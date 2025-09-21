12 praktika, hogy hatásos legyen a térkő gyomtalanítása

A térkő nem véletlenül az egyik legnépszerűbb kültéri burkolattípus, hiszen időtálló, strapabíró, és számtalan formában, színben és vastagságban kapható. Nem mindegy azonban, milyen formát választunk, hiszen ez befolyásolja a darabok illeszthetőségét: ha több a rés, könnyebben megtelepszik a gaz. A térkő gyomtalanítása, és a folyamat nehézsége nagymértékben függ ettől a tényezőtől.

A térkő gyomtalanítása egyszerű módszerekkel kivitelezhető.

Fotó: nnattalli / Shutterstock

1. Ha van szegély, könnyebb a térkő gyomtalanítása

A térkövek között bizony hívatlan vendégek is felbukkanhatnak: gyomnövények, moha vagy apró fűszálak. Ha ezt szeretnénk megelőzni, érdemes már a kivitelezéskor előre gondolkodni. A megfelelően lerakott szegélykő vagy perem ugyanis akadályt képez a gyökerek számára, így nem tudnak áttörni a fugákba.

2. Maximális hatékonyság

Egy hatékony módszer a gyomnövények távoltartására a szárazhabarcs használata. Ez az anyag víz hatására megköt, és tartósan kitölti a réseket. Nemcsak szép, hanem rendkívül praktikus is, hiszen fizikailag zárja el a gyomok útját. Így a térkő gyomtalanítása már jóval kevesebb erőfeszítést igényel.

3. Stabilitást ad a burkolatnak

Míg a szárazhabarcs elsősorban a fugák védelmét szolgálja, a térkövek habarcsba ágyazása az egész burkolat stabilitását adja meg. Ez a megoldás tartósabbá teszi a burkolatot, és hosszú távon is rendezett, elegáns látványt biztosít.

4. Terítsünk alá egy nagy fóliát

A geotextília olyan rejtett szuperhős, amely a térkő alatt végzi a dolgát. Megakadályozza, hogy a gyökerek áttörjenek rajta, ugyanakkor átengedi a vizet, így nem okoz pangást. Fenntartható, környezetbarát választás, amely egyszerre óvja a burkolatot és a kert ökológiai egyensúlyát.

5. Fojtsuk el csírájában

A gyomnövények legtöbbször apró magokból bújnak elő, és pillanatok alatt ellepik a fugákat. Ezt előzhetjük meg magcsírázás-gátló szerekkel, amelyek már a kezdeteknél megakadályozzák a gyomkezdemények kialakulását.

6. Húzzuk ki a gyökerét

Előfordul, hogy a gyom megjelenését már nem tudjuk megelőzni. Ilyenkor a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás a kézi eltávolítás. Ebben segítségünkre lehet egy lapos fejű csavarhúzó is. Igaz, fárasztó munka, de a végeredmény magáért beszél.