld betolakodó ellenség. A moha például sok esetben inkább dísz, mint bosszúság: puha, zöld keretet ad a térkőnek, természetes hangulatot kölcsönöz a kertnek. Ráadásul hasznos is lehet, hiszen a moha képes kiszorítani sokkal kevésbé dekoratív gyomnövény rokonait.

Érdekel, hogyan varázsolhatod csodásan tisztává a térkövet? Néz meg ezt a videót is:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

